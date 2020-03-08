 Путинские силы продолжают навязывать Украине свою повестку дня, но истерика пророссийских СМИ - признак страха, - Яценюк

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Путинские силы все с большим давлением продолжают навязывать Украине свою повестку дня. "Страна" и другие ресурсы пророссийской пропаганды - часть безобразного монстра, который шесть лет пытается влезть обратно в сознание украинцев", - отметил он.

Он сообщил, что сегодня ночью известный пророссийским направлением ресурс "Страна.юа", а за ним и множество пророссийских интернет-ресурсов, телеграмм-каналов и экспертов распространили о нем "статью с перечнем отборной геббельсовской лжи": "Но эта ложь не просто обо мне и против меня. Это о том, что путинские силы все с большим давлением продолжают навязывать Украине свою повестку дня. Дискредитировать Украину и украинцев. Сеять разочарование в собственном государстве. Не доверять и бояться".

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Украина боролась против агрессии, а Россия при помощи информационной войны пыталась лишить смысла эту борьбу, подчеркнул Арсений Яценюк: "После Революции Достоинства мы стремились построить свое сильное государство, а рупоры "русского мира" убеждали нас в том, что нас как нации никогда не было и не будет".

"Поэтому любое проявление национального возрождения будет вызывать реакции российской киселевщины, а наименьшие попытки остановить сползание Украины в лапы России - визг и брызганье слюной наемных информационных киллеров", - подчеркнул он.

Лидер НФ отметил, что хорошо почувствовал это на себе: "Стоило мне согласиться на участие в эфирах общенациональных каналов, как немедленно появились лживые публикации против меня от таких "стран". Их истерика - признак страха".

Он напомнил, что в 2014 году правительство, которое он возглавлял, не позволило России "захватить Украину экономически, энергетически, оружием": "Не дал это сделать тогда. И буду делать все, чтобы не позволить сейчас. Не позволю врать о себе".

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Арсений Яценюк опроверг информацию, опубликованную в материале, якобы он "предлагает свои услуги Зе-команде и зондирует возможность назначения на должность главы НБУ": "Ответ: ложь"

Он опроверг и тезис, что "осенью пытался пробиться в правительство".

Ложью он назвал и попытки переложить ответственность на правительство за начало войны: "Именно Путин напал на суверенную независимую страну, прислал свои танки, боевиков и кадровых убийц, аннексировал Крым и развернул войну на востоке Украины".

Относительно тезиса "Страны" о якобы ответственности премьер-министра за падение курса гривны, он подчеркнул, что гривна и экономика упали из-за войны и разграбленной предыдущим правительством казны. Зато его правительство остановило падение экономики, вызванное правлением Януковича и войной: "Мы избежали дефолта. И с минус 16% ВВП вытащили развитие экономики в плюсовые показатели уже в первом квартале 2016 года. Но также следует знать, что за курс национальной валюты несет ответственность независимый орган - Национальный банк Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

На упреки пропагандистов о якобы "замораживании зарплат и пенсий", он ответил: "Несмотря на разграбленный Януковичем бюджет и развязанную Россией войну, которая требовала срочного увеличения расходов на армию, правительство платило пенсии и зарплаты, а уже в 2015 году повысило минимальную заработную плату, зарплаты для бюджетников и все социальные выплаты. Также в сверхсложных условиях мы вдвое снизили единый социальный взнос, чтобы работодатели подняли официальную зарплату своим рабочим. Поэтому на эти упреки российских пропагандистов мой ответ: ложь".

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Арсений Яценюк опроверг и слова "Страны" о "непосильных коммунальных тарифах": "Мы выгнали из энергетических рынков спонсоров таких "ресурсов", пережили энергетический кризис, обеспечили энергетическую независимость. Правительство защитило украинцев социальной нормой на газ и субсидиями, которые позволили украинским семьям без потрясений пройти отопительные сезоны. Социальная норма составляла 3600 гривен, и субсидии получала половина страны".

Лидер НФ подчеркнул, что упомянутые в материале так называемые коррупционные скандалы были частью борьбы против его правительства: "Именно такие "страны" распространяли ложь о мифическом "первом миллиарде", виллах на Майами, мой выезд в Аргентину. Затем на этих же ресурсах публиковались признание бывшего депутата Онищенко, который потратил 30 миллионов долларов для дискредитации меня лично".

"Член нашей политической команды Николай Мартыненко впервые в истории сам сложил депутатский мандат, открывая следствию возможность исследовать все обстоятельства политически мотивированных обвинений против него. Упреки о коррупционности - ложь и еще раз ложь", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Эти так называемые СМИ самом деле - пособники оккупантов, диверсионный отряд орды, ведущей войну против нашей страны. Их цель - уничтожить Украину изнутри. Потому что она для них чужая", - подчеркнул он.

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Арсений Яценюк обратился к украинцам: "Такую ложь они распространяют о нашей стране, нашей истории, нашей борьбе за независимость. Каждый из вас - их цель. Их цель - подорвать вашу веру. В себя и во всех нас. Не верьте. Не поддавайтесь. Правда всегда сильнее".