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 Политика Украины
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 Журналистика требует аккуратности, - посольство Украины в США просит издание Vox правильно обозначать оккупированный Крым на карте

В сюжете о распространении коронавируса американского издания Vox Крымский полуостров обозначили частью Российской Федерации.

Об этом сообщило посольство Украины в США в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Журналистика требует аккуратности. Карта Vox с отчетом о коронавирусе нуждается в коррекции - Крым это Украина. Крым временно под российской оккупацией, но всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подача воды в Крым - одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил Путин на переговорах в Париже, - Бутусов

Журналистика требует аккуратности, - посольство Украины в США просит издание Vox правильно обозначать оккупированный Крым на карте 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180162
 
 
 Топ комментарии
 
Просто так такі публікації не відбуваються. Мабуть росіяни добре заплатили.
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Мари Ле Пен получила от Путлера 10 млн.евро и может напечатать во Франции даже что Киев столица РАБссии дохлятины Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті - Цензор.НЕТ 9430
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Я не пойму что в США нет официальных рекомендаций и журналистам негде получить информацию по территориальности и нет никаких санкций к журналистам за подлог? Может и у нас появится издание которое Техас с Калифорнией начнет мексиканскими обозначать, а центр США английскими с французким севером. Иерусалим палестинским и т.д. Думаю реакция будет сразу.
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Просто так такі публікації не відбуваються. Мабуть росіяни добре заплатили.
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РАБссии звиздец настает,хоть с Крымом хоть с Дамбассом...
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Все вялічіє кацапсятини в одній картинці
Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті - Цензор.НЕТ 554
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Внешний долг Роснефти вырос до 44 ярдов долларов Журналистика требует аккуратности, - посольство Украины в США просит издание Vox правильно обозначать Крым на карте - Цензор.НЕТ 6723
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Денег нет,но вы держитесь там Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті - Цензор.НЕТ 5404Шариковские Индюки
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Вдруг подумал, а если в Крыму найдут заражённого COVID-19, жёлтым цветом нужно обозначать всю Украину или нет?
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Подумай, еще раз.
Для тебя, одного раза, мало.
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Вопрос не так прост, как кажется. Даже Вас поставил в тупик.
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Так фарбують на мапі Світу країни, де зареєстровано хоча б ОДИН випадок діагностовуваного захворювання COVI-19.
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То есть какое бы дерьмо русня не сделала в Крыму, это нужно относить ко всей Украине?
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А хіба ти просив дати відповідь, на таке питання?
Перечитай, про що ти запитував.
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Я не пойму что в США нет официальных рекомендаций и журналистам негде получить информацию по территориальности и нет никаких санкций к журналистам за подлог? Может и у нас появится издание которое Техас с Калифорнией начнет мексиканскими обозначать, а центр США английскими с французким севером. Иерусалим палестинским и т.д. Думаю реакция будет сразу.
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Нужно быть осторожными в высказываниях с союзниками!
Вы же понимаете, что москали спят и видят, как поссорить нас с американцами
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Как бы по итогу не оказалось что ссоры надо было закатывать с самого начала и предъявлять недопустимость даже таких мелких кидков. Чую вылезет оно потом это все боком.
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Не будет реакции. За рубежом никого не интересует мнение Украины и украинцев по международным проблемам. В отличии от позиции Штатов по ним. Мы может поляков Бандерой позлить, или русских какими-нибудь названиями улиц. Но это - всё.
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Саудовская Аравия резко подымает добычу нефти в связи с Путлерскими мноогоходовочками...,ОПЕК это вам не НАТО Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті - Цензор.НЕТ 1781стадо болванов
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Подати в суд, відсудити купу грошей, далі по накатаній
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Полиция государства Белиз арестовала частный самолет из Венесуэлы с крупной партией РАБссиянского кокаина. Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті - Цензор.НЕТ 486ну везет же Путлерской шайке.Недавно был Суд в Кабо-Верде,где моряков РАБссии засудили за кокаин от 6 до 12 лет тюрьмы.Слава РАБссии....
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КТО ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЭТО ИЗДАНИЕ ОН И ЕСТЬ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ СЕПАРОВ !)
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«Я досі вважаю, що заморожений конфлікт - це зараз. Там стріляють, ну, пострілюють. На жаль, гинуть, але так скрізь (де є конфлікти). У Грузії, Абхазії теж стріляють. Буває. Просто більше часу минуло, менша межа, менша територія, інший рельєф. Тобто інші умови. Люди все одно втомлюються воювати. З роками, звісно, кількість жертв зменшуватиметься. Але наше завдання - це закінчити. Тому я так і бачу, що рік на всі домовленості, а далі - реалізація», - сказав президент України під час інтерв'ю.
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Мари Ле Пен получила от Путлера 10 млн.евро и может напечатать во Франции даже что Киев столица РАБссии дохлятины Журналістика вимагає акуратності, - посольство України в США просить видання Vox правильно позначати Крим на карті - Цензор.НЕТ 9430
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Перед ЧЄ 2018 у тізерах, «Москву» знімали в Києві.
Піймали. Потикали руссошвайнів рильцями.

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Мне только одному кажется, что желтым цветом зараженных территорий там окрашено половина Азии, вся Австралия, а также Северная и Южная Америка?
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А що дивного?
Так фарбують на мапі Світу країни, де зареєстровано хоча б ОДИН випадок діагностовуваного захворювання COVI-19.
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Вот и я о том же! А дипломаты что, не в курсе?
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Крым -- совковый! ***** -- Путин!

...осталось токо, шо б немцы тудой в отпуск поехали! ...в чём я сильно сомневаюсь...*)
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ты так и не мукнуло
ты на немецком писать читать умееш???
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Про Крым -- из личных впечатлений: -- ещё с детства -- там так пахнет, как нигде! ...эти красивые деревья свечками, кусты с цветами, шашлыки и вареные курочки... -- и общий . антураж -- (1971 год) -- ... в Одессе -- горобцов из воздушки стреляли -- потом жарили и варили... ...семачки, вино, рачки...
Пардон! -- это уже другой Континет и контингент.

...в общем -- было у меня Детство! ... -- по всем вопросам и делам ...*)
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-- я тебя предал, когда ты ещё был жидком состоянии... -- где-то, а 1971 году...
А ты, когда родился?
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**** ты тут смердиш???
ты из немцев знаеш шо тут и как???
иди работай на германию
и не воняй среди людей
гастрабайтер
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Гася -- я Гражданин Германии, с 16 Века... ...Украины -- с 14, примерно.
Чё ты бесишься? ...я ж тебя не трогаю...

-- остынь и отвянь -- а то меня тут забанят на неделю, если я начну нервничать на твоей почве...*)
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да ты не сци)))
и иди пистеть на форумы немецкие
хотя..
гастрабайтеры сцикуны как правило
и немцами они стають ибо на казашках немытых женятся
ьы чьих будеш?
казах или из томска???
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Здесь ещё и американское образование виновато - недоучи. Кол!
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Опубликуйте карту где Техас принадлежит Мексике а Аляска срашке пусть янки повизжат немного
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Apple теж показує Крим російським.
Янелох незабаром його і так віддасть ху#лу. Він все для цього робить.
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А что ты делаешь, чтоб не отдать Украину ? Обливаешь Президента грязью? Пиляй на передовую, чтоб янелох не оттдал Крым.
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