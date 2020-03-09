 Один украинский воин погиб, трое получили ранения и травмы из-за попадания ПТУР врага в грузовик ОС на Донбассе. Еще трое бойцов ранены вследствие обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- дважды неподалеку от Опытного - из 82-мм минометов - 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, также враг совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса;

- два раза вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- рядом с Верхнеторецким - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по позициям ОС, а именно вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из гранатометов различных систем.

"Вчера, 8 марта, российские оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевую травму. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения. Подразделения Объединенных сил прицельными огнем дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.