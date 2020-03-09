 За 25 лет зарплата украинцев выросла в 144 раза

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Finance.ua со ссылкой на данные Госстата.
Данные Госстата и Национального банка позволяют рассчитать среднюю зарплату в долларах. Однако национальная валюта гривня была введена только в 1996 году, поэтому корректные расчеты возможны только с этого года (исходя из среднегодового курса гривни к доллару).
Таким образом, в долларах средняя зарплата выросла в 5,9 раза – с 69 долларов 1996 году до 406 долларов в 2019 году.
Начиная с буханки хлеба. Которая 15-20 лет назад стоила мньше 20 центов. А щас более 50
Еще 5 лет назад за 200 долларов можно было семьей из 4х человек нормально жить. Щас этот минимум около 400 долларов. То есть цены в долларах в Украине выросли вдвое за последние 5 лет. Большинство украинцев утратили возможность обеспечивать семьи и масово поехали за рубеж на заработки. Это и была основная причина пролёта на выборах предыдущего президента.
бо "брудними" 4240, а усе інше - "доплата до мінімалки", 4723 яка ніде не враховується
Хороший темп взят руководством, не надо его снижать.
А ещё через 25 лет вообще заживём, ещё в 144 раза будет лучше жизнь
авторе, йолопе, ти хоч би словом згадав про інфляцію, курс бакса та скажені ривки цін на все
В 1995г. зарплаты хватало на коммуналку и не генетически модифицированные продукты, а сейчас не хватает.
Ям на дорогах тоже было гораздо меньше.