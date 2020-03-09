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 Пациентка с подозрением на коронавирус госпитализирована в Житомире

В житомирскую больницу №1 поступила жительница области с подозрением на коронавирус.

Заместитель городского головы Мария Мисюрова 8 марта подтвердила Житомир.info, что в инфекционное отделение городской больницы поступила пациентка, жительница Житомирской области, которая сейчас проходит соответствующее обследование, информирует Цензор.НЕТ.

"Пациентка есть, она проходит обследование, но окончательных данных пока нет. Пока диагноз не подтверждается, так как есть клинические признаки, эпидемиологические признаки. Поэтому на сегодняшний момент уверенно невозможно сказать, но человек госпитализирован и находится на лечении. Забор анализов сделан, поэтому, думаю, через день-два мы будем знать результат", - рассказала Мария Мисюров.

По ее словам, пациентка - не из Житомира, поступила она из области в инфекционное отделение больницы №1, так как именно этот медучреждение определено госпитальной базой для лечения больных с подозрением на коронавирус.

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Напомним, в Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом. Также известно о 5 случаях заражения украинцев в мире: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка в Италии.

Источник: https://censor.net.ua/n3180173
 
 
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вже 110 країн
Україна в центрі Європи
Наївно думати що ця штука омине Україну

Порада
+Владі України треба готуватися до гіршого,а надіятись на краще!
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Почему такой пессимизм? Такой кризис открывает новые возможности и запускает социальные лифты. И нужно постараться воспользоваться открывающимися перспективами.
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пісимізм у чому, в реальних речах
Ви що байок наслухались

Я розібю ваші погляди ти, коли на вулицях просто будуть падати люди, не дай Боже, але що має бути те буде, це для того щоб багато хто зрозумів що він як людина всього навсього гість тут а не цар
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Если на улицах будут падать люди, то во-первых на все воля Божья, а во-вторых нужно оптимистично и максимально быстро убирать труппы с улиц.
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ЦенЗОР! Вы теперь каждый случай госпитализации с вирусной пневмонией освещать в ленте будете?
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А где пикеты и покрышки? Не порядок!!! Почему не требуют сжечь?
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У Хмельницькому з підозрою на коронавірус шпиталізували 44-річного священика. Він повернувся з Греції, де був у паломницькій мандрівці на Афоні. Зараз він на штучній вентиляції легень.

https://www.youtube.com/watch?v=XFyjyyqfsHw
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Якщо вона дійсно хвора на короно вірус, то це означає що два тижні вона заражала оточуючих. Це не є добре
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Тому що людина заражена короно вірусом не відчуває хвороби 10-14 днів, але є переносником вірусу. У цьому і є одна із головних проблем цієї зарази
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Это очевидно. Вопрос в чем плохо что она ходила и заражала всех встречных. Это естественный ход событий и единственно возможный при вирусной инфекции, что тут плохого или хорошего?
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Погано тому що більше людей можуть бути інфіковані COVID-19.
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Нефть никому будет не нужна, если мир вместо того, чтобы жить, будет бороться с коронавирусом.
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