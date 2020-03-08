 Зеленский отказался от попыток перестроить страну?, - Financial Times о последствиях отставки Кабмина

В своем материале, опубликованном 8 марта, FT анализирует контекст и последствия политического потрясения в Украине на прошедшей неделе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Приводим главные выдержки из этой публикации.

Издание называет отставку Кабмина Гончарука "зачисткой" (анг. clear-out — прим. ред) и указывает на опасения "инвесторов и политических реформаторов", что президент Владимир Зеленский "отказался от попыток перестроить экономику и бороться с коррупцией".

Комментируя уход наиболее знаковых фигур, газета описывает экс-министра финансов Оксану Маркарову и генпрокурора Руслана Рябошапку как "пользующихся уважением реформаторов". Ушел и министр экономики Тимофей Милованов — "получивший образование в США экономист, который был инициатором и движущей силой долгожданной земельной реформы", напоминает автор публикации.

Со ссылкой на финансистов и инвесторов FT критически комментирует причины недовольства Кабмином и Офисом генпрокурора, которые озвучил Владимир Зеленский. "Инвесторы скептически относлись, в частности, к изгнанию Рябошапки, работу которого высоко оценили западные партнеры Киева и активисты борьбы со взяточничеством — за его попытку избавиться от коррупции в Офисе генпрокурора. До сих пор украинские олигархи часто злоупотребляли судебной системой, чтобы преследовать личные бизнес-интересы и сводить счеты", — напоминает издание.

Газета цитирует заявление инвестиционной компании Dragon Capital, в котором отмечается, что в состав нового Кабмина не вошли "ключевые министры предыдущего правительства, ориентированные на интересы рынка", а новый премьер-министр Денис Шмыгаль еще не прояснил окончательно политику своего правительства. Все это "вызывает вопросы о продолжении и качестве реформ, несмотря на обещание Зеленского не отступать" от них, говорится в заявлении Dragon Capital.

Кроме того, FT приводит мнение Тимоти Эша, аналитика компании BlueBay Asset Management. По его словам, ранее казалось, что Зеленский всерьез намерен заняться восстановлением верховенства права в Украине и "обуздать олигархов". Однако, констатирует теперь Эш, события минувшей недели и вероятное формирование нового Кабмина с учетом интересов олигархов "вызывают серьезную обеспокоенность в плане того, действительно ли Зеленский вообще намерен что-то менять".

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Газета напоминает об успехах Украины в укреплении финансовой стабильности за последние полгода: инвесторы охотно вкладывали средства в украинские долговые облигации, "убежденные обещаниями Зеленского модернизировать страну, бороться с коррупцией, и обнадеженные квалификацией членов правительственной команды". А гривна в прошлом году укрепилась на 19% по отношению к доллару США.

Автор статьи озвучивает вопросы и относительно непростого для Украины периода, когда Зеленский решил провести "перезагрузку" Кабмина. В свете переговоров с МВФ и важности новой кредитной программы для Украины FT называет "тем более озадачивающим" время, выбранное для кадровых перемен. "Я не понимаю цели смены правительства в данный момент", — вторит этой мысли Александр Данилюк, бывший министр финансов и секретарь СНБО при Зеленском. В комментарии газете Данилюк предположил, что Зеленский решил сменить команду Кабмина, чтобы обратить вспять резкое падение своей популярности.

Говоря о новом премьере Денисе Шмыгале, FT напоминает, что он руководил одной из энергокомпаний, принадлежащей "богатейшему олигарху Украины Ринату Ахметову". Таким образом, констатирует издание, это назначение породило предположение, что Зеленский "пытается дистанцироваться от конкурента Ахметова — миллиардера Игоря Коломойского, чей телевизионный канал превратил Зеленского в звезду и уделил ему огромное количество эфирного время во время прошлогодней предвыборной кампании".

Автор публикации напоминает о резких заявления Коломойского против сотрудничества Украины с МВФ, о национализации ПриватБанка и незаконно выведенных из него средствах. FT приводит цитату Рябошапки, которые за день до своего увольнения напомнил, то "добился хорошего прогресса в деле ПриватБанка, и это побуждает некоторых людей действовать более быстро и цинично".

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Теперь же, несмотря на заверения Шмыгаля о готовности сотрудничать с МВФ, финансовое положение Украины под угрозой. "Я считаю, что есть серьезное недопонимание ситуации со стороны президентской команды, предлагающей решения, которые лишь ухудшают ситуацию", — цитирует Данилюка FT. По его мнению, вполне очевидно, что с приходом нового правительства МВФ "возьмет паузу" в отношениях.

Напомним, руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия признал, что последней каплей для увольнения генпрокурора для президентской политсилы стало нежелание подписывать "подозрение Порошенко". "Последней каплей, наверное, стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.

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