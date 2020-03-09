 Российский рубль продолжает стремительное падение: евро вырос до 86 руб., доллар - до 75

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные международных торгов.
Курс доллара, по последним данным, достиг отметки - 75 рублей.
Исторический минимум по курсу рубля был зафиксирован в 2016 году. Тогда евро поднимался до 93,60 руб., а доллар составлял - 85,75 руб.
6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Российские бумаги в Лондоне. Сбербанк: -25,5% Роснефть: -24,2% Лукойл: -22,1% Сургутнефтегаз: -21,6% Татнефть: -25,4% Новатэк: -22% Газпром: -20,4% Северсталь: -15,4% ВТБ: -17,2% Евраз: -15,9% Газпромнефть: -13,6% НЛМК: -14,2% ММК: -7,3% Норникель: -6,7%
Свиностану привет от Саудитов.....
Кстати, если доллар поднимется, то поднимется и экономика Украины. Потому что экспортёры продают за доллары. Сильная гривня отталкивает покупателей и делает украинские товары неконкурентоспособными на мировых рынках. Чем не преминут воспользоваться китайцы. Между прочим, японцы регулярно, ещё с 1990-х, если не ошибаюсь, искуственно ослабляли йену к доллару именно чтобы поддержать отечественного производителя. И почему-то никто там не бился в истерике, глядя на курсы в обменках.
А пока - мы поддерживаем производителя китайского. Создаём рабочие места в поднебесной... Вот такие вот свидетели доллара по 8. Потом ворчат: вот, экономику развалили, заводы стоят. Да! Развалили! Вы!!!
USD: 24.850 / 25.510
EUR: 27.90 / 29.15