 Воин ОС погиб в результате вражеских действий на Донбассе с начала суток, ранения получили еще шестеро, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" два обстрела зафиксированы неподалеку от Опытного (15 мин из 82-мм минометов, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса) и один - вблизи Авдеевки (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия).

Один обстрел противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север" - из гранатометов различных систем рядом с Хутором Вольным.

"Во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения", - сообщают в пресс-центре.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела наемников РФ произошел крупный пожар на позициях возле Марьинки, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Также 8 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений ОС, направлявшийся к позициям украинских военнослужащих.

"Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение", - уточняют в пресс-центре.

Отмечается, что подразделения ОС прицельными огневыми ударами дали адекватный ответ противнику. Потери врага уточняются.

Напомним, 7 марта на Донбассе зафиксировано 6 вражеских обстрелов, потерь нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Церемония прощания с погибшим на Донбассе лейтенантом 93-й ОМБ Дмитрием Фирсовым состоится 9 марта в Виннице