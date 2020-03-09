 Сегодня в Виннице объявили день траура по погибшему на Донбассе лейтенанту Дмитрию Фирсову

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

6 марта погиб командир взвода механизированного батальона, военнослужащий 93-й отдельной механизированной бригады, лейтенант Дмитрий Фирсов с позывным "Фирс". Церемония прощания состоится 9 марта с 11.00 до 13.00 в Доме офицеров.

До войны Дмитрий Фирсов вместе с семьей жил в Донецке. С начала оккупации Донбасса российскими оккупационными войсками взял в руки оружие и пошел защищать родную землю. Сначала был добровольцем в батальоне "Донбасс", а через несколько месяцев перешел в 93-ю бригаду.

6 марта его жизнь оборвалась от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. Трагедия произошла вблизи населенного пункта Крымское Луганской области. Дмитрий Фирсов погиб в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония прощания с погибшим на Донбассе лейтенантом 93-й ОМБ Дмитрием Фирсовым состоится 9 марта в Виннице

Хоронить Героя будут в понедельник, 9 марта, в Виннице, где сейчас живет его семья: жена Тамара и сын Георгий. Церемония прощания начнется в 11:00 в Доме офицеров.

"В знак памяти защитника в День траура на всей территории Винницы будут приспущены флаги Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, зданиях коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Исполком городского совета также рекомендует предприятиям всех форм собственности на территории города Винницы приобщиться к чествованию памяти умершего и вывесить на помещениях государственные флаги с черными лентами", - говорится в сообщении.