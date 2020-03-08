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 Политика Украины, Общество
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Все про:женщины (578) ОБСЕ (3943) Донбасс (20859) гендерные проблемы (116) Чевик Ясар Халит (10)

 Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин, - глава СММ ОБСЕ Чевик

Международный женский день служит важным напоминанием о всех достижениях женщин на сегодняшний день и их бесценном вкладе в содействии долгосрочному разрешению конфликта.

Об этом говорится в заявлении главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу организации.

"Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин. Ежедневно мы становимся свидетелями того, как женщины влияют на повседневную жизнь, привнося положительные изменения, как в самой Миссии, так и на местах, - отметил Чевик. - Мы также видим, как по-разному конфликт влияет на мужчин и женщин, зачастую лишь усугубляя существующее неравенство".

Посол Чевик подчеркнул усилия СММ по внедрению комплексного гендерного подхода в своей работе, обратив особое внимание на План действий по поддержке гендерного равенства. Еще многое предстоит сделать, но, по словам главы СММ, Миссия всегда стремится учитывать гендерные аспекты в своей деятельности и достигать сбалансированного представительства лиц разного пола в коллективе. Отмечается, что уже были усилены внутренняя структура Миссии и ее ежедневная деятельность, и более глубоким стало понимание всех аспектов конфликта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180163
 
 
 Топ комментарии
 
ага...у Канады есть такой опыт Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин, - глава СММ ОБСЕ Чевик - Цензор.НЕТ 1543

свічка





1953. Акция протеста русских духоборов против присяги Канаде.Канадское правительство дало духоборам земли в провинции Саскачеван,но когда потребовало дать клятву на верность Канаде,духоборы этому воспротивились. Одним словом-типичная русня.Голые,босые,на чужой земле-но гооордые.

Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин, - глава СММ ОБСЕ Чевик - Цензор.НЕТ 9629
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Ещё один идиот нашёлся! Главное ни слова про Пуйло !
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Так, це маячня. Повна. Досягнення миру на Донбасі потребу лише одного - виведення/утилізації кацапських військ і виселення колаборантів.
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Ещё один идиот нашёлся! Главное ни слова про Пуйло !
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Юля Мендель, Ліза Богуцкая, Наталья Королєвская... Таки приймають.
В сенсі, участь. А Ви що подумали?
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Чевик - турецкий дипломат! С 2012 года по 2016 год он был постоянным представителем Турции в ООН.

П.С. Тебе лучше Эрдогану на глаза не появляться! Хорошо, если он тебе только голову оторвет, а может вообще и пенделя хорошего дать! Досягнення миру на сході України вимагає всеосяжного процесу за повноправної участі жінок, - глава СММ ОБСЄ Чевік - Цензор.НЕТ 3621
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Он намекает, что надо послать Мендель убить *****.
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По ходу этот чел на зарплате у кремля, от того и несет этот бред.
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ага...у Канады есть такой опыт Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин, - глава СММ ОБСЕ Чевик - Цензор.НЕТ 1543

свічка





1953. Акция протеста русских духоборов против присяги Канаде.Канадское правительство дало духоборам земли в провинции Саскачеван,но когда потребовало дать клятву на верность Канаде,духоборы этому воспротивились. Одним словом-типичная русня.Голые,босые,на чужой земле-но гооордые.

Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин, - глава СММ ОБСЕ Чевик - Цензор.НЕТ 9629
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Нормальные такие женщины, главное тему раскрывают....
Пацталам!
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Духоборы не дают клятв. На это есть запрет в Библии. А раздеваться запрета нет.
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це хїтрожопи не дають клятв ... а решта КАЗЛІВ дають ...доречі дуже зручна "релігія" тут верю а тут не верю ...правда у Біблії це називається ЛИЦЕМІРСТВОМ ...але кому ж то цікаво
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Староверы, бежавшие от преследований в Московии, открыли врата Полоцка, когда к городу приблизилась московская орда...
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у нас такая же закладка по берегам днестра,дуная...
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может это руцкие бабы просто просятся нарожать? ))
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в Италии за день 155 от короновируса умерло .кто там говорил что в ДТП больше погибает ? и кто там думает что в Санжарах за сутки никто не умер ?
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Давайте осмыслем ДЕЯНИЯ ПОРОШЕНКО и кремлевсско-коломойсской МРАЗИ ( как бы 3енелейсского ). за первых 10 месяцев.?..
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1- Порошенко ВМЕСТЕ С НАРОДОМ ( армией и волонтерами ) ---ОСТАНОВИЛ ВОЕННУЮ КАТАСТРОФУ , в августе 2017..
.
3енелейсский ПРОДВИГАЕТ исключительно минсские пункты и ФАНТАСМОГИЧЕССКИЙ план штангенцыркуля.. Волонтеров и УКРАИНССТВО- ПРЕССУЮТ !!
.
2- Порошенко -- остановил ЭКОНОМИЧЕССКУЮ КАТАСТРОФУ , при .......
...
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ГРИВНА остановила падение к 28 гр за доллар , при " карканье " мировых и "наших" " доброжэлательных " "сми " и финансистов --= 80-120...
.
Счасс при 3енелейсских - планируеться ДЭФОЛТ , и усиление инфляции. ??
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АВТОРИТЕТ и ПРОБЛЕММА УКРАИНЫ в МИРЕ -- СВЕДЕНА К НУЛЮ !!
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,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????!!!!!!!........
Как только пришла 3еленая мразина ПУКин посмел ввел гражданство рф ДНРовцам
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петя і нелох роблять одне дело ...просто різними методами ...петя як варан ...вкусив жертву і чекав допоки та сконає ...а нелох як те дурновате котеня накинулося на поранену антилопу ...воно ж не знає що поранена антилопа здатна пере#бати востаннє так що до кучі не зберуть ...PS: петрові заслуги теж не забуто і про гіркіна у Донецьку і про Іловійську "баню" для добровольців і про Дебальцевську "перемогу"
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-- сегодня, свою Барышню любимую, поздравил с 8 Марта! ... наговорил её всякого -- от всей души и, почти всего тела!
Она мне: Санька, а пожмякалкать? ...тут я и растерялся... -- беларусского ж языка не знаю... *(
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В любой непонятной ситуации - вали все на папередников! А свою барышню жмакать надо не только по праздникам! Досягнення миру на сході України вимагає всеосяжного процесу за повноправної участі жінок, - глава СММ ОБСЄ Чевік - Цензор.НЕТ 4892
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-- границы мешают! ...хотя -- ничего не приедается и не надоедает... -- ни мне, ни ей...*)
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Каждый раз -- как в первый раз! ...уже третий год... Это нормально...*)
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Интересный взгляд ПОЯРКОВА на 8 марта и отношении государства к женщине

https://youtu.be/RTWYqOjhVrg
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чувак прав на все сто: такие бабы, как надька пуля полноправно помогут установить мир во всем свете
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Все коменты по части ярких тёток---сущий отстой! Тут нужно применить с нашей стороны троянскую коняку Штепу---а с того конца пусть выведут Монтяниху, была такая жаба! Думаю восторгу будет до лета! А если бы ещё и задрались в конце диалога---такое видео и продать можно, предварительно лицензию оформить.
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А можно просто Утину пи*ды дать и в Гаагский суд отвезти.
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Кто помнит,что говорили про Порошенко,когда на фронте гибли воины?При том,что ПАП там бывал часто,и давал много денег и оружия?УЗеленскага за 8 дней марта 4 погибших и 3 десятка раненых.Ни разу в госпитале,мир в глазах Пу,воду в Крым,мир на условиях Мацковии,и всё нормально!
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куда ще тих "женщин" засунути ...воно якесь зовсім довбануте
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этак скоро дойдем до заявлений что женщины это внезапно люди.
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