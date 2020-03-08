 Холодная погода, антибиотики и чеснок не помогут при коронавирусе, - ВОЗ опровергает распространенные заблуждения

Об этом говорится в публикации Всемирной организации здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
ВОЗ подчеркивает, что
- коронавирус не передается через укусы насекомых;
- находиться на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить коронавирус;
- употребление чеснока не поможет защититься от коронавируса;
- электрические устройства для сушки рук не убивают коронавирус - для профилактики надо обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом;
- обработка тела спиртом или хлорином не убьет коронавирус;
- получать письма и посылки из Китая или других пораженных стран безопасно;
- на сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных, таких как кошки и собаки;
- вакцины от пневмонии не защищают от коронавируса, антибиотики также бессильны;
- регулярное промывание носа солевым раствором не поможет защититься от вируса SARS-CoV-2;
- горячие ванны не помогут защититься от коронавируса;
- на сегодняшний день не существует лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения коронавируса.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
Де ці легендарні британські вчені? Всяку фігню досліджують, а про короновірус мовчать.
Саудиты предложила скидку в $8 за баррель на свою высококачественную нефть для #Европы. Цена барреля этой нефти оказалась на $12 ниже нефти российской марки Urals.
Для банды #Путина это большая проблема
Пока защиты от него нет .
Не те що жидомасони-ілюмінати, які у Середні віки бойову чуму синтезували в алхімічних лабораторіях! Ото була біологічна гіпер-зброя!
Але її не вистачило, ще віспу та "іспанку" довелось доробляти потім до необхідних кондицій.
Ну а если серьезно, в 80% болезнь протекает в лёгкой форме, теперь осталось чисто логически выяснить, почему так, в чём "секрет успеха", возможно "лекарство" находится там?
ВОТ!
🤣
В воскресенье число погибших в Италии резко выросло - до 366 человек (4,96% из 7,3 тысячи зараженных).
На втором месте США, где выявили пока только 472 случая заражения, но скончались уже 19 человек (4,03%). На третьем месте по уровню смертности Китай (3,83%), на четвертом - Иран (2,96%).
Южной Корее, там умирают 0,68% зараженных.
На втором месте оказалась Италия (121,9 человека). На третьей строчке - Иран (80,9), следом идет Китай (58,3).
Неожиданно высоким этот показатель оказался в Швейцарии (39,3) и Норвегии (31,5).
Большинство европейских стран находятся на одном уровне по доле зараженных. На седьмом месте - Швеция (20,0), далее - Бельгия (17,5), Нидерланды (15,4), Франция (14,3), Испания (13,1), Германия (12,3), Австрия (11,8), Британия (4,1).
В Японии зараженных только 3,9 на миллион жителей, а в США - 1,4.
🤔😄
В Италии, Франции и в куче других странах не моют руки? А чеснок, между прочим, у нас один из самых ядреных...