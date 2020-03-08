EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  259  10
Материалы по теме:
Все про:Нидерланды (903) прокурор (969) Боинг-777 Malaysia Airlines (1078) Офис генерального прокурора (151)

 Украинские прокуроры в качестве слушателей примут участие в суде по делу о сбитом MH17 в Нидерландах, - Офис генпрокурора

После подписания документов о продлении работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) по делу о сбитом самолете рейса MH17 и ее обновления прошло первое заседание в новом составе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, все стороны подтвердили свою полную готовность к сотрудничеству.

В частности, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заверил, что это дело - один из ключевых приоритетов в деятельности органов прокуратуры, "поэтому национальные правоохранительные органы не только готовы еще более эффективно расследовать преступление, но и как можно быстрее найти всех виновных в трагедии для привлечения к уголовной ответственности".

Представители JIT договорились о дальнейших шагах в своей работе, а также обсудили начало судебного процесса, который стартует завтра в комплексе юстиции "Схипхол". В суде в качестве слушателей примут участие и украинские прокуроры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский похвалил работу украинских специалистов по делу о сбитом MH17

Напомним, посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов накануне сообщил, что делегацию Украины, которая будет наблюдать за ходом судебных слушаний по делу МН17 в Нидерландах, возглавит замгенпрокурора Гюндуз Мамедов. Он же будет новым руководителем украинской команды в Совместной группе по расследованию.

8 марта в Амстердаме согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Суд, связанный с катастрофой самолета Боинг 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3180170
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Козломордыс привет с нефтяных полей=))
и єто только 5мин. после открытия=))

 показать весь комментарий
 
 
Прикольно будет посмотреть послезавтра на курс ******. То будет реально черный вторник Українські прокурори як слухачі візьмуть участь у суді в справі про збитий MH17 у Нідерландах, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 4859
 показать весь комментарий
 
Вот это жесть. Я такого падения за считаные секунды не припомню
 показать весь комментарий
 
Было бы еще интересно узнать сколько бюджету Украины обойдется эта поездка слушателей.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх