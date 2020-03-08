 Журналистика требует аккуратности, - посольство Украины в США просит издание Vox правильно обозначать оккупированный Крым на карте

Об этом сообщило посольство Украины в США в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Журналистика требует аккуратности. Карта Vox с отчетом о коронавирусе нуждается в коррекции - Крым это Украина. Крым временно под российской оккупацией, но всегда будет неотъемлемой частью Украины. Пожалуйста, исправьте карту", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подача воды в Крым - одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил Путин на переговорах в Париже, - Бутусов