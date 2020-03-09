 Сегодня в Нидерландах начинается суд над четырьмя обвиняемыми в катастрофе МН17

Судебный процесс пройдет в судебном комплексе Схипхола, который специально был выбран для проведения заседаний по причине большей вместимости и мер безопасности. Непосредственно в зале суда может присутствовать более 100 человек. В частности, один ряд зарезервирован для подсудимых и адвокатов, один ряд – для родственников, которые имеют право выступать в суде и заявлять о возмещении ущерба, 25 мест в конце зала также предназначены для родных погибших, 15 мест выделено для представителей средств массовой информации. Международные наблюдатели будут находится на трибуне для публики, которая расположена над залом. Прямая трансляция слушаний будет вестись на веб-сайте суда (www.courtmh17.com), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Для освещения суда аккредитацию запросили более 400 представителей СМИ. Для них напротив комплекса построен специальный пресс-центр.
Заседания будут вестись судебной коллегией в составе трех постоянных судей и двух запасных. В частности, председательствовать будет Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) при участии Дагмара Костэра (Dagmar Koster), Хелэйны Керстенс-Фокэнс (Heleen Kerstens-Fockens).
Ожидается, что слушания будут проходить с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года. Вместе с тем, не исключено, что заседания могут отменяться или переноситься.
Первая сессия, которая начинается на этой неделе, будет организационной. "Поскольку первые заседания носят организационный характер, трудно предсказать, как долго они продлятся и какой из зарезервированных дней будет использоваться. Это зависит от того, кто (из участников процесса) будет присутствовать, как далеко они продвинулись в своих приготовлениях и были ли уже заявлены аргументы защиты или следствия. Кроме того, может быть так, что заседание будет прерывается судом на несколько дней для того, чтобы можно было подготовить ответ на возможный запрос", - поясняется на сайте суда.
В настоящее время известно, что только один из обвиняемых – Пулатов, бывший военный, который в 2014 году был заместителем начальника так называемой разведывательной службы "ДНР", будет представлен двумя нидерландскими адвокатами. Его права будут защищать Сабина тен Дуссхатэ (Sabine ten Doesschate) и Баудевейн ван Эйк (Boudewijn van Eijck). "Мы понимаем, что эта ужасная воздушная катастрофа вызывает массу эмоций. В то же время в конституционном государстве крайне важно, чтобы каждый получил справедливый суд", - прокомментировали они ранее это решение.
Повестки всем четверым обвиняемым с вызовом в суд были направлены по адресам, известным судебным органам. Однако неизвестно, проживают ли они там в настоящее время.
Ранее прокурор Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке сообщил, что эти четверо, хотя и не нажимали непосредственно на кнопку запуска ракеты, тесно сотрудничали друг с другом с целью доставки вооружения. "Поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал он на пресс-конференции 19 июня прошлого года.
Согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.
Процесс будет вестись в соответствии с законодательством Нидерландов. Учитывая международный масштаб дела, ранее Нидерланды приняли закон, которым суду разрешено вести определенные этапы судебного разбирательства на английском языке. Кроме того, исключение будет сделано для обвиняемых в отношении их физического присутствия в зале суда – они смогут принять участие в судебном процессе дистанционно с помощью видеоконференцсвязи.
Что касается свидетелей, то ранее судья, ответственная за работу со СМИ Йоланде Вэйннобэл (Yolande Wijnnobel) сообщила, что их количество в настоящее время еще не известно и будет известно только в процессе судебного разбирательства. Вместе с тем, известно, что тринадцать из них защищены тайной – их личные данные не будут разглашаться.
Как долго будет длиться процесс – не известно. Одновременно с этим продолжается и следствие. Ранее прокурор неоднократно заявлял, что следствие установило "участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17".
"У нас есть все материалы, которые это подтверждает", - подчеркнул он.
Следствие, в частности, установило, что ракетная установка, из которой был сбит авиалайнер, находилась в пользовании 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, которая дислоцируется в Курске.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
Суд, связанный с катастрофой самолета Боинг 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Там четко обозначили ЧЕТЫРЕ человека... Вот их и будут ялозить...
Остальные не при делах...
Обвинуватять чотирьох осіб які вже названі, тай назад, швиденько в кущі.
Все остальные белые и пушистые. Страна ********* вообще не при делах.
Суд определит степень их виновности.
Сергей Ирза
Они, невинных трупы - в мешки и на мороз,
Состав отъехал тупо навстречу морю слёз,
Навстречу океану отчаянья и мук… -
Сквозь горе слышат страны колёсный перестук!
Сквозь траур слышат люди, как лжёт им всем в глаза,
И кто им лжёт? - Сам Путин! - «Расследовать? - Я «за»,
Расследовать? Конечно! Я с вами в час беды!»,
И вот стирают спешно побоища следы!
И вот стирают срочно следы его «заслуг»,
Чтоб вышел непорочным его порочный круг,
Чтобы из бойни грязной он вышел бел, как снег,
Чтоб стало Миру ясно - Не он войны стратег!
А в это время трупы - в мешки и на мороз,
Состав отъехал тупо навстречу морю слёз,
Навстречу океану отчаянья и мук… -
Сквозь горе слышат страны колёсный перестук!
22/07/2014
Анонс: «Майже шiсть рокiв тому, російські «Этонемы», вбили в небі над Торезом в Україні 298 осіб, серед них - 80 дітей. Вiд того часу православнi «Этонемы» вбили десятки тисяч людей в Україні і Сирії».
Сьогодні, 9 березня, - знаменний день, який увійде в історію. У Гаазі розпочнеться судовий процес над обвинуваченими в причетності до підриву MH17 і вбивстві 298 осіб. Після опитування свідків, прослушки переговорів російских і донецьких православних терористів і розгляду всіх документів, високоповажні Судді вголос назвуть назву країни-терроріста. Поруч з російським посольством сім'ї загиблих в цьому терористичному акті встановлюють стільці. Рівне 298 білих стільця по числу загиблих пасажирів фатального рейсу.
День 17 липня треба оголосити: «Днем чужинців - мучеників за Україну».
Журналіст і блогер Богдан Буткевич висловив думку про збитий малазійський боїнг.
Пані та панове, скажу дуже жорстоку штуку з приводу #MH17.
Збиття цього літака багато в чому врятувало Україну тим страшним літом 2014-го. І чим далі я дивлюся на цю ситуацію, тим більше впевнений, що це не був «чорний лебідь» в прямому сенсі цього слова. Отже, про що я?
1) Згадайте ситуацію на той момент. Російські війська по повній обстрілюють українські зі своєї території, а їх батальйонно-тактичні групи вже стоять на кордоні у повній бойовій готовності. Українські війська, з одного боку, продовжують наступ, але з іншого - несуть важкі втрати на прикордонні. На той момент, як мені казали мої джерела у розвідці, вторгнення росіян планувалося з дня на день. Їм був потрібен привід. Тож, той зловісний «Бук» рфіянє тягли на те місце не випадково.
Україна не мала в своєму авіапарку нічого такого, що не могли збити або ПЗРК, або «Стріли», які вже місяці 2 були в розпорядженні путінських терористів. То для чого був цей «Бук»?
Давайте згадаємо, що майже паралельним курсом з рейсом MH17 йшов рейс Аерофлоту «Москва - Ларнака». Їх маршрути зовсім недалеко від місця збиття перетнулися, просто російський лайнер йшов на 500 метрів вище. До того ж, російський екіпаж «Бука» переплутав Первомайські - селищ з такою назвою в Донецькій області дуже багато. Судячи з усього, завданням російського кадрово-військового екіпажу «Буку» було саме збиття свого, російського літака.
От вам і казус беллі - можна спокійно вводити війська. Тим більше, такий само трюк гебня зробила восени 1999-го з підривами російських будинків, після чого була розпочата Друга Чеченська війна. І хай вас не дивує, чому гіркін-стрєлков і інша дрібна шушера спочатку думали, що вони збили український літак. Скоріш за все, їм повідомили, що «Бук» відправляють саме для цього. Справжня ж ціль була набагато більш моторошною. Тому збиття малазійського борту було не випадковістю, а помилкою виконавця.
2) На наше величезне щастя, криворукі російські військові збили не той літак. Й рф на певний час змушена була зупинитися. Не повністю, звичайно. Просто пряме вторгнення було відкладене. Кремлю довелося кидати величезні ресурси на приховування ситуації, грузинський сценарій взірця 2008-го року (провокування грузин - введення кадрової армії) було зламано. Що подарувало Україні ще місяць. За цей місяць готувалися нові бригади, відновлювалася техніка, готувався резерв. Тоді кожен день важив дуже багато.
А, ну, да, групу українських прокурорів поміняли... і зебільні такого питання на цьому суді не поставлять... Бубочка виконує озвучені в Парижі замовлення *****...
«Прокурори України по справі розслідування катастрофи рейсу МН-17 (в грудні минулого року) були звільнені з роботи та від виконання своїх обов'язків в ході реформи ГПУ
Всі шість українських прокурорів, які брали участь в розслідуванні катастрофи рейсу MH17, були звільнені від виконання своїх обов'язків в ході реформи. Про це повідомила нідерландська газета NRC Next.
Видання пише, що прокурори Олеся Скрипник та Олег Пересада, які входили в Спільну слідчу групу (ССГ) з боку України, втратили роботу.
"В останні місяці в ССГ не було жодного прокурора від України", - пише видання.
Крім того, були звільнені ще четверо прокурорів, які входили в український підрозділ з розслідування аварії "Боїнга" під Донецьком в липні 2014 року. Такі дії були зроблені в ході реформи Генеральної прокуратури України.
За даними NRC Next, дана ситуація не вплине на судовий процес, який повинен початися над чотирма підозрюваними 9 березня, оскільки українські прокурори завершили роботу над досьє влітку минулого року. Однак звільнення є серйозною перешкодою на шляху проведення подальшого розслідування щодо інших можливих підозрюваних. Зокрема, прокурор Роман Хошовскій зазначив, що його наступникам буде потрібно не менше року на те, щоб ознайомитися з документами.
Раніше секретар колишнього генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомляла, що Генпрокуратура звільнила керівника української слідчої групи у справі про катастрофу МН17 і ще одного прокурора».
https://www.rbc.ua/ukr/news/rassledovavshie-delo-mh17-ukrainskie-prokurory-1581937583.html
Вот только смысл суда, если судят не заказчика, а простых исполнителей?
298 человек убило карликовое *****. А его даже не назовут, я уверен...