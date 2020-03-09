 Оценку работы правительства мы увидели на табло Верховной Рады, - Разумков о смене Кабмина

Об этом он сказал в интервью на канале "Украина 24", которое было обнародовано вечером 8 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Говоря о недавней отставке правительства, Разумков выразил мнение, что "в определенной степени соответствует действительности" мнение о том, что экс-премьер Алексей Гончарук "не сделал все то, чего ожидали, о чем говорили".
"Именно поэтому мы увидели и оценку деятельности правительства на табло Верховной Рады Украины, за это проголосовало достаточно много народных депутатов. Понимая все те вызовы, которые сегодня стоят перед государством, понимая ту проблематику, понимая тот темп реформ или иногда недостаточно соответствующий темп реформ. Поэтому именно такое было принято решение и именно благодаря этому мы получили сегодня уже новое правительство, и я очень надеюсь, что эффективность его будет больше", - сказал председатель ВР.
Он добавил, что надеется, исходя из информации, которую мы все имели, когда подходили к избранию сначала премьер-министра Украины, после этого - Кабинета министров Украины, что они "смогут справиться с теми вызовами, которые сегодня будут перед ними стоять".
Значит навредили Украине.
Скажем за это ай-я-яй и всё?
табло ВР показало дві речі:
1. рівень слухняності та несамостійності так званої партії "слуга народу".
2. відсутність парламентаризму в країні.
На Ходынку пойдешь?
і юдя і бойко і інші рабіновічи("зімлідєльци") так дуркують як і ти...
вони тому що 30%своїх статків на землі отримують хуцпато="по-чорному"
а ти скавчиш бо типовий ідійот затурканий
Со 2 по 6 марта, то есть, до обвала нефти и курса рубля, Нацбанк в первые за долгое время продал из резервов 157.2 млн долларов.
Это позволило удержать доллар на уровне 24.74 грн, с чего и начнётся утро 10.03. (***слава Рожковій-Смолію! )
С помощью этих 157.2 миллионов долларов Нацбанк дал возможность выгодно выйти из Украины и сохранить курсовую прибыль очередной кучке спекулянтов, которые продали ОВГЗ.
Со вторника этих «бегущих» может стать в разы больше, и тогда вы увидите
ослабление курса и «слив» валюты из резервов для «поддержания курсовой стабильности».
Хотя, на самом деле, мы с вами стоим на пороге очередной курсовой аферы, когда за счёт искусственно-ослабленного курса и манипуляций с ОВГЗ руководство НБУ и руководство Минфина (уже бывшие) в доле с «инвесторами» заработают миллиарды.
А мы останемся всем должны.
Dubinsky.pro
Прям самый человечный человек, совсем, как дедушка Ленин...
- Это стоят вызовы.
- Чё делать будем?
- Будем звать ахметовскую шестёрку из Львова,хлопец чисто гений,все стоячие вызовы положит и всем реформам даст соответствующий темп.
- Обосрётесь вы опять.
- Для этого и работаем.