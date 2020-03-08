 Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин, - глава СММ ОБСЕ Чевик

Об этом говорится в заявлении главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу организации.
"Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин. Ежедневно мы становимся свидетелями того, как женщины влияют на повседневную жизнь, привнося положительные изменения, как в самой Миссии, так и на местах, - отметил Чевик. - Мы также видим, как по-разному конфликт влияет на мужчин и женщин, зачастую лишь усугубляя существующее неравенство".
Посол Чевик подчеркнул усилия СММ по внедрению комплексного гендерного подхода в своей работе, обратив особое внимание на План действий по поддержке гендерного равенства. Еще многое предстоит сделать, но, по словам главы СММ, Миссия всегда стремится учитывать гендерные аспекты в своей деятельности и достигать сбалансированного представительства лиц разного пола в коллективе. Отмечается, что уже были усилены внутренняя структура Миссии и ее ежедневная деятельность, и более глубоким стало понимание всех аспектов конфликта.
В сенсі, участь. А Ви що подумали?
П.С. Тебе лучше Эрдогану на глаза не появляться! Хорошо, если он тебе только голову оторвет, а может вообще и пенделя хорошего дать!
свічка
1953. Акция протеста русских духоборов против присяги Канаде.Канадское правительство дало духоборам земли в провинции Саскачеван,но когда потребовало дать клятву на верность Канаде,духоборы этому воспротивились. Одним словом-типичная русня.Голые,босые,на чужой земле-но гооордые.
Пацталам!
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1- Порошенко ВМЕСТЕ С НАРОДОМ ( армией и волонтерами ) ---ОСТАНОВИЛ ВОЕННУЮ КАТАСТРОФУ , в августе 2017..
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3енелейсский ПРОДВИГАЕТ исключительно минсские пункты и ФАНТАСМОГИЧЕССКИЙ план штангенцыркуля.. Волонтеров и УКРАИНССТВО- ПРЕССУЮТ !!
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2- Порошенко -- остановил ЭКОНОМИЧЕССКУЮ КАТАСТРОФУ , при .......
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ГРИВНА остановила падение к 28 гр за доллар , при " карканье " мировых и "наших" " доброжэлательных " "сми " и финансистов --= 80-120...
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Счасс при 3енелейсских - планируеться ДЭФОЛТ , и усиление инфляции. ??
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АВТОРИТЕТ и ПРОБЛЕММА УКРАИНЫ в МИРЕ -- СВЕДЕНА К НУЛЮ !!
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Как только пришла 3еленая мразина ПУКин посмел ввел гражданство рф ДНРовцам
Она мне: Санька, а пожмякалкать? ...тут я и растерялся... -- беларусского ж языка не знаю... *(
https://youtu.be/RTWYqOjhVrg