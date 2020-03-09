 Директор инвесткомпании Мазепа открестился от заключения экспертов по украинским облигациям: "Новое правительство это, скорее, новые возможности, чем риски"

Об этом экономист Владимир Компаниец пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
В начале, Concordе Capital обнародовала аналитический отчет с рекомендациями для инвесторов, в котором предостерегала от вложений в гособлигации, пока от МВФ не появится положительное решение по кредиту.
Затем, Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа заявил, что мнение независимых аналитиков компании относительно ситуации на рынке евробондов не совпадает с официальным мнением компании.
"Я как СЕО Concorde Capital пока отношусь нейтрально положительно к смене правительства. Считаю, что новое правительство это, скорее, новые возможности, чем дополнительные риски. Потому Concorde не дает никаких новых рекомендаций инвесторам, отличных от тех, что были до смены правительства", - сказал Мазепа.
"Интересное опровержения от руководителя Concorde Capital", - отметил Компаниец.