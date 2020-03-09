 Первое заседание суда по делу МН17. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В деле трое обвиняемых граждан России и один украинец - Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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"Есть два обвинения. Первое – это убийство всех людей на борту MH17. Второе – действия, которые привели к катастрофе лайнера. Суд, если подтвердит обвинения, должен установить, кто был причастен к этому, кто принимал участие", - рассказала журналистам Мэрайя Кнайф, судья-секретарь суда, в котором будут происходить слушания.

Ожидается, что слушания будут проходить с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года. Вместе с тем, не исключено, что заседания могут отменяться или переноситься.

В ходе заседания, председательствующий на процессе судья Хендрик Стейнхаюс заявил, что на заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых.

Также он сообщил, что 49 родственников жертв катастрофы изъявили желание выступить в суде, а 84 человека будут обращаться за материальной компенсацией.

Судья констатировал отсутствие на заседании обвиняемого Олега Пулатова, а также то, что он знал о выдвинутых ему обвинениях и начале судебного процесса, но решил не появляться в суде. Его интересы в процессе будут представлять двое нидерландских адвокатов, полномочия которых были подтверждены судом.

Судья констатировал, что Игорь Гиркин (Стрелков) не появился в суде. По словам Стейнхаюса, Гиркину пытались официально вручить поветску по адресу его регистрации, связаться с ним через имейл, скайп и Вконтакте, но безуспешно. Тем не менее, согласно информации СМИ, Гиркин в курсе происходящего и сознательно не приехал в суд.

Затем в ходе заседания выступила прокурор, которая перечислила имена всех 298 жертв катастрофы Боинга.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

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19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Суд, связанный с катастрофой самолета Боинг 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.