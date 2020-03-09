 Предложим сначала заместителя, и если этот человек вырастет, то сможет заменить Авакова, - "слуга народа" Кравчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "24 каналу".
По ее словам, заместитель сможет набраться опыта и впоследствии заменить Авакова.
"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра - то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют прошлые увольнения", - подчеркнула Кравчук.
Она добавила, что МВД - слишком сложное министерство, чтобы предложить туда человека без опыта.
"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД - это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно - и это правда - до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке", - объяснила Кравчук.
и всем пи..да
Сама до такого допетрала?
А зачем менять вообще, если оно вас усраиваИт?
Источник:https://censor.net.ua/n3180196"
Так должен был говорить Порошенко #пятьлетназад.
Поставят 5-летнего поца, а когда ему стукнет 40 лет, то и Авакова заменит как раз.
Вот это лизнула
Тёмный Рыцарь, [09.03.20 09:18]
[Переслано від Тёмный Рыцарь Vox Populi]
@writetodarkkbot
Сакварелидзе? Вы это серьезно?
На генпрокурора?
Верните тогда рябошавку!
Я хорошо помню ковыряющегося по очерели то в носу то в телефоне сакварелидзе при предыдущей реформе , благо тогда онлайн шли "собеседования". Будучи членом комиссии он изредка поглядывал на "конкурсанта", потом колупался в носу и молча подписывал протоколы, где "победителя" на должность начальников и их замов в местные прокуратуры выбирал севрук. И вот какая хрень, "побеждали" начальники, которые по результатам тестирования ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Украины занимали самые последние позиции в рейтинговых списках!!!
Вы, чио решили окончательно разрушить прокуратуру тем кто вообще не знает законодательства, тупым но приезжим соросенком?
Это писец!
Тёмный Рыцарь, [09.03.20 09:23]
Сакварелидзе это тот кадр, который в интересах братьев Константиновских сфальсифицировал дело «брильянтовых прокуроров», которые влезли в бизнес братьев по нелегальной добычи песка.
Затем он прославился историей с миллионной взяткой, которую ему предлагали в киевском ботсаду.
Дела по прокурорам и взятке разварились. Эффективность работы = 0.
Зашкваренный павиан-соросенок.
Зеленая шобла считает украинцев дебилами,ссыт им в глаза и при этом весело над ними смеется.Браво,***..Сделайте их еще раз.)