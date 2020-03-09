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 Политика Украины
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Все про:ВР (24528) Зеленский (4828) Разумков Дмитрий (412) Слуга народа (720)

 Разумков о возможной отставке: Не знаю, кто что пишет, но у меня достаточно хорошие отношения с Зеленским

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что у него с президентом "достаточно хорошие отношения".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в интервью на канале "Украина 24".

На вопрос, остается ли он в команде президента Украины Владимир Зеленского, Разумков ответил утвердительно.

Кроме того, на вопрос относительно мнения, в частности, в некоторых материалах СМИ, что якобы он имеет сложные отношения с президентом, и якобы спикер может оставить свою должность, председатель ВР отметил: "Не знаю, кто что пишет, кто о чем говорит, но мне кажется, что у меня достаточно хорошие отношения с Владимиром Александровичем. И в плане профессиональной деятельности, и в личном плане. Это мое личное мнение, я думаю, что президент его разделяет".

Председатель ВР также напомнил, что свое членство в партии "Слуга народа" он не приостанавливал, а лишь оставил должность председателя партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Идут консультации. По персоналиям говорить еще рано, - Разумков о заполнении вакантных мест в Кабмине

"Партийная работа занимает очень много времени. И кто этим занимался, кто занимался партстроительством, кто занимался избирательными кампаниями, хорошо понимает, что это съедает 26 часов в сутки из 24-х. Поэтому параллельно объединять партийную работу с деятельностью председателя Верховной Рады - это невозможно, потому что и эта работа отнимает очень много времени", - отметил Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3180181
 
 
 Топ комментарии
 
Сепар сепару глаз не выклюет!
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Кловуни живуть в своєму цирку.
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В личном? Я надеюсь вы хоть друг друга не того?
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не сомневаися, да и вчера поздравили с праздником, у них в головах старая закалка .......
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Найцікавіше, що Гончаренку у переході на "лічность" Зєля жорстко відмовив. 😔
А Богдана взагалі звільнив НЕ ЧЕРЕЗ РОБОТУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что отставка Андрея Богдана с поста главы Офиса президента связана с личными отношениями. Президент уверяет, что увольнение произошло не из-за работы Богдана. Об этом Зеленский заявил в интервью британской газете «The Guardian».
Ось такий президент - нічого державного, все "лічноє".
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а в СН есть хоть одно лицо, которое не захотелось бы назвать "мордой"? Отношения с Зеленским достаточно хорошие, как в личном, так и профессиональном плане, - Разумков - Цензор.НЕТ 5167
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если так заговорил значит скоро снимут.....
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Марынка шифруется под псевдонимом Светлана Ветрова ?
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І ще трошки про ,,дєтєй"
Відносини із Зеленським доволі гарні, як в особистому, так і професійному плані, - Разумков - Цензор.НЕТ 4614
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действия их не имеют никакого значения, да? важно это?
это я ещё не проверял вброс по контенту. наверняка мухлёж 70% минимум.
хочешь в РФ, не слезая с печи а ля Емеля?
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,,А ты дакажи! .Вывсеврети наш ввх святой чиловек и ни разу ни пидафил" -это кацапская фсбшная школа пропаганды ,выставлять брехуном оппонента даже если он говорит чистейшую ПРАВДУ .Гугл тебе в помощь .Там всё есть
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Если Гугл и украинским сми ты не доверяешь , почитай историю ленты цн .Там это ТОЖЕ есть .
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ты "не заметил" самую важную часть моего поста. и ещё обвиняешь, что у меня кацап-стайл.
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На счёт кацапстайл... здесь даже трудно возразить... чистокровный кацап...
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на вопросик про министра ответь. или заткнись.
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Не груби!
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на вопросик ответа не будет? простой такой вопросик... для тех, кто в теме украинского языка... Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадочку: "Кем приходится министру отец сына министра?"?

Из ваших ещё никто не ответил. Стань первым.
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Воистину зебильная логика. Языка не знаешь ты, но кацап я!
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Ну дійсно, ціх рогатих тільки секас і об'єднує!!))
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Напомню, что по Конституции открытый парашный агент Разумков пока что является вторым лицом в государстве. Это я к тому, что при выкидывании Зели в мусорник надо не забыть туда же выкинуть и его, и пусть там дальше дружат. Відносини із Зеленським доволі гарні, як в особистому, так і професійному плані, - Разумков - Цензор.НЕТ 9637
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Шо то не все порохоботы здесь отметились! Не хорошо
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Отношения с Зеленским достаточно хорошие, как в личном, так и профессиональном плане, - Разумков тоже комиком работал?
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Какая партийная работа?! Не вижу ни одного районного "осередка" партии СН за исключением "подпольной ячейки" в оккупированой Макеевке.
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місце медведчуку має уступити. а цей при маленькій "комбінації" автоматично стає президентом.
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А при чем тут Зеленский.. Он же говорит что все не он... И правительство не его и премьер и Рада "самостоятельный орган" и генпрокурора не он уволил.. Он вообще не в курсе.. А тут цельный спикер Рады ( втрое лицо в государстве, если что..) Очередной раз проболтались о том что и так все знают. у нас все Зеленский, как впрочем до этого был ВСЕ Порошенко ( да и то монобильшости не было, так что только приблизительно), а до него был ВСЕ Янукович.
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А чего им быть плохими?!Ведь если Зе что нибудь потребует от Разумкова-тот всегда громко кричит в ответ ,типа "всё сделаю,что прикажете,ваше зелёное величество"!!! Разумков про можливу відставку: Не знаю, хто що пише, але в мене доволі гарні відносини із Зеленським - Цензор.НЕТ 9579
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Да вас всех поганой метлой гнать нужно !
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отож ж и хреново, шо вас снимают не смартфонами на фонарях перед радой, а гнусавое недоразумение игоря валерича
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