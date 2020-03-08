 Журналистика требует аккуратности, - посольство Украины в США просит издание Vox правильно обозначать оккупированный Крым на карте

Об этом сообщило посольство Украины в США в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Журналистика требует аккуратности. Карта Vox с отчетом о коронавирусе нуждается в коррекции - Крым это Украина. Крым временно под российской оккупацией, но всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту", - говорится в сообщении.
Для тебя, одного раза, мало.
А хіба ти просив дати відповідь, на таке питання?
Перечитай, про що ти запитував.
Вы же понимаете, что москали спят и видят, как поссорить нас с американцами
.
С ними К0КС !
Піймали. Потикали руссошвайнів рильцями.
Так фарбують на мапі Світу країни, де зареєстровано хоча б ОДИН випадок діагностовуваного захворювання COVI-19.
...осталось токо, шо б немцы тудой в отпуск поехали! ...в чём я сильно сомневаюсь...*)
ты на немецком писать читать умееш???
Пардон! -- это уже другой Континет и контингент.
...в общем -- было у меня Детство! ... -- по всем вопросам и делам ...*)
А ты, когда родился?
ты из немцев знаеш шо тут и как???
иди работай на германию
и не воняй среди людей
гастрабайтер
Чё ты бесишься? ...я ж тебя не трогаю...
-- остынь и отвянь -- а то меня тут забанят на неделю, если я начну нервничать на твоей почве...*)
и иди пистеть на форумы немецкие
хотя..
гастрабайтеры сцикуны как правило
и немцами они стають ибо на казашках немытых женятся
ьы чьих будеш?
казах или из томска???
Янелох незабаром його і так віддасть ху#лу. Він все для цього робить.