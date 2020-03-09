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Все про:нефть (1481) цены (2108) ОПЕК (69)

 Цены на нефть продолжают падение: Brent снизился на 43,4%, WTI - на 49,6%

Цены на нефть продолжают падать после того, как в пятницу, 6 марта, Россия вышла из сделки ОПЕК+.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, такие приводит данные торгов приводит CNBC.

Стоит отметить, что на фоне случившегося цены на нефть в мире обрушились почти на 50%.

По последним данным, фьючерс марки Brent снизился на 43,4% и составил 31,57 доллара за баррель. В свою очередь, фьючерс марки WTI уменьшился на 49,6%, до 27,59 доллара за баррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срыв сделки с альянсом ОПЕК+: цены на нефть обрушились на 30%, курс рубля в РФ обвалился до 73,29 за доллар - самого низкого уровня с 2016 г.

6 марта участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После этого 7 марта Саудовская Аравия ввела массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть. Также сообщалась, что Эр-Рияд готов увеличить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки.

Источник: https://censor.net.ua/n3180195
 
   
 Топ комментарии
 
10уе и за пол года никакой россии не буде!
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За всё в этой жизни нужно платить. Смерть кацапо-фашистской педерации!
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10уе и за пол года никакой россии не буде!
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Слава Україні! Слава Саудівській Аравії !!!
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За всё в этой жизни нужно платить. Смерть кацапо-фашистской *********!
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И это еще даже кризис не начался )) Чечня, хватит кормить московских фашистов! )
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цензор, ты бы проверял...
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Устраивать гонку вооружений с США, так же бессмысленно, как и пытаться переиграть Саудовскую Аравию в нефтяной гонке. Куда вы кацапы, со свиным рылом да в калашный ряд!
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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, """
Это дно.....
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За росиянцев радует, а наши заправки порадуют?
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Порадують! Підвищенням цін... "Криза-ж" мать твою...
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опек - формально это сговор стран-бензоколонок. ничего хорошего потребителям они не несут. за счет монопольного доминирования на рынке, они завышают цену на нефть, чтобы зарабатывать больше. последний год, сша начали очень сильно вытеснять опек отовсюду адекватной ценой, поэтому многие рынки для опек уже потеряны. так что сейчас мы наблюдаем как страны-бензоколонки пытаются не отбросить ласты снижая цены. Поэтому нужно благодарить сша и коронавирус, которые приложили руку к удачной цене сейчас.
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Нуу, 50% - это враки, но и 25% очень даже вери гуд Цены на нефть продолжают падение: Brent снизился на 43,4%, WTI - на 49,6% - Цензор.НЕТ 3761

Жаль, что бенз всё равно подорожает Цены на нефть продолжают падение: Brent снизился на 43,4%, WTI - на 49,6% - Цензор.НЕТ 6219
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НЕфть торговалась сегодня за 32-35 долларов, а недавно бьіла по 55-60 долларов. Если взять , что 32 доллара єто 100% , то сколько процентов будет 55-60 долларов ? Подорожание почти в 200% , так ведь? А если упало опять до 32-35, то падение не 200%, а только 25 % , а 50% то враки ? Так ? Ціни на нафту продовжують падіння: Brent знизився на 43,4%, WTI - на 49,6% - Цензор.НЕТ 461
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россии падение нефти на пользу и рост рубля и экономики все в пользу. ну не это главное , а цены на наших Заправках движений никаких , - как только нефть растет , а цены уже подняли , а если падает то морозяться . Нет механизма а прибиля то Огромные.пора уже и разобраться или все некогда в Крым воду первоочередное задание блин.
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А ты бы опускал цены если бы был уверен, что конкуренты этого делать не будут, а потребитель готов платить?
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У продавцов нефтепродуктов нет конкурентов, там только одни монополии. Потребитель не готов платить, но ему просто деваться некуда
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Тем более, какой дурак будет опускать цены.
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как раз время...
проекта Ротенберга..
переброски северних рек в Крим на 200-300 лярдов долларов..
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Цена на бензин растёт только в двух случаях:
1) потому что растёт цена на нефть
2) чтобы компенсировать падение цен на нефть
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Трындец сланцевой нефти США
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упали летом 2014, когда договорились обрушить цены. В ответ за Крым. Так что очень логично, не было бы Крыма нефть была бы дороже 100 долларов. Уже на пару триллионов натикали санкции и Крым для Рашки
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ОАЭ собрались резко увеличить добычу, так что есть все шансы увидеть нефть по 20.
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різко не получиться..
але не нагліймо)
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Оооо опять завели мантру.
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Кацапня, пей вода и ешь вода, с"ать не будешь никогда, и нефтью запей.
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ще спорожнять ФНБ,'ПЕРЕМОЖНО'закінчать пару воєн.. Ціни на нафту продовжують падіння: Brent знизився на 43,4%, WTI - на 49,6% - Цензор.НЕТ 8923
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Всего лишь 2-3 года нужно было Украине продержаться с нормальным президентом, и тогда бы не военным путем, мы вернули себе Крым и Донбасс за счет международной поддержки и рыночной конъюнктуры. Но уставшее от войны быдло, выбрало такое же как и они малороское ничтожество управлять страной. Теперь ни Крыма, ни Донбасса не будет у Украины, будет только позор, нищета и мировое презрение.
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Зараз і гривню вниз потягне, і як би нам Кацапстан не догнать і не перегнать... на самокаті... Ціни на нафту продовжують падіння: Brent знизився на 43,4%, WTI - на 49,6% - Цензор.НЕТ 3350
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поки що не тягне і не потягне як раніше
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Рубль приурочили к торжествам в майские дни.)))
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Спроба Китаю вилізти з кризи, за рахунок мордовських колоній.
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От воно що ...А я ж думаю сьодня що ж так ціни впали на заправках неприлічно )?
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Та ну нафіг, у вас така миттева реакція там?
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Так, цени можуть мінятися два три раза на день
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Блін, а у нас тих АЗС певне в 10 раз більше, ніж в Німеччині, а ціни фіг зрушаться.
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Дійсно, сумна новина!
U.S. West Texas Intermediate crude dropped 27.62% to $29.88 per barrel as of 06:33 GMT Monday, having earlier tumbled to a low of $27.34 per barrel. International benchmark Brent crude futures also plummeted 26.4% to $33.32 per barrel. Brent futures were down more than 30% at their lows.
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Мюридка вже плаче, Главная новость - это, конечно, цена на нефть. Которая возвращается на свое вполне законное место после полутора десятков лет необоснованного завышения. Каким в итоге будет новый равновесный уровень цен - обсуждать крайне интересно, но бессмысленно. Прямо сейчас ситуацию на биржах лучше всего объяснять не экономистам, а психологам или даже психиатрам - участники рынка на недельку становятся их клиентами.

Для России есть в этом и хорошая новость. Теперь власть сможет с чистой душой напечатать много рублей. Очень много. И поднять зарплаты, пенсии и всевозможные пособия. Что, конечно, вызовет всплеск психоза благодарности. Плохая новость в том, что очень скоро на эти рубли купить можно будет гораздо меньше, чем сейчас. Зависимая от импорта экономика отреагирует на девальвацию однозначно. Но это будет чуть позже - примерно к лету.

Минфин уже выступил с заявлением о том, что накопленных средств достаточно, чтобы при цене на нефть в 25 долларов продержаться 6 лет. Сомнительное заявление: в прошлый раз, когда нефть упала не с 60, а со 120 долларов, накоплений хватило с трудом на полтора года. Сейчас, скорее всего, годик в лучшем случае. Кроме того, тогда Путин не вел три войны и не проводил государственный переворот. А они тоже стоят денег. Причем каких - неизвестно, так как государственный секрет.

В одном мы можем быть уверенными: тот праздник, который устроила всем нам Роснефть, спровоцировавшая сегодняший мировой обвал цен на нефть, оплатим мы и по полной программе. Правда, сильно обижаться на Роснефть и ее руководство особых причин нет: обстановка на мировом рынке в целом и на нефтяном в частности объективно подошла к состоянию сдвига и катастрофы, поэтому отказ России от сделки ОПЕК+ только толкнул ситуацию, которая давно уже перезрела. Выставлять Игоря Ивановича Сечина демиургом будет неправильно. Он просто стал той последней соломинкой, которая ломает спину верблюду.
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меня начинают терзать смутные сомнения, что киссинджер, как и начале 80х посоветовал шутконуть с ценой на нехть, чтобы пошатать лодку империи зла )). ну тогда "жернова киссинджера мелют медленно, но верно" )
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"Можем повторить" стосується не тільки победобесия.
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Суд по МН17, ціна на нафту рухнула - скільки подарунків сьогодні.
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На данный момент
--------------------------
75,06 руб. за доллар
85,80 руб. за евро
33,90 долларов за баррель нефти марки "брент"
28 долларов за баррель российской нефти марки "юралс"

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Низкие ценьі на нефть ? Тут войнам и конец, прощай Сирия, прощай Донбасс, готовся Крьім
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https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=%23&ved=2ahUKEwjU5_-K9ozoAhUGWBoKHTDZArIQwqsBMAF6BAgIEAQ&usg=AOvVaw0VTJzWxrN8ZFOD4xbU2nov
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Ура у нас теперь бензин почти в 2 раза подешевеет )))
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Недойобаный Совок развалился при цене на нефть 12 долларов.
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Нефть 33, 9! Достаточно Украинскому президенту объявить о подготовке к войне, Донбасс сольётся сразу. Надо использовать время.
Говорят, что Зе - плохой танцор. Теперь надо смотреть - есть у него то, что мешает?
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чудові новини, розвалили СССР, розвалимо і терористичну расєю. Головне максимально закрутити гайки для цієї дири
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Так как цена на росийский газ привязана к цене не нефть, то цены на газ так же обрушатся. К сожалению украинцев снижение цен на нефть и на газ не коснется. Как говорит *наша* власть, украинский бюджет, тоесть карманы олигархов, нужно наполнять в любом случае.
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