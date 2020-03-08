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 Холодная погода, антибиотики и чеснок не помогут при коронавирусе, - ВОЗ опровергает распространенные заблуждения

Самый эффективный способ защитить себя от нового коронавируса - часто протирать руки спиртовой салфеткой или мыть их водой с мылом.

Об этом говорится в публикации Всемирной организации здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

ВОЗ подчеркивает, что

  • коронавирус не передается через укусы насекомых;
  • находиться на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить коронавирус;
  • употребление чеснока не ​​поможет защититься от коронавируса;
  • электрические устройства для сушки рук не убивают коронавирус - для профилактики надо обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом;
  • обработка тела спиртом или хлорином не убьет коронавирус;
  • получать письма и посылки из Китая или других пораженных стран безопасно;
  • на сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных, таких как кошки и собаки;
  • вакцины от пневмонии не защищают от коронавируса, антибиотики также бессильны;
  • регулярное промывание носа солевым раствором не поможет защититься от вируса SARS-CoV-2;
  • горячие ванны не помогут защититься от коронавируса;
  • на сегодняшний день не существует лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Иране зафиксировано 49 случаев летального исхода от коронавируса, общее число жертв - 194 человека

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Источник: https://censor.net.ua/n3180168
 
 
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Так чи інакше, але аптеки зараз мають некислу касу
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Ну хоть одно слово правды. Повторяем для безмозглых - защиты от вируса нет никакой. Только вакцинация! Вакцинация стерла с лица Земли вирус оспы и ограничила циркуляцию вирусов кори, полио и др. От вируса бешенства со смертностью 100 процентов защищает только вакцинация. С этим 19ым вирусом аналогичная история. Прививок от него нет и защиты никакой нет. Никакие маски и фуфломицины не дадут никакого результата. Выживут, к сожалению , не все....
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ТИ написав: Андрей Дидовик«Только вакцинация!» х#рню, а питаєш мене?
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Смотри рагульё, ты меня спросило само а теперь говоришь что я тебя о чем то спрашивал. Твое мнение мне не интересно бо ты неуч.
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Гараццкой ти селюк, розкажи про вакцину від ВІЛ/СНІД.
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Очень даже да! Надеемся, что соевый шоколад, чье употребление обязательно на ботофермах, уменьшает местный иммунитет к ковид-19.
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Нічого нового не сказали, тому можна було і промовчати.

Де ці легендарні британські вчені? Всяку фігню досліджують, а про короновірус мовчать.
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Это китайское биологическое оружие массового поражения.
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Я скоріше повірю в те, що це кацапська биологічна зброя.
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Британські вчені зараз досліджують, чому сімейні пари займаються сексом з більшим задоволенням, коли за ними не спостерігають британські вчені. )
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"Нічого нового не сказала, тому можна було і пром"вчати." Как блестяще вы охарактеризовали свой коммент! Холодная погода, антибиотики и чеснок не помогут при коронавирусе, - ВОЗ опровергает распространенные заблуждения - Цензор.НЕТ 4052
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Удар в спину по хлеще коронавируса

Саудиты предложила скидку в $8 за баррель на свою высококачественную нефть для #Европы. Цена барреля этой нефти оказалась на $12 ниже нефти российской марки Urals.

Для банды #Путина это большая проблема
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Нет ! Им вообще по и ху . Все норвежцы могут уже 40 лет не работать и будут жить как сегодня . У них фонд больше как триллион долларов.
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за то нам зашибись. у нас проблема не нефть а ЗЕ.
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не знаю кем, уважаемый МОЗ. у меня лично, одна проблемма. скоро Украине ....издец придет, а вы мне про чеснок и погоду.......
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Вы это только что поняли ? Я это понял ещё в 1992 году и как дал ноги ..... .
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коронавирус -- это китайское биологическое оружие массового поражения.

Пока защиты от него нет .
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то есть новыййе лицца рт зели - бессовестно брешут, ради мифического спокойствия...
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я скажу больше - от коронавируса ни поможет людям ни что !!! это рукотворный боевой вирус, и последствия от него будут ужасные даже после выздоровления - он наносит необратимые повреждения легким и иммунной системе человека.... короче нам писда...
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3% смертності від всіх захворівших - якось абсолютно не тягне на бойовий вірус
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В Италии число умерших от коронавируса за сутки достигло 133. Общее количество умерших от болезни в стране достигло 366 человек
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В Украине уже 50-80 больных коронавирусом, ВОЗ в ближайшие часы объявит пандемию .. Неслучайно в Украину прибыло две !!! делегации ВОЗ. Наша дохлая система здравоохранения уже проблема не только для наших граждан, но и для наших соседей...
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Хєровий якийсь вірус. Мейд ін Чайна, що тут скажеш?
Не те що жидомасони-ілюмінати, які у Середні віки бойову чуму синтезували в алхімічних лабораторіях! Ото була біологічна гіпер-зброя!
Але її не вистачило, ще віспу та "іспанку" довелось доробляти потім до необхідних кондицій.
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Насколько я понимаю, наши больницы просто не могут определить правильно симптомы Covid19. Потому боятся рассказывать реальное количество больных, чтобы не началась паника.
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Ну ок, горилка помогает, сало пока нет)
Ну а если серьезно, в 80% болезнь протекает в лёгкой форме, теперь осталось чисто логически выяснить, почему так, в чём "секрет успеха", возможно "лекарство" находится там?
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Кто не курит и не пьйот, тот здарррровеньким памрьот!
ВОТ!
🤣
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Италия занимает первое место в мире по смертности от коронавируса, погибает каждый двадцатый зараженный, следует из статистической сводки, подготовленной РИА Новости.

В воскресенье число погибших в Италии резко выросло - до 366 человек (4,96% из 7,3 тысячи зараженных).

На втором месте США, где выявили пока только 472 случая заражения, но скончались уже 19 человек (4,03%). На третьем месте по уровню смертности Китай (3,83%), на четвертом - Иран (2,96%).

Южной Корее, там умирают 0,68% зараженных.
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По доле зараженных на первом месте оказалась Южная Корея. На каждый миллион жителей там приходится 142,1 подтвержденных случая коронавируса.

На втором месте оказалась Италия (121,9 человека). На третьей строчке - Иран (80,9), следом идет Китай (58,3).

Неожиданно высоким этот показатель оказался в Швейцарии (39,3) и Норвегии (31,5).

Большинство европейских стран находятся на одном уровне по доле зараженных. На седьмом месте - Швеция (20,0), далее - Бельгия (17,5), Нидерланды (15,4), Франция (14,3), Испания (13,1), Германия (12,3), Австрия (11,8), Британия (4,1).

В Японии зараженных только 3,9 на миллион жителей, а в США - 1,4.
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Нехай згадають як засудили Марківа в угоду *****.
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І тільки на расєі усьо спакойна, як на цвинтарі. Холодная погода, антибиотики и чеснок не помогут при коронавирусе, - ВОЗ опровергает распространенные заблуждения - Цензор.НЕТ 2585
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Як же ж без чесноку? А якщо наїстись, намазатись та ще й буси зробити та носити? Ні одна зараза з короно вірусом не підійде. Без короно вірусу теж, але це вже дрібниці
🤔😄
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Самый эффективный способ защитить себя от нового коронавируса - часто протирать руки спиртовой салфеткой или мыть их водой с мылом. Источник: https://censor.net.ua/n3180168

В Италии, Франции и в куче других странах не моют руки? А чеснок, между прочим, у нас один из самых ядреных...
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Міцність спиртного, яким обробляти руки, повинна бути не нижче 60%
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