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Все про:Госпогранслужба (3670) контрабанда (1937) Румыния (601) сигареты (710)

 Пограничники обнаружили 2 тыс. пачек контрабандных сигарет в автомобиле на границе с Румынией

На пункте пропуска "Порубное" таможенного поста "Вадул-Сирет" на границе с Румынией пограничники обнаружили автомобиль, который незаконно перемещал сигареты иностранного производства "Marble" на сумму более 50 тыс грн.

Об этом сообщила пресс-служба Буковинской таможни Гостаможслужбы в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Попытка незаконного перемещения почти 2 тыс пачек табачных изделий имела место в пункте пропуска "Порубное" таможенного поста "Вадул-Сирет" Буковинской таможни Гостаможслужбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель транспортного средства "BMW X5", направляясь ночью в частных делах в Румынию, для прохождения таможенного контроля избрал полосу движения "зеленый коридор", чем заявил об отсутствии каких-либо предметов, перемещение которых через таможенную границу ограничено или запрещено. Пограничники перевели транспортное средство на полосу движения "красный коридор" и при тщательном осмотре автомобиля обнаружили полностью наполненные табачными изделиями тайники автомобиля.

Сотрудники таможни составили протокол в соответствии с ч. 1 ст.483 Таможенного кодекса Украины, согласно которому табачные изделия иностранного производства "Marble" стоимостью 50 160 грн. и автомобиль 2006 г.в., оцененный в 150 тыс грн., изъяты

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Источник: https://censor.net.ua/n3180208
 
 
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Ну и вез бы себе челок румынам сигареты,Украине и украинцам от этого никакого ущерба,погранцам за этот день зарплату не платить.
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Действительно! Разве вывозить сигареты запрещено?
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Буковинці нарешті зруйнували чекістську почвару у Дихтинцю, що на Путильщині.
Прикордонники виявили 2 тис. пачок контрабандних сигарет в автомобілі на кордоні з Румунією - Цензор.НЕТ 5907
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Це щира перемога. Кондрабаньді зась. Адже кожна пачка цигарет-це ківш води на процвітаючу економіку загниваючого Заходу, чи то пак Євро Союзу!? Прикордонники виявили 2 тис. пачок контрабандних сигарет в автомобілі на кордоні з Румунією - Цензор.НЕТ 9070
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