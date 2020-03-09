 Один украинский воин погиб, трое получили ранения и травмы из-за попадания ПТУР врага в грузовик ОС на Донбассе. Еще трое бойцов ранены вследствие обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
- дважды неподалеку от Опытного - из 82-мм минометов - 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, также враг совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса;
- два раза вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Верхнеторецким - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по позициям ОС, а именно вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из гранатометов различных систем.
"Вчера, 8 марта, российские оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевую травму. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения. Подразделения Объединенных сил прицельными огнем дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.
«Я досі вважаю, що заморожений конфлікт - це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так скрізь (де є конфлікти). У Грузії, Абхазії теж стріляють. Буває. Просто більше часу минуло, менша межа, менша територія, інший рельєф. Тобто інші умови. Люди все одно втомлюються воювати.
З роками, звісно, кількість жертв зменшуватиметься. Але наше завдання - це закінчити. Тому я так і бачу, що рік на всі домовленості, а далі - реалізація», - сказав президент України під час інтерв'ю.
Умные за это время уже зарылись на 10 м. под землю и все забетонировали. И на каждый выстрел из миномета отвечали бы залпом Вильхы без участия человека - радар засек, координаты передал, а комплекс тупо выстрелил. И кто-то в ад, а кто-то на фиг - с гуманизмом идите на мясокомбинат в цех забоя! Там мозги пролечат или веганом сделают.
Сивохе в руки ризочку и на Донбасс - пусть ходит по родным сепарским окопам и бьет по рукам снайперов и минометчиков...
Иначе мы вымрем и останутся только выехавшие на постоянный отдых в свои хатынки на Средиземноморской Ривьере...
А так ЗСУ тебя, с твоими дополнительными требованиями к ним, пошлют тебя повыше - в небесную канцелярию...
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным: выздоровления и сил.........