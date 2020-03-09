 Неоднократно разоблачавший ложь властей РФ российский авиаэксперт Лукашевич будет детально освещать суд по делу МН17. ВИДЕО

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья! 9 марта 2020 года в Нидерландах начнется суд по делу МН17, который должен поставить точку в этой длинной истории, назвав обвиняемых и определив степень их вины. Я расскажу вам обо всем интересном и значимом, что будет происходить на самом суде и вокруг него. Рассказ будет честный и объективный. Мы с вами рассмотрим все нюансы обвинения и обсудим аргументы защиты обвиняемых", - написал он.
"Вторая часть контента канала будет состоять из видеоматериалов по теме МН17, собранных с момента трагедии 17 июля 2014 г. Мой архив содержит более 200 видео, часть из которых была использована международной Объединенной следственной группой (JIT) в своем уголовном расследовании и вошла в обвинительное заключение для суда. Кроме этого, на канале будут собраны выступления и интервью, данные мною различным СМИ за время после гибели малазийского "Боинга". Подписывайтесь на мой канал об МН17, смотрите видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и поддерживайте его материально - это позволит мне целиком сосредоточится на совершенствовании канала и наполнении его новым контентом, а право говорить правду в современной России обходится недешево" - отметил Лукашевич, опубликовав номер своей карты Сбербанка 4276 3801 8788 9477.
Отметим, что Лукашевич неоднократно указывал на ложь российских власетй по делу МН17:
- команда лайнеру "Малайзийских авиалиний" МН 17, сбитому российскими террористами над Донбассом, на выход из двух международных коридоров поступила от российских диспетчеров Ростова;
- указал, что своим "расследованием" о модели ракеты к самоходному зенитному ракетному комплексу "Бук" Минобороны РФ подставило производителя этого оружия "Алмаз-Антей", ранее обнародовавшего свои лживые "доказательства".
- выявил ложь в докладе Минобороны РФ о происхождении ракеты к БУКу, которой, по мнению российской стороны, был сбит малайзийский Боинг.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
Суд, связанный с катастрофой самолета Боинг 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.