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Все про:Италия (1008) смерть (6491) COVID-19 (580)

 За сутки в Италии от осложнений коронавируса умерли 133 человека

По данным Агентства гражданской защиты Италии, общее количество случаев заболевания за сутки возросло на 25% и достигло 7 375 случаев (против 5883).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Количество летальных исходов выросло на 57% - с 233 до 366.

Из общего количества инфицированных 622 человека полностью выздоровели, около 650 человек находятся в больницах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пациентка с подозрением на коронавирус госпитализирована в Житомире

Отметим, что Италия стала второй страной после Китая по количеству больных и умерших от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сервиса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса. Так, большинство случаев инфицирования, 80 тыс. 699, зафиксировали на материковом Китае, на втором месте Италия, которая за сутки обошла Южную Корею (7314 случаев инфицирования).

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Также читайте: В Китае за сутки зарегистрировано 27 случаев смерти из-за коронавируса, в мире число инфицированных приблизилось к 105 тыс. человек

Источник: https://censor.net.ua/n3180175
 
 
 Топ комментарии
 
133 людини за сутки. В розвиненій країні. Приплили...
В Кореї за весь час померло меньше.
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. Лекарств от вируса этого нет в природе, вакцины долго не будет. Умрут все те кому положено. Остановить передающийся воздушно-капельным путем вирус невозможно никаким карантином.
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Лучше не читать... сводка за день:
Новые смерти: 133 в Италии, 49 в Иране, 28 в Китае, 7 в Испании, 3 во Франции, 2 в Нидерландах, 2 в США, 2 в Южной Корее
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Думаю через старіючу націю. В Італії середній вік високий, а літні люди важче переносять цю хворобу
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Как версия...А если учесть, что в старости у каждого куча других болячек, то это даже не удивительно!
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Чому так багато померлих в Італії ?
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Але ж рівень життя, медицини ...
Невже самих стареньких косить ?
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Че то мне не прикольно нифига ,по идее уж лучше на Донбасе погибнуть чем бессмысленно от какого то обосраного вируса.
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Відставити паніку !
Пийте мультивітаміни. Різні. Насичуйте організм.
Я серйозно.
Я ще вдома купила чистотіл у краплях.
Беру коли 1 коли 2 рази на день по 4-5 крапель.
Хай Вам передадуть.
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Да уж. Думаю нас ждет испанка-лайт, но умирать будут в большинстве своем люди за 50. Вакцина в лучшем случае будет через полгода. Печаль......
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Испанка без вакцины кончилась, а вообще, все от рыбы и морепродуктов.
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133 людини за сутки. В розвиненій країні. Приплили...
В Кореї за весь час померло меньше.
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. Лекарств от вируса этого нет в природе, вакцины долго не будет. Умрут все те кому положено. Остановить передающийся воздушно-капельным путем вирус невозможно никаким карантином.
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Смертность как у гриппа, бояться тут нечего, утверждал один клоун
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Чому не чутно нових запевнень зевлади, що неба лише обсервація, а не карантин?
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Хай вилізе та лупата зе-мавпа і розкаже про маркетинговий хід.

Хоча у мене тут колега теж сказав, що це - фарма-лоббі таке витворяють.
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Смаглийчук сейчас напишет, что это просто новые партии масок нужно продавать, и больше нужно боятся обычного гриппа.
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