 Оценку работы правительства мы увидели на табло Верховной Рады, - Разумков о смене Кабмина

Об этом он сказал в интервью на канале "Украина 24", которое было обнародовано вечером 8 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Говоря о недавней отставке правительства, Разумков выразил мнение, что "в определенной степени соответствует действительности" мнение о том, что экс-премьер Алексей Гончарук "не сделал все то, чего ожидали, о чем говорили".

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"Именно поэтому мы увидели и оценку деятельности правительства на табло Верховной Рады Украины, за это проголосовало достаточно много народных депутатов. Понимая все те вызовы, которые сегодня стоят перед государством, понимая ту проблематику, понимая тот темп реформ или иногда недостаточно соответствующий темп реформ. Поэтому именно такое было принято решение и именно благодаря этому мы получили сегодня уже новое правительство, и я очень надеюсь, что эффективность его будет больше", - сказал председатель ВР.

Он добавил, что надеется, исходя из информации, которую мы все имели, когда подходили к избранию сначала премьер-министра Украины, после этого - Кабинета министров Украины, что они "смогут справиться с теми вызовами, которые сегодня будут перед ними стоять".