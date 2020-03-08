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Все про:ранение (2335) Донбасс (20859) потери (1800) Объединенные силы (452)

 Воин ОС погиб в результате вражеских действий на Донбассе с начала суток, ранения получили еще шестеро, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации четырежды нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" два обстрела зафиксированы неподалеку от Опытного (15 мин из 82-мм минометов, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса) и один - вблизи Авдеевки (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия).

Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север" - из гранатометов различных систем рядом с Хутором Вольным.

"Во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения", - сообщают в пресс-центре.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела наемников РФ произошел крупный пожар на позициях возле Марьинки, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Также 8 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений ОС, направлявшийся к позициям украинских военнослужащих.

"Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение", - уточняют в пресс-центре.

Отмечается, что подразделения ОС прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются.

Напомним, 7 марта на Донбассе зафиксировано 6 вражеских обстрелов, потерь нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония прощания с погибшим на Донбассе лейтенантом 93-й ОМБ Дмитрием Фирсовым состоится 9 марта в Виннице

Источник: https://censor.net.ua/n3180159
 
 
 Топ комментарии
 
Потери каждый день, зебуин миротворец херов ....
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Опять погибший.Земля ему пухом.
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майже кожен день.......і кінця краю цьому не видно.
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Мимишніх собачек нет - президенту пох
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Прийшов час повертати артилерію та танки на бойові позиції і наносити нищівні удари по ворогу!
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#толькобынеПорошенко начали прозревать?
Игорек, уринотерапия сработала ?
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он тебе щаз триста вариантов даст, шо виноват Порох
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Ви примітивні створіння, носитесь зі своїм мародером як дурень з писаною торбою! Киньте його в смітник історії, крадії ніколи не були лідерами нації!
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Вот же ш урод , чем тебя делали? Лизни яйца дубинского-портнова
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Да Вас і лопатами по горбу бити немає змісту, бо Ви інваліди розумові - Ви готові привести до влади мафію в обличчі порошенка, мафію яка просрала Революцію Гідності і обікрала Вас як лохів, але Ви і є лохи бо Ви і далі за порошенка! Ви класичні раби які готові йти за будь яким політичним гавном до останнього, просто тому що Ви не здатні оцінити дії Вашого кумира!
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а типа не лох, привести к власти прокоцапскую рыговскую мафию, и ещё её поддерживать
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Я перший кину Пороха заради того, хто кращий.

У другому турі ти, падло, кращим за Пороха вибрав ЗЕ.
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все познается в сравнении игор, так по сравнению с зелей порох неплохой вариант, по зеле уже видно что никто не справлялся лучше, одни сказки на уши навешали а в результате рыгов зовут чтобы на плаву удержаться
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это тебя никто не вспомнит, а порох уже вошел в историю как президент и по тому чего он добился. смешно когда форумное нечто говорит про историю
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Чекай, ще порошенко увійде в історію як організатор крадіжки 10 млрд доларів рефінансування НБУ та крадіжки мільярдів доларів з Приватбанку під час націоналізації!
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не 10 мільярдів, а 6,5 мільярдів.

і не Порох, а Коломойський

і не війде, а вже війшов згідно різних міжнародних судів.
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мародера порошенка на шибеницю! Крадіжка грошей у жебраків під час війни це смертний гріх, за це не дають прощення ані на землі ані на небі!
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не хочешь привести один-другой ПРИМЕРЧИК "крадижкы грошэй у жэбракив"?
сразу говорю - тебе будет нелегко
Ибо портновский и зеленожопые ГБР и прокуратура целый год искали факты таких "крадижок".
И НЕ НАШЛИ НЕ ОДНОЙ - ПОРОХ ЧИСТ ПЕРЕД ЗАКОНОМ.
Возможно, ты лучший следователь, чем ГБР и прокуратура вместе взятые?
Возможно.
Но я сомневаюсь.
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Прикладів крадіжок грошей поршенком стільки що навіть соромно про це питатись!
Приклад №1 2008 рік порошенко - Голова Ради НБУ, за його участі вкрадено з НБУ 10 млрд. доларів кредитів рефінансування! Саме вкрадено, бо гроші відразу виводились в долари і закордон і це була свідома махінація від початку до кінця! Без участі керівництва НБУ та Президента Ющенко таку операцію по виведенню 10млрд доларів провернути було неможливо!
Приклад №2 в жовтні 2014 року припиняється фінансування будівництва корветів для ВМСУ і гроші направляються на завод порошенка - Лєнінська кузня на будівництво нікчемних і нікому непотрібних катерів МБАК Гюрза-М, які в протистоянні з ворогом не змогли навіть чинити спротив через відсутність озброєння та малий запас пального для активних дій!
Ще прикладів чи вистачить?
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Прикладів крадіжок грошей поршенком стільки що навіть соромно про це питатись!



Так а **** ти ці докази не несеш в прокуратуру, НАБУ, СБУ, МВС ?

Ти, падло, в змові з Порошенком ?
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Помнишь 2008й? Молодец, сам разобрался... Или не сам, а в газєтепх типа гужвовских написали...
И в военной стратегии ты лучший из спецов, тебе срочно в СНБО надо.
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я знала, что Порох мародер и ворует даже во сне,
но не у жебраков же на паперти !
Это - днище !!! Воїн ОС загинув унаслідок ворожих дій на Донбасі від початку доби, поранень зазнали ще шестеро, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2378
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Ми всі громадяни України - жебраки, бо не маємо нормальної медицини, правосуддя, правоохоронної системи! Ми жебраки у порівнянні з європейцями! А крадіжка мільярдів доларів та гривень просто вбиває нас - громадян України, бо ми критично залежні від наявності ліків та медичного устаткування в лікарнях, від розміру пенсій та комунальних послуг! Тому кожен мільярд вкрадений з бюджету це крадіжка яка призводить до смертей сотень тисяч людей та дітей, яким не вистачило на безкоштовні ліки та медичні процедури!
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А ти набагато іпанутіше створіння ніж я уявляв.
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ти можешь только нанести нищівний удар языкам по попе зели
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"За 3 місяці "ЗЕленої осені" загинуло більше українських бійців, ніж за весь 2018 рік"


За перший тиждень березня 5 загиблих та більше 20 поранених....
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і найстрашніше що починаєш звикати до цих непоправних втрат ... вже не так гостро і не так болісно сприймаєш..Может це зі мною щось не так?
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Я не можу звикнути. І не звикну.
То у Вас тимчасово.
Напевне, затьмарює злість від того, кого цей нарід привів до влади.
І крові мало виявилося.
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Я на колінах в прямому сенсі стояв перед сусідом перед другим туром виборів, шоб він не голосував за ЗЕ.

Зараз його магазин закривається, а він в цьому звинувачує Пороха
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краще б ти його, перед виборами, по голові чимось тяжким..... гірше б точно не стало Воїн ОС загинув унаслідок ворожих дій на Донбасі від початку доби, поранень зазнали ще шестеро, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2088
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Тому я кажу, що цих ідіотів потрібно позбавити права голосу. Це - хворі неповноцінні істоти.
Жодної демократії. Це не для України. В усякому разі - ще на кілька десятків років.
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Позбавти треба.

Позбавити можливо тільки добровільною відмовою від голосування.

Добровільна відмова від голосування можлива тільки за офіційну проплату.

Партії, яка запропонує офіційну проплату за добровільну відмову від голосування, по ки немає.
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Жорсткіший підхід автоматично потягне різкий економічний занепад
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Іноді читаєш новини з України і такий розпач знаходить ... і в той же час розумієш що можеш бути тільки стороннім спостерігачем від якого н і ч о г о не залежить .
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і то щастя,

бо дуже хочеться бути сторонім спостерігачем над країною дебілів, але не палучаіцца
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Мене заспокоює те, що моя совість чиста. Я двічі поїхала і проголосувала за Україну.
Після виборів на паузі, відійшла від громади.
Не бачу сенсу закликати і боротися, коли країна населена більшістю біомаси, яку все влаштовує: капітуляція і расійскій фєдєральний окруґ, адін народ ...
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Потери каждый день, зебуин миротворец херов ....
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КАЦАПО-ФАШИСТКИЕ ПОДОНКИ ПОНИМАЮТ ТОЛЬКО СИЛУ!
ВЫЖИГАТЬ ПОД КОРЕНЬ НУЖНО!И СТРЕЛЯТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!
И ТАК И БУДЕМ ДЕЛАТЬ РАНО ИЛИ ПОЗДНО!
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Я, как Гражданин Германии -- Зеленскому помогать не буду!

...хоть вы там все пересритесь насмерть... -- это ваши проблемы.
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Ты, ****, перед вібором во втором туре, срал вентилятором на всех сайтах, шоб только не Порох

Выбрали не Пороха, как ты и призывал.
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я єтого Бандьеру Россу помню благодаря стишку, которій меня заставляли учить в школе.

За базар отвечаю - оно блевало на вентилятор против Пороха.
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-- я на выборы вообще не хожу -- с 1979 года... ...сперва было сложно, потом втянулся и привык...
И мазу за ваш любой выбор --- не тяну!

...смысла нет -- дурных больше, чем меня...*)
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все падлы, призывавшие голосовать за ЗЕ, сейчас рассказывают, шо не голосовали.
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ты не собака.

ты - ****, которая лила говно на Пороха перед вторым туром.
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...тебя глючит, щеночичек... *) -- я, как раз за Пороха был в то время.

...подтвердите кто-нить за меня пацанку... -- а то жалко сломает...*)
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Підтверджую. Я такого не пам'ятаю, щоб ти гнав на Пороха.
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Если завтра, утром, не будет в сводке о том, что под Мариуполем лупили, трижды, из не менее, чем 120 мм- я ничего и никому не скажу. Но! Вывод сделаю: кто-то: ******* *********. И, я даже знаю: кто именно. И- никаких шуток. Всё я слышал...
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Я тебе скажу -- шо я тогда пережил, ещё тебя не зная -- я бы сдох от неожиданности и страха! -- в мирнм городе...

...хотя, не без войнушек жизнь прошла...
Ты молодец. -- поддержал!
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Не будет...
Красногоровка...Авдеевка...Верхнеторецкое..каждый божий день... тяжелым лупят.а в сводках тишина...
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Перемирие...

Мир в глазах Путина...

Даю год...

а не все ли НАМ РАВНО ?

НЕТ ! 14 березня День добровольця: Київ 11-00 Михайлівська площа


Слава Герою !
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Воин ОС погиб в результате вражеских действий на Донбассе с начала суток, ранения получили еще шестеро, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5395 Воин ОС погиб в результате вражеских действий на Донбассе с начала суток, ранения получили еще шестеро, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5395 Леонид Днепр

Царство небесне захисникові.. Жодної реакції від Петра. Жодної.19.07.2017 19:23


Alex Smith bb5fe51c

Это затишье называется - щеколадное,односторонее,когда ВСУ стрелять нельзя,да и нечем - посколько всранный отвод вооружений.20.07.2017 02:11


Воин ОС погиб в результате вражеских действий на Донбассе с начала суток, ранения получили еще шестеро, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5395 Алексей Носов d8330900

Лучшее антиснайперовская система ето пару 82 минометов (которые ***** отобрала у наших бойцов) на передовой которые время от времени прочесывают посадки перед собой.19.07.2017 19:30
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Це коменти за один день майже три роки тому. Всі три коментатори були активними агітаторами за ЗЕ.
Де вони?
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на "передовій" - помагають піццу сивусі жерти
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Поміняли ніки.
А комусь, можливо, уже прилетіло.
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ФСБэшная кантора , вместе с коломойсско- 3енелейсской ПАДАЛЬЮ ужэ прессует украинсских блогеров..
.
https://www.youtube.com/watch?v=PkhYJ_7SFaA

...
.
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Багато поранених щодня. зе-прес-центр ООС вже навіть не бреше про бойові травми чи =боевьіе поражения=, не виходить все приховати.
Поранення явно важкі. Дай Боже, щоб у шпиталях не помирали від ран.
Знову атакували нашу вантажівку.

А істота либилася на столі і з підстилкою своєю в халаті в адміністрації президента (колишній, тепер це - представництво кагалу) фоткалася. Але новій титульній нації все можна, що їм смерть та рани гоїв. Їм весело.

Співчуття близьким загиблого воїна.
Одужання пораненим військовим.
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А где же мать вашу наши "турецкие" беспилотники? Сколько же эта ***** будет длиться? Извините за мой французский.
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но у туловища на фотках были убитые дети Донбасса от рук хероев, можете прямо сейчас ****** себе по морде кувалдой - беспилотником
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дядя проснись ты не на русвесне серишь
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мирко саблич Перша картинка взагалі якась дивна і наївна.Вони завжди воювали і захоплювали.
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Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Воин ОС погиб в результате вражеских действий на Донбассе с начала суток, ранения получили еще шестеро, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 1001
Воин ОС погиб в результате вражеских действий на Донбассе с начала суток, ранения получили еще шестеро, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 3530
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Вечная Память погибшему!
И скорейшего выздоровление раненим!
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Ежедневные обстрелы и жертвы не помешают зелёному гнусу продолжать отводить нашу армию....Интересно, насколько у нашего терпеливого народа хватит терпения ? Сколько ещё нужно жертв, чтобы наше недоразумение начало адекватно себя вести....А ему весело - оно снимается для обложек со страхолюдной мендельшей... Тьфу, гадость...
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Какая разница, бубочка о собачке думает. Ему очень тяжело. Главное перестать стрелять...
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в результате вражеских действий - это ж надо
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Если Зе дает путину еще год на подумать о мире и мы каждый день теряем в среднем по 1 убитому и 2-3 раненым, то это значит, что Зеленский уже наперед готов заплатить жизнями 365 наших бойцов и около 600 покалеченных ради того чтобы в очередной раз убедиться что Путин НЕ хочет мира.
Не слишком ли большая плата жизнями наших солдат, ради того чтобы Президент Украины и Главнокомандующий продолжал пустой пиар про мир с агрессором?!
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Сколько это ******** будет продолжаться?
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шо не лох, ты шо то решать будешь? может хватит сопли жевать, хопцы молодые каждый день гибнут и становятся калеками! это шо за такое перемирие и развод войск? ссышь воевать давай план "Б" котопый ты обещал - стена и ров с крокодилами! но не молчи, отсутсвие решения самая страшная вещь..... может хватит куйлу лизать. уже ты ему и в глаза смотрел и по телефону поздравлялся и сигналы посылал, нужели ты не понял что он обычный кацапский упырь и гопник?
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освободили Крым от свиней.. и живут они сейчас счастливо и спокойно
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пора бы по дырявым тяжелой артой влупить как турки
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Есть одна проблема...осел миротворец...
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Давайте осмыслем ДЕЯНИЯ ПОРОШЕНКО и кремлевсско-коломойсской МРАЗИ ( как бы 3енелейсского ). за первых 10 месяцев.?..
.
1- Порошенко ВМЕСТЕ С НАРОДОМ ( армией и волонтерами ) ---ОСТАНОВИЛ ВОЕННУЮ КАТАСТРОФУ , в августе 2017..
.
3енелейсский ПРОДВИГАЕТ исключительно минсские пункты и ФАНТАСМОГИЧЕССКИЙ план штангенцыркуля.. Волонтеров и УКРАИНССТВО- ПРЕССУЮТ !!
.
2- Порошенко -- остановил ЭКОНОМИЧЕССКУЮ КАТАСТРОФУ , при .......
...
.
ГРИВНА остановила падение к 28 гр за доллар , при " карканье " мировых и "наших" " доброжэлательных " "сми " и финансистов --= 80-120...
.
Счасс при 3енелейсских - планируеться ДЭФОЛТ , и усиление инфляции. ??
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АВТОРИТЕТ и ПРОБЛЕММА УКРАИНЫ в МИРЕ -- СВЕДЕНА К НУЛЮ !!
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сказать нечего.пропадает речь когда читаю эти сводки с войны которую не видит зебил и те кто эту мразь выбирали и поддерживают. что должно случиться чтобы те кто еще остался на территории бывшей украины,подняли на вилы и посадили на кол эту продажную мразь и его почитателей сторонников. что должно случиться.
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Кращі хлопці гинуть, цвіт української нації, а якась наволоч проти миру.
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