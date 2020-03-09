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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (11813) Мазепа (80) МВФ (2804) Concorde Capital (2) Компаниец (6)

 Директор инвесткомпании Concorde Capital выступил против рекомендаций продавать украинские ценные бумаги

Аналитики инвесткомпании Concorde Capital заявили, что не рекомендуют покупать гособлигации до прояснения ситуации с сотрудничеством с МВФ. Руководитель компании позже заявил, что это не официальная позиция компании.

Об этом экономист Владимир Компаниец пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

В начале, Concordе Capital обнародовала аналитический отчет с рекомендациями для инвесторов, в котором предостерегала от вложений в гособлигации, пока от МВФ не появится положительное решение по кредиту. 

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Затем, Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа заявил, что мнение независимых аналитиков компании относительно ситуации на рынке евробондов не совпадает с официальным мнением компании.

"Я как СЕО Concorde Capital пока отношусь нейтрально положительно к смене правительства. Считаю, что новое правительство это, скорее, новые возможности, чем дополнительные риски. Потому Concorde не дает никаких новых рекомендаций инвесторам, отличных от тех, что были до смены правительства", - сказал Мазепа. 

"Интересное опровержения от руководителя Concorde Capital", - отметил Компаниец.

Директор инвесткомпании Concorde Capital выступил против рекомендаций продавать украинские ценные бумаги 01
Директор инвесткомпании Concorde Capital выступил против рекомендаций продавать украинские ценные бумаги 02

Источник: https://censor.net.ua/n3180202
 
 
 Топ комментарии
 
таки да, новое правительство во главе с менеджером и марионеткой ахметова -это новые возможности для прокремлевского афериста и бандита ахметова.
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Классическая пирамида ОГВЗ ничем не обеспечена, и рухнет, похоронив под собой гривну, а возможно и государство.
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Новий уряд - це, скоріш за все, нові можливості... склеїти ласти.
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Совет форумчанПравила форума
 
Ну так правильно, насувітували з його компанії, що аж торги по облігаціям зірвалися, а гроші для країни де брать ? А от чого він сувітує правітельство мінять, я не зрозумів.
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Классическая пирамида ОГВЗ ничем не обеспечена, и рухнет, похоронив под собой гривну, а возможно и государство.
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Гроші для України поки що можна брати лише з великого виробництва, у якого надприбутки. Збільшивши податки на великі компанії.
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Сам нахапав цих ОВДП, тепер вирішив продати, от і каже тепер "новое правительство это, скорее, новые возможности, чем дополнительные риски"
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таки да, новое правительство во главе с менеджером и марионеткой ахметова -это новые возможности для прокремлевского афериста и бандита ахметова.
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Генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа заявив, що думка незалежних аналітиків компанії щодо ситуації на ринку євробондів не збігається з офіційною думкою компанії.

а звільнити неможливо?
аналітиків компанії
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Новий уряд - це, скоріш за все, нові можливості... склеїти ласти.
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Ruslan Deynychenko

@deynychenko

·23 ч

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@poroshenko
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