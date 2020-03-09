 Число жертв коронавируса в мире достигло 3825 человек, инфицированных - более 110 тысяч, выздоровели - 62 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Количество зараженных в Китае достигло 80735 человек. Всего инфицированных в мире - 110 041. В свою очередь, в мире выздоровели 61,979 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Южная Корея, Италия и Иран.
Напомним, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса. По состоянию на вечер 7 марта еще шестерых госпитализированных буковинцев проверили на коронавирус, результат оказался отрицательным.
Как сообщал УНН, новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус является проблемой номер один для нового правительства.
-нет,дорогие россияне,ето ви будете меньше кушать,полностью растворится Пенсионний Фонд и подорожает бензин.
5 відсотків це зараз смертність в Італії.
в світі-3.4.
\за рахунок офіційних даних з Китаю.
я не спеціаліст у мед термінології.
ЛЕТА́ЛЬНІСТЬ, ності, жін., мед. Те саме, що смертність. У 1826 році в лікарні Києва лікувалося 492 хворих, з них вмерло 52.. Така висока летальність спостерігалася і в наступні роки (Матеріали.. охорони здоров'я.., 1957, 23).