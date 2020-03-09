 Российский рубль продолжает стремительное падение: евро вырос до 86 руб., доллар - до 75

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные международных торгов.

Курс доллара, по последним данным, достиг отметки - 75 рублей.

Исторический минимум по курсу рубля был зафиксирован в 2016 году. Тогда евро поднимался до 93,60 руб., а доллар составлял - 85,75 руб.

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6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.