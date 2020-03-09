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 Политика Украины
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 Оценку работы правительства мы увидели на табло Верховной Рады, - Разумков о смене Кабмина

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется на высокую эффективность нового правительства.

Об этом он сказал в интервью на канале "Украина 24", которое было обнародовано вечером 8 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Говоря о недавней отставке правительства, Разумков выразил мнение, что "в определенной степени соответствует действительности" мнение о том, что экс-премьер Алексей Гончарук "не сделал все то, чего ожидали, о чем говорили".

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"Именно поэтому мы увидели и оценку деятельности правительства на табло Верховной Рады Украины, за это проголосовало достаточно много народных депутатов. Понимая все те вызовы, которые сегодня стоят перед государством, понимая ту проблематику, понимая тот темп реформ или иногда недостаточно соответствующий темп реформ. Поэтому именно такое было принято решение и именно благодаря этому мы получили сегодня уже новое правительство, и я очень надеюсь, что эффективность его будет больше", - сказал председатель ВР.

Он добавил, что надеется, исходя из информации, которую мы все имели, когда подходили к избранию сначала премьер-министра Украины, после этого - Кабинета министров Украины, что они "смогут справиться с теми вызовами, которые сегодня будут перед ними стоять".

Источник: https://censor.net.ua/n3180188
 
   
 Топ комментарии
 
Це оцінка діяльності оменського брехуна. Він особисто набирав кабмін і прем"єра теж.
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Народ Украины выбрал себе горе, а не президента.
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Что значит отставка?
Значит навредили Украине.
Скажем за это ай-я-яй и всё?
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Ни черта не навредить , на западе уже дали оценку всем зебилам и монипуляциям с правительством.
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божечки... та як би ті"експерди"з ВР були кваліфікованими... то може й "оцінки"були б адекватними Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 7914 А так виглядає як черговий лохотрон та окозамилювання Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 7914
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всё, команда зебилов понимает как вляпалась, вытащили свою тяжёлую артилерию, но они не в курсе, что миномёт до 80мм не тяжёлый, хотя и смертельный по любому. А что им делать, если сирёзней не имееться.
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Нормальные люди должны понимать (и понимают), что за пол года поднять такую страну, как Украина абсолютно не реально. Горячие головы надеялись это сделать, но ещё раз - это НЕ р-е-а-л-ь-н-о. И только е-билы, имею одну извилину и ту прямую, могут проклинать и брызгать желчью...Смена правительства - это нормальный процесс. Долбостукам это не понять,- в любой стране, в Германии после войны, при "самушедших" вливаниях Запада; в Польще, после комуняк, все происходило очень сложно и болезненно... А в нас, к тому же, всякие "радетели" за народ и землю ставят палки ("палки" - мягко сказано) в колеса и брызжут-брызжут...
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Зато всем понятно, что за пол года зебилы опустили страну ниже плинтуса. Это оно смогли.
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Смене правительства и генпрокурора радуются дубинский и портнов , это сильно настараживает.
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Це оцінка діяльності оменського брехуна. Він особисто набирав кабмін і прем"єра теж.
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Этот манкурт не уточняет, шо сейчас табло в ВРУ и "табло" их Зеватников.
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мы увидели и оценку деятельности правительства на табло Верховной Рады Украины Источник: https://censor.net.ua/n3180188
табло ВР показало дві речі:
1. рівень слухняності та несамостійності так званої партії "слуга народу".
2. відсутність парламентаризму в країні.
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да уж на смотрелись за пол года такого,что нас уже не удивить)
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Твоё табло, когда смотришь на табло ВР:
Оценку работы правительства мы увидели на табло Верховной Рады, - Разумков о смене Кабмина - Цензор.НЕТ 9153
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Оценка одна - влада або убогі, або вороги. Сьогодні путін слабкий, як ніколи. Нафта впала до рекордної позначки. Відповідно, й газ. Ватні біржі паралізовані. Північний потік заморожений. Турки накостиляли в Сирії, при цьому дронами минулого тисячоріччя знищивши одну із скрєп путіна - новітній "Панцирь". Американці розміщують морські системи оборони проти гіперзвукової зброї, поклавши край ще одній скрєпі - брехні про невразливу гіперзвукову зброю путіна (яка насправді є лише в мультиках). Задкувати перед путіним в таких умовах може лише ворог. Або доконаний ідіот. Дуже шкода, що Разумков не читає коментарів.
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А вот Путин сдохнет , ты плакать будешь ?
На Ходынку пойдешь?
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Народ Украины выбрал себе горе, а не президента.
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Наріду дуже сподобався чувак на лісапеті.
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Я вот вспоминаю, что в своё время Токугава Иэясу разделял народ Японии на "добрый народ" и "подлый народ"... Оценку работы правительства мы увидели на табло Верховной Рады, - Разумков о смене Кабмина - Цензор.НЕТ 8492
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"японские гниды" ((c) Токугава Изясу, а может он этого не говорил)
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през на горе свистит аки рак раком пред каломумытым !
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Свнсбк, ты снова запомоилась, перелогинься. Оценку работы правительства мы увидели на табло Верховной Рады, - Разумков о смене Кабмина - Цензор.НЕТ 6629
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Ага стадо депутатов с низкой социальной ответственностью из немецких фильмов для взрослых за 5000$ в месяц готовых принять и спереди и сзади!
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...стада хватает и вне стен Рады, достаточно прочитать здешние коменты...
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Тю тю за бубочку голосовал? Значек не нужен "Я голосовал за Зеленского"? Или наклейка на машину? Правда откуда у зебила машина!
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Е-е-е... Тобто результати роботи уряду Зеленського ми повинні побачити на його таблі ?
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Разумков, оценку от народа Украины за распродажу украинской земли ты тоже однажды увидешь на своём табло. Время бежит быстро.
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так ти прибічник агро-баронів які ТУПО виснажують вкрадену їми у ЛЮДЕЙ УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 1122 Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 7133..
і юдя і бойко і інші рабіновічи("зімлідєльци") так дуркують як і ти...
вони тому що 30%своїх статків на землі отримують хуцпато="по-чорному" Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 5456
а ти скавчиш бо типовий ідійот затурканий Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 7133
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Т.е. Слуги примут закон о распродаже земли на благо народа, как всегда?
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табло будеть не ЗЕленым а сурово гематомным.
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И что тебе больше понравилось в Зелемойском - бубенчики или колпак, когда ты тут топил против Порошенко?
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Верить показаниям этого табло равносильно верить данным опроса центра Разумкова - одни проголосуют за что укажут, другие - нарисуют что укажут
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Dubinsky.pro, [09.03.20 07:45]
Со 2 по 6 марта, то есть, до обвала нефти и курса рубля, Нацбанк в первые за долгое время продал из резервов 157.2 млн долларов.
Это позволило удержать доллар на уровне 24.74 грн, с чего и начнётся утро 10.03. (***слава Рожковій-Смолію! Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 3099)
С помощью этих 157.2 миллионов долларов Нацбанк дал возможность выгодно выйти из Украины и сохранить курсовую прибыль очередной кучке спекулянтов, которые продали ОВГЗ.
Со вторника этих «бегущих» может стать в разы больше, и тогда вы увидите
ослабление курса и «слив» валюты из резервов для «поддержания курсовой стабильности».
Хотя, на самом деле, мы с вами стоим на пороге очередной курсовой аферы, когда за счёт искусственно-ослабленного курса и манипуляций с ОВГЗ руководство НБУ и руководство Минфина (уже бывшие) в доле с «инвесторами» заработают миллиарды.
А мы останемся всем должны.
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Оцінку роботи уряду ми побачили на табло Верховної Ради, - Разумков про зміну Кабміну - Цензор.НЕТ 3292

Dubinsky.pro

Прям самый человечный человек, совсем, как дедушка Ленин...
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результат роботи не на табло, а у кішені кожного громадянина.як співав висоцькій"не пройдет и полгода...." як будемо знову на табло зирити!
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На самом деле то оценка работы ждзеуе...ща. И неча на зеркало( табло) пенять, коль рожа крива.
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Який він весь такий справедливий. А цікаво, яким було те саме табло під час призначення цього уряду, хто гаряче агітував за молодого прем'єра, хто затвертдив уряд конституційною більшістю? А тепер язики засунули в дупу, бо такий поступив сигнал від господарів. Ні, це ви ставили цей уряд, ви затвердили програму його дій, і те табло - то оцінка вашої спільної з вашим пєрзідєнтом і молодим урядом діяльності.
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А где подевалось :"в турборежиме"? "Учителям по 4000у.е"?
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Цей акт вже зіграно. Економіка зницена за пів року. Ось вам і "турборежим". В антракті - відмова МВФ в позиці. Почався 2 акт. Грошей немає. Позичимо у кацапів, в обмін на "поступки"
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Жалкие клоуны у ВР рейтинг ещё ниже чем у правительства, а у президента рейтинг вообще дно.
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- Разумков,это что тут такое стоит перед нами?
- Это стоят вызовы.
- Чё делать будем?
- Будем звать ахметовскую шестёрку из Львова,хлопец чисто гений,все стоячие вызовы положит и всем реформам даст соответствующий темп.
- Обосрётесь вы опять.
- Для этого и работаем.
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"Именно поэтому мы увидели и оценку деятельности правительства на табло Верховной Рады Украины, за это проголосовало достаточно много проплаченых народных депутатов-оценщиков бабла,что в кармане..
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