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 Политика Украины, Общество
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 МИД дал украинцам рекомендации в связи со стремительным распространением коронавируса в мире

Украинцам рекомендуют временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.

"В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или на отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, соответствующие рекомендации по каждой из таких стран размещені на веб-ресурсе http://tripadvisor.mfa.gov.ua/?cat=110.

Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, МИД рекомендует проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ" ( http://friend.mfa.gov.ua), следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте МИД Украины https://mfa.gov.ua/tag/poradi-podorozhuyuchim и веб-ресурсе http://tripadvisor.mfa.gov.ua/?cat=110.

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"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail cons_or@mfa.gov.ua.

Также необходимо следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и органов здравоохранения Украины (с более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Украины по ссылке: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov)", - сказано в сообщении МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3180178
 
 
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А скрепная нефтюшка смотрит на полшестого, как у Ху*ла:
МИД дал украинцам рекомендации в связи со стремительным распространением коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 7804
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А почему "Цензор" не комментирует эту красоту? Сегодня парашный срубль пробил даже 73-ю отметку зебилов. МИД дал украинцам рекомендации в связи со стремительным распространением коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 7852 МИД дал украинцам рекомендации в связи со стремительным распространением коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 5995 МИД дал украинцам рекомендации в связи со стремительным распространением коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 5995
МИД дал украинцам рекомендации в связи со стремительным распространением коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 6602
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С такими темпами у параши закончатся не только ихтамнеты, но и деньги на поддержку зебилов. МИД дал украинцам рекомендации в связи со стремительным распространением коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 6860
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А почему "Цензор" не комментирует эту красоту? Сегодня парашный срубль пробил даже 73-ю отметку зебилов. МИД дал украинцам рекомендации в связи со стремительным распространением коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 7852

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А скрепная нефтюшка смотрит на полшестого, как у Ху*ла:

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Я так думаю это не связано с недавними интервью Зеленского The Guardian и Bloomberg
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А тема статьи как-то связана с недавними интервью клоуна? Я это здесь и сейчас написал, чтобы с утра порадовать нормальных людей, а позже и "Цензор" об этом напишет с удовольствием.
А кто этому не рад- может оставить свои комменты при себе.
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Дебил с петлей на шее смеется, как дергаются ноги повешенного на минуту раньше его...
Этот график кстати показывает как падают доходы от украинского экспорта металла и железной руды - жопа всем мировым экономикам! А нам вообще писец, потому что Ахметов застрахован государством за наш счет!
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Зебил с отсутствием мозгов смотрит, как убогий лаптестан с ахметкой вместе теряют прибыль и переживает по этому поводу.
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Спецом (в виде исключения) даю ссылку на вонючую парашу:
https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart

Нефть Brent 33,30 -11,97 -26,44%
Наслаждайтесь в реальном времени. У МЗС дали українцям рекомендації у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу у світі - Цензор.НЕТ 2584
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Блумберг прогнозирует нефть упадет на 20$
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С такими темпами у параши закончатся не только ихтамнеты, но и деньги на поддержку зебилов. МИД дал украинцам рекомендации в связи со стремительным распространением коронавируса в мире - Цензор.НЕТ 6860
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во втором комменте вам дана точная характеристика У МЗС дали українцям рекомендації у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу у світі - Цензор.НЕТ 5183
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Условия задачи: ЗВР Парашки 570 млрд.$ Гос Долг 500 млрд. $ Интерес иностранных инвесторов к Гос Долгу упал, облигации федерального займа резко подешевели, ФНБ 100 млрд. $ Вопрос задачи - на какой срок хватит денег в стране?
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Вы когда задаёте здесь правильные вопросы, сразу давайте на них правильные ответы. Потому что примерно до 73% Ваши вопросы не доходят по определению. У МЗС дали українцям рекомендації у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу у світі - Цензор.НЕТ 7506
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А здравый смысл советует куда-то уехать - хотя бы в тот же Китай... Подальше от Радуцкого со Скалецкой и недоучки Емца с заслуженным доктором разговорного жанра Комаровским...
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временный ввоз разрешите машин, тем кто находится за границей. Сейчас все резко поедут автобусами и самолётами, ахереете. А потом под раду прийдут
В Египте немец умер, с Луксора приехал в Хургаду...
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каких нахер машин-закрыть границу для всех и всего
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За неимением на политическом горизонте Пиночета голосовал за кота в мешке против шоколадно-угольных барыг - ну хто знал, шо кот умеет только в тапки сцать...
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