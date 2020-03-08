 Зеленский похвалил работу украинских специалистов по делу о сбитом MH17

Такую уверенность высказал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек", - написал Зеленский.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.
19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
Суд, связанный с катастрофой самолета Боинг 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.
так уже открывает
на дороге, которую петя начал строить
5 марта Владимир Зеленский проинспектировал строительство одного из участков трассы Н-31 Решетиловка - Днепр, которая станет самым масштабным дорожным строительством в стране.
Суд мол разберется кто сбил боинг - Украина или россия...
Оно нейтральное над схваткой....
https://youtu.be/Zlwv-tOcZtE
Хто ж, як не 73,22% нарітних борців з Порошенком.
Декабрь
Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН-17 были уволены со своих прокурорских постов.
Февраль
Четырех представителей Офиса генпрокурора привлекли к расследованию дела MH17
08.03.2020, 22:49 • 216 • 2
Как и положено в длинных сериалах, сценарий есть только на ближайшие 2-3 серии, а что будет дальше - сценаристы придумывают в он-лайн режиме, в зависимости от политической конъюнктуры. Это все бессмысленная и бесцельная он-лайн политика. В сущности, это даже не политика, а просто один непрерывный хэппенинг, где главный герой быстренько выучивает сценарий и текст очередной серии и выбегает на политическую сцену.
Вчерашняя статья в " The Guardian",посвященная Зеленскому, начинается с вопроса к нему: " В чем разница между тем, чтобы играть президента на экране и быть реальным президентом".
Зеленский : "Очень небольшая"
Как всякий лицедей Зеленский редко бывает откровенным, но здесь он ответил честно, хотя, конечно, и глупо.
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Реально обязанности Президента сейчас исполняет Ермак, причем исполняет скверно, - а ранее также скверно исполнял Богдан, - а Зеленский, действительно, продолжает лишь ИГРАТЬ роль президента. При этом, как и положено в длинных сериалах, сценарий есть только на ближайшие 2-3 серии, а что будет дальше - сценаристы придумывают в он-лайн режиме, в зависимости от политической конъюнктуры. То в Санжары повезут президента, то на Крюковский вагоностроительный завод, то Рябошапку снимут, то Шмыгаля назначат, то угрожает выйти из переговоров с Путиным, то заверят что Путин хочет мира, то хвалит Макрона, то ругает его и т.п.
Это все бессмысленная и бесцельная он-лайн политика. В сущности, это даже не политика, а просто один непрерывный хэппенинг, где главный герой быстренько выучивает сценарий и текст очередной серии и выбегает на политическую сцену. Разница между кино и реальной жизнью заключается только в том, что в последнем случае дубли невозможны. Если, что называется, облажался, то значит так и будет. Дальнейший сценарий тебе напишут с учетом того, что ты перед этим здорово облажался, как например, с Юзиком.
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Интересно, сколько еще времени продлится 4 сезон сериала "Слуга народа", прежде чем зрителям все это уже надоест?
Год? Полтора?
Ответ зависит от того, как долго мы сможем продержаться без помощи МВФ.
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Андрей ГОЛОВАЧЕВ