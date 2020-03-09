 Цены на нефть продолжают падение: Brent снизился на 43,4%, WTI - на 49,6%

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, такие приводит данные торгов приводит CNBC.
Стоит отметить, что на фоне случившегося цены на нефть в мире обрушились почти на 50%.
По последним данным, фьючерс марки Brent снизился на 43,4% и составил 31,57 доллара за баррель. В свою очередь, фьючерс марки WTI уменьшился на 49,6%, до 27,59 доллара за баррель.
6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После этого 7 марта Саудовская Аравия ввела массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть. Также сообщалась, что Эр-Рияд готов увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки.
Это дно.....
Жаль, что бенз всё равно подорожает
проекта Ротенберга..
переброски северних рек в Крим на 200-300 лярдов долларов..
1) потому что растёт цена на нефть
2) чтобы компенсировать падение цен на нефть
але не нагліймо)
U.S. West Texas Intermediate crude dropped 27.62% to $29.88 per barrel as of 06:33 GMT Monday, having earlier tumbled to a low of $27.34 per barrel. International benchmark Brent crude futures also plummeted 26.4% to $33.32 per barrel. Brent futures were down more than 30% at their lows.
Для России есть в этом и хорошая новость. Теперь власть сможет с чистой душой напечатать много рублей. Очень много. И поднять зарплаты, пенсии и всевозможные пособия. Что, конечно, вызовет всплеск психоза благодарности. Плохая новость в том, что очень скоро на эти рубли купить можно будет гораздо меньше, чем сейчас. Зависимая от импорта экономика отреагирует на девальвацию однозначно. Но это будет чуть позже - примерно к лету.
Минфин уже выступил с заявлением о том, что накопленных средств достаточно, чтобы при цене на нефть в 25 долларов продержаться 6 лет. Сомнительное заявление: в прошлый раз, когда нефть упала не с 60, а со 120 долларов, накоплений хватило с трудом на полтора года. Сейчас, скорее всего, годик в лучшем случае. Кроме того, тогда Путин не вел три войны и не проводил государственный переворот. А они тоже стоят денег. Причем каких - неизвестно, так как государственный секрет.
В одном мы можем быть уверенными: тот праздник, который устроила всем нам Роснефть, спровоцировавшая сегодняший мировой обвал цен на нефть, оплатим мы и по полной программе. Правда, сильно обижаться на Роснефть и ее руководство особых причин нет: обстановка на мировом рынке в целом и на нефтяном в частности объективно подошла к состоянию сдвига и катастрофы, поэтому отказ России от сделки ОПЕК+ только толкнул ситуацию, которая давно уже перезрела. Выставлять Игоря Ивановича Сечина демиургом будет неправильно. Он просто стал той последней соломинкой, которая ломает спину верблюду.
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75,06 руб. за доллар
85,80 руб. за евро
33,90 долларов за баррель нефти марки "брент"
28 долларов за баррель российской нефти марки "юралс"
Говорят, что Зе - плохой танцор. Теперь надо смотреть - есть у него то, что мешает?