 Воин ОС погиб в результате вражеских действий на Донбассе с начала суток, ранения получили еще шестеро, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" два обстрела зафиксированы неподалеку от Опытного (15 мин из 82-мм минометов, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса) и один - вблизи Авдеевки (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия).
Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север" - из гранатометов различных систем рядом с Хутором Вольным.
"Во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения", - сообщают в пресс-центре.
Также 8 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений ОС, направлявшийся к позициям украинских военнослужащих.
"Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение", - уточняют в пресс-центре.
Отмечается, что подразделения ОС прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются.
Напомним, 7 марта на Донбассе зафиксировано 6 вражеских обстрелов, потерь нет.
Игорек, уринотерапия сработала ?
У другому турі ти, падло, кращим за Пороха вибрав ЗЕ.
а тепер пшел к ЗЕбинскому !!!
і не Порох, а Коломойський
і не війде, а вже війшов згідно різних міжнародних судів.
сразу говорю - тебе будет нелегко
Ибо портновский и зеленожопые ГБР и прокуратура целый год искали факты таких "крадижок".
И НЕ НАШЛИ НЕ ОДНОЙ - ПОРОХ ЧИСТ ПЕРЕД ЗАКОНОМ.
Возможно, ты лучший следователь, чем ГБР и прокуратура вместе взятые?
Возможно.
Но я сомневаюсь.
Приклад №1 2008 рік порошенко - Голова Ради НБУ, за його участі вкрадено з НБУ 10 млрд. доларів кредитів рефінансування! Саме вкрадено, бо гроші відразу виводились в долари і закордон і це була свідома махінація від початку до кінця! Без участі керівництва НБУ та Президента Ющенко таку операцію по виведенню 10млрд доларів провернути було неможливо!
Приклад №2 в жовтні 2014 року припиняється фінансування будівництва корветів для ВМСУ і гроші направляються на завод порошенка - Лєнінська кузня на будівництво нікчемних і нікому непотрібних катерів МБАК Гюрза-М, які в протистоянні з ворогом не змогли навіть чинити спротив через відсутність озброєння та малий запас пального для активних дій!
Ще прикладів чи вистачить?
Так а **** ти ці докази не несеш в прокуратуру, НАБУ, СБУ, МВС ?
Ти, падло, в змові з Порошенком ?
И в военной стратегии ты лучший из спецов, тебе срочно в СНБО надо.
но не у жебраков же на паперти !
Это - днище !!!
За перший тиждень березня 5 загиблих та більше 20 поранених....
То у Вас тимчасово.
Напевне, затьмарює злість від того, кого цей нарід привів до влади.
І крові мало виявилося.
Зараз його магазин закривається, а він в цьому звинувачує Пороха
Жодної демократії. Це не для України. В усякому разі - ще на кілька десятків років.
Позбавити можливо тільки добровільною відмовою від голосування.
Добровільна відмова від голосування можлива тільки за офіційну проплату.
Партії, яка запропонує офіційну проплату за добровільну відмову від голосування, по ки немає.
бо дуже хочеться бути сторонім спостерігачем над країною дебілів, але не палучаіцца
Після виборів на паузі, відійшла від громади.
Не бачу сенсу закликати і боротися, коли країна населена більшістю біомаси, яку все влаштовує: капітуляція і расійскій фєдєральний окруґ, адін народ ...
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Чи, наперекір ворогу?.
???
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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.....
ВЫЖИГАТЬ ПОД КОРЕНЬ НУЖНО!И СТРЕЛЯТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!
И ТАК И БУДЕМ ДЕЛАТЬ РАНО ИЛИ ПОЗДНО!
...хоть вы там все пересритесь насмерть... -- это ваши проблемы.
Выбрали не Пороха, как ты и призывал.
За базар отвечаю - оно блевало на вентилятор против Пороха.
И мазу за ваш любой выбор --- не тяну!
...смысла нет -- дурных больше, чем меня...*)
ты - ****, которая лила говно на Пороха перед вторым туром.
...подтвердите кто-нить за меня пацанку... -- а то жалко сломает...*)
...хотя, не без войнушек жизнь прошла...
Ты молодец. -- поддержал!
Красногоровка...Авдеевка...Верхнеторецкое..каждый божий день... тяжелым лупят.а в сводках тишина...
Мир в глазах Путина...
Даю год...
а не все ли НАМ РАВНО ?
НЕТ ! 14 березня День добровольця: Київ 11-00 Михайлівська площа
Слава Герою !
Царство небесне захисникові.. Жодної реакції від Петра. Жодної.19.07.2017 19:23
Alex Smith bb5fe51c
Это затишье называется - щеколадное,односторонее,когда ВСУ стрелять нельзя,да и нечем - посколько всранный отвод вооружений.20.07.2017 02:11
Алексей Носов d8330900
Лучшее антиснайперовская система ето пару 82 минометов (которые ***** отобрала у наших бойцов) на передовой которые время от времени прочесывают посадки перед собой.19.07.2017 19:30
Де вони?
А комусь, можливо, уже прилетіло.
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https://www.youtube.com/watch?v=PkhYJ_7SFaA
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Поранення явно важкі. Дай Боже, щоб у шпиталях не помирали від ран.
Знову атакували нашу вантажівку.
А істота либилася на столі і з підстилкою своєю в халаті в адміністрації президента (колишній, тепер це - представництво кагалу) фоткалася. Але новій титульній нації все можна, що їм смерть та рани гоїв. Їм весело.
Співчуття близьким загиблого воїна.
Одужання пораненим військовим.
И скорейшего выздоровление раненим!
Не слишком ли большая плата жизнями наших солдат, ради того чтобы Президент Украины и Главнокомандующий продолжал пустой пиар про мир с агрессором?!
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1- Порошенко ВМЕСТЕ С НАРОДОМ ( армией и волонтерами ) ---ОСТАНОВИЛ ВОЕННУЮ КАТАСТРОФУ , в августе 2017..
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3енелейсский ПРОДВИГАЕТ исключительно минсские пункты и ФАНТАСМОГИЧЕССКИЙ план штангенцыркуля.. Волонтеров и УКРАИНССТВО- ПРЕССУЮТ !!
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2- Порошенко -- остановил ЭКОНОМИЧЕССКУЮ КАТАСТРОФУ , при .......
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ГРИВНА остановила падение к 28 гр за доллар , при " карканье " мировых и "наших" " доброжэлательных " "сми " и финансистов --= 80-120...
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Счасс при 3енелейсских - планируеться ДЭФОЛТ , и усиление инфляции. ??
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АВТОРИТЕТ и ПРОБЛЕММА УКРАИНЫ в МИРЕ -- СВЕДЕНА К НУЛЮ !!
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