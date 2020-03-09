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Все про:обстрел (8779) Донбасс (20859) потери (1800) операция Объединенных сил (2174)

 Один украинский воин погиб, трое получили ранения и травмы из-за попадания ПТУР врага в грузовик ОС на Донбассе. Еще трое бойцов ранены вследствие обстрелов, - штаб

8 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- дважды неподалеку от Опытного - из 82-мм минометов - 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, также враг совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса;
- два раза вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Верхнеторецким - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по позициям ОС, а именно вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из гранатометов различных систем.

"Вчера, 8 марта, российские оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевую травму. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения. Подразделения Объединенных сил прицельными огнем дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Один украинский воин погиб, трое получили ранения и травмы из-за попадания ПТУР врага в грузовик ОС на Донбассе. Еще трое бойцов ранены вследствие обстрелов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180177
 
 
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как вам такое?
«Я досі вважаю, що заморожений конфлікт - це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так скрізь (де є конфлікти). У Грузії, Абхазії теж стріляють. Буває. Просто більше часу минуло, менша межа, менша територія, інший рельєф. Тобто інші умови. Люди все одно втомлюються воювати.
З роками, звісно, кількість жертв зменшуватиметься. Але наше завдання - це закінчити. Тому я так і бачу, що рік на всі домовленості, а далі - реалізація», - сказав президент України під час інтерв'ю.
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Зеля, эта кровь на тебе и на твой родне. Как ты спишь ночами?Как кусок хлеба и сыра за 50 гр. кило засовываешь окровавленными руками в свой брехливый рот ?
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Т.е. - шестой год без плана Б?
Умные за это время уже зарылись на 10 м. под землю и все забетонировали. И на каждый выстрел из миномета отвечали бы залпом Вильхы без участия человека - радар засек, координаты передал, а комплекс тупо выстрелил. И кто-то в ад, а кто-то на фиг - с гуманизмом идите на мясокомбинат в цех забоя! Там мозги пролечат или веганом сделают.
Сивохе в руки ризочку и на Донбасс - пусть ходит по родным сепарским окопам и бьет по рукам снайперов и минометчиков...
Иначе мы вымрем и останутся только выехавшие на постоянный отдых в свои хатынки на Средиземноморской Ривьере...
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"Он (Зеленский) снова вздыхает, прежде чем дать длинный, запутанный и в значительной степени бессмысленный ответ" Гардиан.
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щоб по його рідних так пострілювали, - курва зелена
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наверное, логика такая: если отвести войска за Днепр, то в них никто из ПТУРа не попадёт и, соответственно, не будет жертв
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гнилая логика: насколько мы отойдём, настолько ублюдки продвинутся... ситуация может поменяться только на границе Польши... или Румынии... Один український воїн загинув, троє зазнали поранень і травм через потрапляння ПТКР ворога у вантажівку ОС на Донбасі. Ще трьох бійців поранено внаслідок обстрілу, - штаб - Цензор.НЕТ 4273
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Гнидам птури завезли. Ще рік тому у них птури на вагу золота були, а зараз кожен день стріляють.
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А у глазебила сейчас какой антирейтинг.
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Слово "убирать" какое то двоякое . Могут уголовное дело открыть . Угроза жизни бубочке как ни как . Что то давно в комментах Ла Ла Ла шку не встречаю . Эта с позволения сказать дама чуть ли не собственноручно сажать обидчиков зелички обещалась .
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ЗСУ этого делать не должны - они за тебя воюют. Это нам нужно жопы от дивана отрывать и требовать отчета перед народом и страной...
А так ЗСУ тебя, с твоими дополнительными требованиями к ним, пошлют тебя повыше - в небесную канцелярию...
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Надо написать письмо турецкому султану,что бы обстрелял вражин из беспилотников.
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Вечная и светлая память погибшему....... Пусть покоится с миром........
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненным: выздоровления и сил.........
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Тільки така бездушна істота як ЗЕпрез може вважати життя і здоровя захисників України витратним матеріалом, вони не мають для нього жодної цінності. ЗЄнєлох навіть не може зрозуміти що якби не наше військо то москалі б з ним взагалі не розмовляли, і трубочку в мацкве ніхто б не піднімав. А хто йому нашептав що "пастрєливают везде, бивает" ? А "бивает" що і в Америці кілька президентів загинуло, і нічого, Америка найпередовіша і найсильніша держава на планеті, як в гуманітарному так і матеріальному вимірах.
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Якщо не помиляюсь в варiантi згiдно вашого вос не пострiлюють ,а замикають эдпр в контактнiй мережi дубльованiй детонуючим шнуром по напрямку руху шмаркатоi колони .
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Співчуття родині полеглого Героя України!!! ((( Спочивай воїн України з миром!!! ((( Пораненним воїнам України скорішого одужання!!! А клятій масковії палати у пеклі разом з путін-*****!!!!
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Хлопці їздять на бортових ЗІЛах. А де ті всі бронеавтомобілі - Козак і т.д.? Кривий ріг охороняють?
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Це совкова військова ментальність: солдати ходять в лахмітті, сплять на 10 раз перешитій білизні, лєнінская комната на замку, крани відкручені - замість деревяні затички, на стрільби ходять з 1 автомат на 3-х, замість 10 патронів= 3, і все це для показухи, а вдруг перевірка = то все нове роздадуть, а на стрільбах замість контрольних 10 патронів роздадуть по 30, і по любому буде результат. Таке саме зараз: бронемашини напевне в ППД у боксах, щоб резина не зношувалась, моторесурс по формулярах, пальне заощаджують або крадуть. Писали раніше що кілька мобільних американських госпіталів гниє на складах. Так само з антибатарейними радарами і новітніми зразками зброї = а раптом поламають, або під обстрілом знищать. Винні військові тому що не відстоюють принципову тверду позицію Навіть комвзвода уперся б і сказав "Людьми не ризикую, тільки в бронемашині, крапка"
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І що знову перестати стріляти і відводити війська в одностороньому порядку ? Це зрада і деморалізація нашої армії,коли кожного дня обстрілюють наші позиції і гинуть на жаль наші хлопці.
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крайние 2-3 месяца, практически каждый день у нас потери, не помню , когда в последний раз были сводки в стиле " ответным огнем подавили то-то, у противника столько-то 200-сотых и прочее". Честно удивляюсь что, при таком подходе держит бойцов на позициях...
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Россияне заходят в тыл нашим воинам в местах разведения **********...минируют и ПТУРят безнаказанно. Преданны и забыты.
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