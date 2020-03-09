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 Общество, Здоровье
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 Число жертв коронавируса в мире достигло 3825 человек, инфицированных - более 110 тысяч, выздоровели - 62 тыс.

По состоянию на 6:40 понедельника общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в мире составляет 3825 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигло 80735 человек. Всего инфицированных в мире - 110 041. В свою очередь, в мире выздоровели 61,979 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Южная Корея, Италия и Иран.

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Напомним, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса. По состоянию на вечер 7 марта еще шестерых госпитализированных буковинцев проверили на коронавирус, результат оказался отрицательным.

Как сообщал УНН, новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус является проблемой номер один для нового правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3180180
 
 
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ЦЕНЗОР! НЕФТЬ ГРОХНУЛАСЬ В ЯДРО ЗЕМЛИ

Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3825 осіб, інфікованих - понад 110 тисяч, одужали - 62 тис. - Цензор.НЕТ 2973
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То ли ещё будет... Нефть - это лишь цветочки..
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-ето шо,российские нефтеолигархи будут меньше виводить валюти из страни?
-нет,дорогие россияне,ето ви будете меньше кушать,полностью растворится Пенсионний Фонд и подорожает бензин. Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3825 осіб, інфікованих - понад 110 тисяч, одужали - 62 тис. - Цензор.НЕТ 187
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То ли ещё будет... Нефть - это лишь цветочки..
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-ето шо,российские нефтеолигархи будут меньше виводить валюти из страни?
-нет,дорогие россияне,ето ви будете меньше кушать,полностью растворится Пенсионний Фонд и подорожает бензин. Кількість жертв коронавірусу у світі сягнула 3825 осіб, інфікованих - понад 110 тисяч, одужали - 62 тис. - Цензор.НЕТ 187
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золото ушло за 1700 , рубль завтра будет за 100ку !!!
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....цетробанк росии принял только что РЕШЕНИЕ , что не будет скупать(проводить интервенцию) доллары в течении 30 дней !!! Ну все , рублю ЖОПА !!!
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думаю,рашці прийдеться відмовитись від ринкового курсу рубля
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5 відсотків це зараз смертність в Італії.
в світі-3.4.
\за рахунок офіційних даних з Китаю.
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Это по всему миру. И, как мне разъяснили некоторые товарищи, это не смертность, а летальность. Количество умерших к количеству переставших болеть (т. е. умерших + выздоровевших).
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по-моєму все-таки смертність.

я не спеціаліст у мед термінології.

ЛЕТА́ЛЬНІСТЬ, ності, жін., мед. Те саме, що смертність. У 1826 році в лікарні Києва лікувалося 492 хворих, з них вмерло 52.. Така висока летальність спостерігалася і в наступні роки (Матеріали.. охорони здоров'я.., 1957, 23).
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Таки, да ! Летальный исход -это когда всё! И ВОЗ уже пора рассказать людям правду.Китай ,понятно.признаваться в утечке этого (100% боевого!) монстра не желает и кивает на природу,но все говорит про "китайских умельцев".... И скольким людям надо готовиться ?
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