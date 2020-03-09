 За 25 лет зарплата украинцев выросла в 144 раза

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Finance.ua со ссылкой на данные Госстата.

Данные Госстата и Национального банка позволяют рассчитать среднюю зарплату в долларах. Однако национальная валюта гривня была введена только в 1996 году, поэтому корректные расчеты возможны только с этого года (исходя из среднегодового курса гривни к доллару).

Таким образом, в долларах средняя зарплата выросла в 5,9 раза – с 69 долларов 1996 году до 406 долларов в 2019 году.

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