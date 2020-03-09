 За сутки в Италии от осложнений коронавируса умерли 133 человека

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Количество летальных исходов выросло на 57% - с 233 до 366.

Из общего количества инфицированных 622 человека полностью выздоровели, около 650 человек находятся в больницах.

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Отметим, что Италия стала второй страной после Китая по количеству больных и умерших от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные сервиса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса. Так, большинство случаев инфицирования, 80 тыс. 699, зафиксировали на материковом Китае, на втором месте Италия, которая за сутки обошла Южную Корею (7314 случаев инфицирования).

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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