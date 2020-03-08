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 Политика Украины
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Все про:Нидерланды (903) Боинг-777 Malaysia Airlines (1078) Помпео (250)

 США доверяют правосудию Нидерландов в рассмотрении дела о гибели малайзийского "Боинга",- Помпео

США не сомневаются в беспристрастности судебной системы Нидерландов в том, что касается рассмотрения дела о гибели в 2014 году малайзийского авиалайнера в небе над Украиной.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Виновные в уничтожении рейса MH17 компании Malaysia Airlines, которое трагическим образом оборвало 298 невинных жизней, должны понести ответственность. США уверены в судебной системе Нидерландов и призывают все страны полностью сотрудничать с продолжающимся расследованием этой трагедии", - написал Помпео в Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды уведомили Совбез ООН о начале судебного преследования 4 подозреваемых по делу MH17

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Начало уголовного процесса по MH17 знаменует собой важную веху на пути привлечения к ответственности виновных, - заявление Евросоюза

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Суд по трагедии самолета Boeing 777 рейса МН17 начнется 9 марта 2020 в судебном комплексе "Схипхол", который расположен примерно в 50 км от Гааги.

Источник: https://censor.net.ua/n3180156
 
 
 Топ комментарии
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А по нашому самолету в Иране все заглохло прямо на старте.
Вот и вся разница между нами и Западом.
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Потому что вахтера, который сидел за пультом, уже посадили.
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А Омансскому какомуразници ВСЕРАВНО ,
,
ЛИШЬ БЫ В ОЧКО ПУТЛЕРУ ЗАГЛЯДЫВАТЬ !
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Готовились однозначно. Не хватило несколько дней, чтобы первыми напасть.
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нападение по плану ГРОЗа планиловалось 7 августа
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Дедушка рассказывал. Их везли на блиц-криг по советски налегке из Сибири, где он служил. Но по пути началась война и поезд разбомбили. Вот тогда я и услышал, что сересер готовился напасть первым. Я, конечно, злился, как такое возможно? Пропаганда работала оччень хорошо! Потом позже уже все понял.
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А я не сильно доверяю этим однояцевым гейропейцам с одним я-цом на всю гейропу. Побузят немного и затихнут. Все уже проплачено. Нефть, газ....
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Шо докажут -- то понятно... ...не понятно, шо с этим потом делать?

Ну сбили совки самолёт... унд?
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Унд шлафен. С чувством полного удовлетворения. А ху-ло к тому времени раскошелится хорошенько.
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Унд гут! -- шо ты предлагаешь -- лично себе и мне? -- напиться и забыться не предлагай -- это я и без тебя смогу...*)
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Sie können ruhig schlafen. Вам-то что? Это нам тут за державу обидно.
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...ты ещё обидься на нас, шо мы тебе такую Державу построили и оставили... -- и спи спокойно, дорогой Товарищ! *)
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Почему-то мне кажется что у Штатов приготовлен сурпрайз в виде спутниковых снимков или иных железобетонных доказательств причастности эрэфии , которые они извлекут из рукава в самый неподходящий для расейки момент.
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ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ БЫЛ ОСУЖДЕН ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ !!!
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