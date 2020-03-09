 МИД дал украинцам рекомендации в связи со стремительным распространением коронавируса в мире

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.

"В связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или на отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, соответствующие рекомендации по каждой из таких стран размещені на веб-ресурсе http://tripadvisor.mfa.gov.ua/?cat=110.

Соотечественникам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, МИД рекомендует проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ" ( http://friend.mfa.gov.ua), следить за рекомендациями по ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте МИД Украины https://mfa.gov.ua/tag/poradi-podorozhuyuchim и веб-ресурсе http://tripadvisor.mfa.gov.ua/?cat=110.

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"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация - на сайте МИД Украины https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini) или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail cons_or@mfa.gov.ua.

Также необходимо следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и органов здравоохранения Украины (с более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Украины по ссылке: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov)", - сказано в сообщении МИД.