 Срыв сделки с альянсом ОПЕК+: цены на нефть обрушились на 30%, курс рубля в РФ обвалился до 73,29 за доллар - самого низкого уровня с 2016 г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Русская служба ВВС.

Крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия, входящая в ОПЕК, объявила о снижении официальных цен, затем стоимость марки Brent упала до 31 доллара за баррель, сообщает Блумберг. К утру котировки Brent составляли 32,6 доллара.

Из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался излишек нефти, но после срыва сделки производители нефти убрать его не смогут. Кроме того, больше не будут действовать и предыдущие договоренности, поэтому с 1 апреля все обязательства по ограничению производства нефти отменяются.

В конце февраля стоимость Brent составляла около 50 долларов за баррель, а 6 марта, после того, как стало известно о развале сделки ОПЕК о сокращении добычи, она упала на 9% и приблизилась к 45 долларам.

Как отмечает Блумберг, это самое стремительное падение стоимости нефти после 1991 года, когда продолжалась война в Персидском заливе. Агентство при этом ссылается на прогноз Goldman Sachs, согласно которому котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долларов.

По данным агентств Блумберг и Рейтер, причиной срыва сделки с альянсом ОПЕК+ (который включает в себя ОПЕК и еще несколько нефтедобывающих стран, в том числе Россию), стала именно позиция Москвы. Как сообщали СМИ, российские власти выступили против дополнительного сокращения добычи нефти.

Вслед за падением цен на нефть утром в понедельник резко просели азиатские рынки: индекс Nikkei упал на 5%, гонконгский Hang Seng - на 3,5%, австралийский ASX 200 - более чем на 6%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефть Brent стоит меньше $50 за баррель впервые с декабря 2018-го

ОПЕК предлагал продлить до конца года действующее соглашение о сокращении добычи нефти (на 2,1 млн баррелей по сравнению с 2016 годом) и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года.

Россия при этом не возражала против продления сделки, но не хотела дополнительного сокращения добычи. Предполагалось, что страны ОПЕК уменьшат производство нефти на 1 млн баррелей из этого сокращения, а еще 500 тыс. баррелей придется на другие страны, крупнейшая из которых - Россия.

Цена нефти - один из главных показателей для российской экономики, и от нее в значительной степени зависит курс рубля.

В начале марта президент Владимир Путин отмечал, что тогдашний уровень цен (50 долларов за баррель) был приемлемым для России, поскольку бюджет страны сбалансирован при цене в 42,4 доллара за баррель.

Падение цен значительно ниже этого показателя может подорвать курс российской валюты. В субботу Центробанк России установил курс рубля на уровне 67,5 руб. за доллар США, а в понедельник российские рынки будут закрыты из-за выходного дня.

Вслед за падением цен на нефть курс рубля на международном валютном рынке обвалился. Доллар вырос до 73,29 руб., и это самая высокая стоимость американской валюты с марта 2016 года.

Некоторые российские банки снизили курс рубля в ночь на понедельник. Например, на сайте Альфа-Банка курс указан на уровне 75 руб. Райффайзенбанк продает доллары по 75,1 руб.

В понедельник утром ЦБ сообщил, что в течение 30 дней не будет покупать валюту на внутреннем рынке. Закупка валюты нужна, чтобы пополнять резервы в периоды относительно высоких цен на энергоносители и в то же время не допускать чрезмерного укрепления рубля.