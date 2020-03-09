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 Экономика
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Все про:нефть (1481) Россия (75126) ОПЕК (69) рубль (858)

 Срыв сделки с альянсом ОПЕК+: цены на нефть обрушились на 30%, курс рубля в РФ обвалился до 73,29 за доллар - самого низкого уровня с 2016 г.

Цена нефти на азиатских рынках обвалилась более чем на 31% в начале торгов в понедельник. Это произошло после того, как в пятницу страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Русская служба ВВС.

Крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия, входящая в ОПЕК, объявила о снижении официальных цен, затем стоимость марки Brent упала до 31 доллара за баррель, сообщает Блумберг. К утру котировки Brent составляли 32,6 доллара.

Из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался излишек нефти, но после срыва сделки производители нефти убрать его не смогут. Кроме того, больше не будут действовать и предыдущие договоренности, поэтому с 1 апреля все обязательства по ограничению производства нефти отменяются.

В конце февраля стоимость Brent составляла около 50 долларов за баррель, а 6 марта, после того, как стало известно о развале сделки ОПЕК о сокращении добычи, она упала на 9% и приблизилась к 45 долларам.

Как отмечает Блумберг, это самое стремительное падение стоимости нефти после 1991 года, когда продолжалась война в Персидском заливе. Агентство при этом ссылается на прогноз Goldman Sachs, согласно которому котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долларов.

По данным агентств Блумберг и Рейтер, причиной срыва сделки с альянсом ОПЕК+ (который включает в себя ОПЕК и еще несколько нефтедобывающих стран, в том числе Россию), стала именно позиция Москвы. Как сообщали СМИ, российские власти выступили против дополнительного сокращения добычи нефти.

Вслед за падением цен на нефть утром в понедельник резко просели азиатские рынки: индекс Nikkei упал на 5%, гонконгский Hang Seng - на 3,5%, австралийский ASX 200 - более чем на 6%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефть Brent стоит меньше $50 за баррель впервые с декабря 2018-го

ОПЕК предлагал продлить до конца года действующее соглашение о сокращении добычи нефти (на 2,1 млн баррелей по сравнению с 2016 годом) и дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года.

Россия при этом не возражала против продления сделки, но не хотела дополнительного сокращения добычи. Предполагалось, что страны ОПЕК уменьшат производство нефти на 1 млн баррелей из этого сокращения, а еще 500 тыс. баррелей придется на другие страны, крупнейшая из которых - Россия.

Цена нефти - один из главных показателей для российской экономики, и от нее в значительной степени зависит курс рубля.

В начале марта президент Владимир Путин отмечал, что тогдашний уровень цен (50 долларов за баррель) был приемлемым для России, поскольку бюджет страны сбалансирован при цене в 42,4 доллара за баррель.

Падение цен значительно ниже этого показателя может подорвать курс российской валюты. В субботу Центробанк России установил курс рубля на уровне 67,5 руб. за доллар США, а в понедельник российские рынки будут закрыты из-за выходного дня.

Вслед за падением цен на нефть курс рубля на международном валютном рынке обвалился. Доллар вырос до 73,29 руб., и это самая высокая стоимость американской валюты с марта 2016 года.

Некоторые российские банки снизили курс рубля в ночь на понедельник. Например, на сайте Альфа-Банка курс указан на уровне 75 руб. Райффайзенбанк продает доллары по 75,1 руб.

В понедельник утром ЦБ сообщил, что в течение 30 дней не будет покупать валюту на внутреннем рынке. Закупка валюты нужна, чтобы пополнять резервы в периоды относительно высоких цен на энергоносители и в то же время не допускать чрезмерного укрепления рубля.

Источник: https://censor.net.ua/n3180191
 
   
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Вот свезло кацапам так свезло, это же теперь за рваный бакс они больше фублей получат!
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Кому вона нахер потрiбна, з тими ряжаними кiзяками
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і знов фашистська фєдєрастія пукіна дрище... Зрив угоди з альянсом ОПЕК+: ціни на нафту впали на 30%, курс рубля в РФ обвалився до 73,29 за долар - найнижчого рівня з 2016 року - Цензор.НЕТ 5741
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Вот свезло кацапам так свезло, это же теперь за рваный бакс они больше фублей получат!
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Та їм пофік, чим дорожче долар, тим більше рублів в бюджет заходить, вони плачуть тільки , що амереканські виробники сланцевої стають нерентабельні, але ж крокодили у всій красі-гроші , фонд на допомогу американським компаніям не створюють, взяли б та допомогли б, так ні. Ну тепер їм курячий ніжок на халяву ніхто не дасть
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Коронавирус, коронавирус, посмотрите вокруг себя, зимы ведь не было, от слова вообще.
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На "рынке нефти" собственно самой нефти крутится не более 5%. Всё остальное - фьючерсы, опционы, секьюритизированные долги и прочая хренотень. А это в свою очередь означает, что "рыночная цена нефти" определяется не "деньги против бочки", а мнением десятков тысяч торговцев.

Собственно, электрификация ОСЭР, снижение потребления нефти (и без короновируса) в прошлом году в ОСЭР, уменьшение продаж ДВС-автомобилей, ну вишенкой на тортике - коронавирус с остановкой экономики Китая. У торговцев крышечку и сорвало.

А так как все указанные факторы, включая коронавирус, это системные вещи, тянуть цену бакса при затоваривании физической нефтью всего, что можно затоварить - то возврата на 60-70 быстро ждать не приходится.

Ну а ********* в своём стиле - они физически не в состоянии ограничить поставки - у них негде хранить, а добыча не в состоянии остановиться. Вот и результат.
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Как "а добыча не в состоянии остановиться"? - Остановиться как миленькая. Зрив угоди з альянсом ОПЕК+: ціни на нафту впали на 30%, курс рубля в РФ обвалився до 73,29 за долар - найнижчого рівня з 2016 року - Цензор.НЕТ 8656
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до 2030р в фєдєрастії БУДЕ спад обсягів видобутку гази-нафти... бо ж "дєнєх нєт"на підтримання галузі а витрати на війну-мости газогони ,годування крісчан та даунбасцев ПОСТІЙНО ЗРОСТАЮТЬ
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Енота в студию! Он главный спец по нефти, вот его звездный час настал...)
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Ща сказочные мировой лидер зачудит новую войнушку, и нефть стабильнется...
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Бог таки ведет Украину.
Наш полный киздец из-за ослобородька несколько откладывается.
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Я уж подумал, что встреча с Зеленским путину не аукнется, но наш Бедоносец бьёт без осечек. Даёшь ещё один саммит!
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это же насколько бензин подорожает, если так нефть подешевела?
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Ну а як ти хотів, бюджет не повинен страждати(просто бюджет(и) не сплутай з держбюджетом)
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А можно енота танцуещего на фоне нефтевьішек ? У него лучше танцевать получается, у дефок не танец, а задирание ножек
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не факт, когда нарасеи был дефолт, гривна укрепилась.
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Думаю сюда еще стоит добавить действия Эрдогана. Свободный проход абборигенов в Европу творит чудеса!
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Якутія та Татарстан виступили проти надання російському народу особливого статусу в конституції РФ

Представники громадських організацій Республіки Саха (Якутія) написали лист президенту Росії Володимиру Путіну, висловивши незгоду з приводу запровадження в конституцію країни поняття "народ, що утворює державу", як там пропонується назвати російський етнос

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2021 рік... Київ призначив губернатором Кубаньської області Олега Тягнибока !
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Врядли Киев назначит петуха кремлевского мером!
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А хто патрійот клоун Оманскій чи Пєня Мальдівський?! чи може кум куйла?!
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9-16, а московская биржа ещё не открылась. Не, не выходной - тупо бздят!
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Скоро і в нас значить гривна просяде так завжди було. Нас якось по валютному курсу і його рухах тримають в одному руслі з росією.
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Будем посмотреть, Гонтаревой нету, а у нее там был "бизнес"...
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с какого перепугу ???? у нас что есть НЕФТЬ , ГАЗ ???? У нас них....нет !!!
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не факт, когда нарасеи был дефолт, гривна укрепилась.
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Оцените многоходовочку от вовочки. В пятницу кацапы могли бы договорится с саудитами и другими странами по небольшому снижению цены, но лишние хромосомы не позволили их вяличию идти на уступки, и козломордые хлопнули дверью. Саудиты оказались не дураками и сделали то, что от них требует рынок. Таким образом, ботоксный окурок переиграл всех: европейцев, которым не достанется кацапская нефть, саудитов которые продают бочку с моржой всего лишь $20, ну рассейских пенсинеров, которым потуже прийдется затянуть пояса, ведь в текущий бюджет прописывалась цена бочки за $52. Вообщем, праздник финансового унижения страны-бензоколонки только начинается.
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да не будет гр по 30 - она зависит от соотношения импорта и экспорта в Украине.....
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Власне власником всієї російської нафти є Китай, тому москалі і не змогли домовитись з ОПЕК про зменшення видобутку, господар заборонив, Роснафта винна Китаю нафти на 44 млрд, а для нього падіння ціни це один з виходів з кризи., шо там відбувається з валютою тубільців, хазяїв не цікавить.
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поэтому с 1 апреля все обязательства по ограничению производства нефти отменяются.==

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Не поняв, это саудиты так шутят на 1 апреля? Неплохо!
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Та які жарти, свердловину просто так не законсервуєш, а об'єми зберігання нафти лімітовані, це сланець може зупинитись.
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не факт, когда нарасеи был дефолт, гривна укрепилась.
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Так шо делать, сливать гривню, покупать гривню?Завтра торги в 10 часов.
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Купить шампанского, презиков - продолжаем отмечать
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соответственно если на них гривен нет - меняем валюту
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Несмотря на войну наша власть продолжает крепко держаться за росийский титаник, тоесть за торговлю с Рашкой и расейский рубль. Поетому вслед за срублем вниз полетит и гривня
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Яка невезуха, кацапи хотіли на Місяць летіти, а потім на Марс, а полетять в дупу.
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газ для населення має вдвоє подешевшати !
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Вот и я говорю ,СМЕРТЬ росейским оккупантам !!! Зрив угоди з альянсом ОПЕК+: ціни на нафту впали на 30%, курс рубля в РФ обвалився до 73,29 за долар - найнижчого рівня з 2016 року - Цензор.НЕТ 6994
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