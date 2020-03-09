 Цены на нефть продолжают падение: Brent снизился на 43,4%, WTI - на 49,6%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, такие приводит данные торгов приводит CNBC.

Стоит отметить, что на фоне случившегося цены на нефть в мире обрушились почти на 50%.

По последним данным, фьючерс марки Brent снизился на 43,4% и составил 31,57 доллара за баррель. В свою очередь, фьючерс марки WTI уменьшился на 49,6%, до 27,59 доллара за баррель.

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6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После этого 7 марта Саудовская Аравия ввела массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть. Также сообщалась, что Эр-Рияд готов увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки.