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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4828) расследование (2687) Донбасс (20859) Боинг-777 Malaysia Airlines (1078)

 Зеленский похвалил работу украинских специалистов по делу о сбитом MH17

Суд по делу о сбитом MH17, который начнется 9 марта в Нидерландах, установит виновных и они понесут ответственность за гибель 298 людей.

Такую уверенность высказал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек", - написал Зеленский.

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Зеленский похвалил работу украинских специалистов по делу о сбитом MH17 01

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

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19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Суд, связанный с катастрофой самолета Боинг 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3180166
 
 
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сильный пост настоящего Пидера! - полный смыслов и глубокого анализа....
Суд мол разберется кто сбил боинг - Украина или россия...
Оно нейтральное над схваткой....
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Скоро и на установке мусорных баков пиариться будет!
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ты же,нелох42-й,сам не веришь этим специалистам,циничная тварь
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Скоро и на установке мусорных баков пиариться будет!
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думаешь, будет как петя, торжественно открывать дорожный знак?
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Ну вже ж не бамкати висяком по фортепіано.
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а ти звідки знаєш чим він там бамкав? підглядав? )
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В одном эпизоде ​​он и другой актер играют на пианино, используя только свои пенисы. Источник: https://censor.net.ua/r3180165
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Ну, там за пять років, у мізках намозолили.
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Похоже первый през при котором будет дефолт....
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Та, да. Два легитимних в Ростове, не може такого бути.
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ну если он сейчас уйдет, и вместо него к корыту опят присосется хряк, то дефолт будет при хряке ) дефолт будет полюбэ, смирись с этим!
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«С другой стороны, нельзя исключать и того, что в Москве с целью улучшения отношений с Западом пойдут на своеобразный компромисс и позволят обвинить Гиркина в том, что это по его приказу был сбит самолет... Поэтому знаменитым Стрелковым вполне могут и пожертвовать ради удовлетворения каких-то тактических целей. »
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сильный пост настоящего ******! - полный смыслов и глубокого анализа....
Суд мол разберется кто сбил боинг - Украина или россия...
Оно нейтральное над схваткой....
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угу... похвалил и сказал идите все нах... "Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН-17 были уволены со своих прокурорских постов. В связи со всем этим получается что у нынешнего руководства Украины есть открытое желание "слить" следствие по МН-17."
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Вот мне тоже интересно, каких украинских специалистов похвалил Зеленский: тех, кого уволили или тех, кого только что назначили?
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Говорят что Ермак хочет подмять под себя Нафтогаз , чтобы легче было сломать Украину и сдать ****. БЛИН, кто допустил МАЦКОВСКОГО КРОТА к власти ?

https://youtu.be/Zlwv-tOcZtE
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Теж мені біном Ньютона.
Хто ж, як не 73,22% нарітних борців з Порошенком.
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кто говорят? Бабы на лавочке? Вы одна из них?
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а шо там видно в глазах ***** по поводу этого сбитого боинга?
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Цыплят по осени считают. Будем надеяться.
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Мадурка ты наша , играющая роль президента.
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это не твои специалисты. не ты их назначал и нехрен за них впрягаться. твои ВСЕ чмошники, которые кроме ....издеть не могут НИЧЕГО. разве что закрыть свои паршивые глазенки на беспредел алигархов и распродать Украину
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Для тех, кто в танке!

Декабрь

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН-17 были уволены со своих прокурорских постов.

Февраль
Четырех представителей Офиса генпрокурора привлекли к расследованию дела MH17
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пару слов из сказанного президентом. ИНОГДА ОЧЕНЬ ХОЧЕТЬСЯ ВЕШАТЬ. а сажать не пробовал. ,,,,,ИЗДАБОЛ.
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А Цемах и Путлер похвалили Бубочку...
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Мудозвон гнусавый тошнит. Он не лох, он лошара.
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Полшестого хочет примазаться к результатам работы команды пятого президента Украины.
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Зеленский продолжает лишь играть роль президента. Интересно, сколько еще времени продлится четвертый сезон сериала "Слуга народа", прежде чем зрителям все это уже надоест?
08.03.2020, 22:49 • 216 • 2

Как и положено в длинных сериалах, сценарий есть только на ближайшие 2-3 серии, а что будет дальше - сценаристы придумывают в он-лайн режиме, в зависимости от политической конъюнктуры. Это все бессмысленная и бесцельная он-лайн политика. В сущности, это даже не политика, а просто один непрерывный хэппенинг, где главный герой быстренько выучивает сценарий и текст очередной серии и выбегает на политическую сцену.
Вчерашняя статья в " The Guardian",посвященная Зеленскому, начинается с вопроса к нему: " В чем разница между тем, чтобы играть президента на экране и быть реальным президентом".
Зеленский : "Очень небольшая"
Как всякий лицедей Зеленский редко бывает откровенным, но здесь он ответил честно, хотя, конечно, и глупо.
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Реально обязанности Президента сейчас исполняет Ермак, причем исполняет скверно, - а ранее также скверно исполнял Богдан, - а Зеленский, действительно, продолжает лишь ИГРАТЬ роль президента. При этом, как и положено в длинных сериалах, сценарий есть только на ближайшие 2-3 серии, а что будет дальше - сценаристы придумывают в он-лайн режиме, в зависимости от политической конъюнктуры. То в Санжары повезут президента, то на Крюковский вагоностроительный завод, то Рябошапку снимут, то Шмыгаля назначат, то угрожает выйти из переговоров с Путиным, то заверят что Путин хочет мира, то хвалит Макрона, то ругает его и т.п.
Это все бессмысленная и бесцельная он-лайн политика. В сущности, это даже не политика, а просто один непрерывный хэппенинг, где главный герой быстренько выучивает сценарий и текст очередной серии и выбегает на политическую сцену. Разница между кино и реальной жизнью заключается только в том, что в последнем случае дубли невозможны. Если, что называется, облажался, то значит так и будет. Дальнейший сценарий тебе напишут с учетом того, что ты перед этим здорово облажался, как например, с Юзиком.
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Интересно, сколько еще времени продлится 4 сезон сериала "Слуга народа", прежде чем зрителям все это уже надоест?
Год? Полтора?
Ответ зависит от того, как долго мы сможем продержаться без помощи МВФ.
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Андрей ГОЛОВАЧЕВ
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А ще зейло про цю потвору промекає-іван охлобистін заявив, що росія повинна взяти на себе відповідальність і повномасштабно завести свою армію на українську територію. Одіозний російський актор іван охлобистін зробив заяву про необхідність введення російської армії на територію України...
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ТЬФУ ***. Добре, шо до тебе клоуна все зробили. Інакше було б, як з Дніпровською водою **** для окупантів, в Крим. Та нічого, ти, коЗЕл, все ще запореш - мышібратья,адіннарот ****!!!
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«Я досі вважаю, що заморожений конфлікт - це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так скрізь (де є конфлікти). У Грузії, Абхазії теж стріляють. Буває. Просто більше часу минуло, менша межа, менша територія, інший рельєф. Тобто інші умови. Люди все одно втомлюються воювати. З роками, звісно, кількість жертв зменшуватиметься. Але наше завдання - це закінчити. Тому я так і бачу, що рік на всі домовленості, а далі - реалізація»,
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