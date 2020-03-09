EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Экономика
  20605  225
Все про:валюта (3026) Россия (75126) ОПЕК (72) рубль (858)

 Российский рубль продолжает стремительное падение: евро вырос до 86 руб., доллар - до 75

Почти за 20 минут курс евро в РФ повысился еще на рубль и составил уже 86 рублей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные международных торгов.

Курс доллара, по последним данным, достиг отметки - 75 рублей.

Исторический минимум по курсу рубля был зафиксирован в 2016 году. Тогда евро поднимался до 93,60 руб., а доллар составлял - 85,75 руб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть продолжают падение: Brent снизился на 43,4%, WTI - на 49,6%

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3180209
 
   
 Топ комментарии
 
а тут ще и суд по боингу,з днем народження Тараса Шевченка кацапи!!!!! Российский рубль продолжает стремительное падение: евро вырос до 86 руб., доллар - до 75 - Цензор.НЕТ 525
 показать весь комментарий
 
И беларусские боливар летит туда же. Похуй, я согласен потерпеть, только бы Хуйло сварил и в котле, пидераста плешивого.
 показать весь комментарий
 
это они подогнали цифру к 75лет победы
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Завтра кассаби прокинуться з курсом 85 - 90 дерев'яних за доляр !
 показать весь комментарий
 
 
Тільки поглянь що клятий коронавірус з рубльом дєлаєт
 показать весь комментарий
 
да ладно, там в раше только завтра поутру проснутся. сьёдня там все уже как второй день бухают за рожавших руцких баб )
 показать весь комментарий
 
 
К росии пришел писец.. ВСЕ , отмучились Кацапы !!!! ...
Российские бумаги в Лондоне. Сбербанк: -25,5% Роснефть: -24,2% Лукойл: -22,1% Сургутнефтегаз: -21,6% Татнефть: -25,4% Новатэк: -22% Газпром: -20,4% Северсталь: -15,4% ВТБ: -17,2% Евраз: -15,9% Газпромнефть: -13,6% НЛМК: -14,2% ММК: -7,3% Норникель: -6,7%
 показать весь комментарий
 
 
В параше ножки Буша были по 1 $/кг (по сегодняшнему курсу ). Но больше такой цены вам не будет- теперь жрите друг друга.
Російський рубль продовжує стрімке падіння: євро зріс до 86 руб., долар - до 75 - Цензор.НЕТ 8042
 показать весь комментарий
 
 
не с чего отскакивать , коронавирус также снизил потребление нефти в мире на 2,5 миллиона бочек в сутки
 показать весь комментарий
 
чему вы радуетесь , гривнепатриоты зебильные, завтра и гривна пойдёт в крутое пике ....уже 25.50 в обменках просят...
 показать весь комментарий
 
 
А жижа в понедельник $32 за барель
Свиностану привет от Саудитов.....
 показать весь комментарий
 
 
Вы в магазинах рассчитываетесь исключительно долларами?

Кстати, если доллар поднимется, то поднимется и экономика Украины. Потому что экспортёры продают за доллары. Сильная гривня отталкивает покупателей и делает украинские товары неконкурентоспособными на мировых рынках. Чем не преминут воспользоваться китайцы. Между прочим, японцы регулярно, ещё с 1990-х, если не ошибаюсь, искуственно ослабляли йену к доллару именно чтобы поддержать отечественного производителя. И почему-то никто там не бился в истерике, глядя на курсы в обменках.

А пока - мы поддерживаем производителя китайского. Создаём рабочие места в поднебесной... Вот такие вот свидетели доллара по 8. Потом ворчат: вот, экономику развалили, заводы стоят. Да! Развалили! Вы!!!
 показать весь комментарий
 
хто "свидетель доллара по 8" ?? , кому ты пишешь "развалили" ?? ..
 показать весь комментарий
 
 
тут другая причина - бегство нерезидентов с рынков ЕМ , то есть из развивающихся стран в связи с коронавирусом и падением роста ВВП в мире
 показать весь комментарий
 
разрывы спекулятивные в связи с длинными выходными , хотя тенденция к удорожанию доллара и евро в Украине продолжится , моё мнение
 показать весь комментарий
 
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳😉👌
 показать весь комментарий
 
 
Кацапам, щоб не втратити заощадження потрібно закуповувати клізьми!
 показать весь комментарий
 
 
Росія - гавно . Пофіг на них . Чим швидше окуповані русньою народи звільняться від москви - тим краще .
 показать весь комментарий
 
богу тих москальських фашистів=фєдєрастів і гілочкою гидко торкатися... Російський рубль продовжує стрімке падіння: євро зріс до 86 руб., долар - до 75 - Цензор.НЕТ 7422
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх