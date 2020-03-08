EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  13784  226
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4828) Кабмин (11813) МВФ (2802) Рябошапка Руслан (348)

 Зеленский отказался от попыток перестроить страну?, - Financial Times о последствиях отставки Кабмина

Громкая отставка правительства Алексея Гончарука и увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки ставит под угрозу будущее реформ в Украине, констатирует влиятельное финансовое издание Financial Times.

В своем материале, опубликованном 8 марта, FT анализирует контекст и последствия политического потрясения в Украине на прошедшей неделе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Приводим главные выдержки из этой публикации.

Издание называет отставку Кабмина Гончарука "зачисткой" (анг. clear-out — прим. ред) и указывает на опасения "инвесторов и политических реформаторов", что президент Владимир Зеленский "отказался от попыток перестроить экономику и бороться с коррупцией".

Комментируя уход наиболее знаковых фигур, газета описывает экс-министра финансов Оксану Маркарову и генпрокурора Руслана Рябошапку как "пользующихся уважением реформаторов". Ушел и министр экономики Тимофей Милованов — "получивший образование в США экономист, который был инициатором и движущей силой долгожданной земельной реформы", напоминает автор публикации.

Со ссылкой на финансистов и инвесторов FT критически комментирует причины недовольства Кабмином и Офисом генпрокурора, которые озвучил Владимир Зеленский. "Инвесторы скептически относлись, в частности, к изгнанию Рябошапки, работу которого высоко оценили западные партнеры Киева и активисты борьбы со взяточничеством — за его попытку избавиться от коррупции в Офисе генпрокурора. До сих пор украинские олигархи часто злоупотребляли судебной системой, чтобы преследовать личные бизнес-интересы и сводить счеты", — напоминает издание.

Газета цитирует заявление инвестиционной компании Dragon Capital, в котором отмечается, что в состав нового Кабмина не вошли "ключевые министры предыдущего правительства, ориентированные на интересы рынка", а новый премьер-министр Денис Шмыгаль еще не прояснил окончательно политику своего правительства. Все это "вызывает вопросы о продолжении и качестве реформ, несмотря на обещание Зеленского не отступать" от них, говорится в заявлении Dragon Capital.

Кроме того, FT приводит мнение Тимоти Эша, аналитика компании BlueBay Asset Management. По его словам, ранее казалось, что Зеленский всерьез намерен заняться восстановлением верховенства права в Украине и "обуздать олигархов". Однако, констатирует теперь Эш, события минувшей недели и вероятное формирование нового Кабмина с учетом интересов олигархов "вызывают серьезную обеспокоенность в плане того, действительно ли Зеленский вообще намерен что-то менять".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело не в личных рейтингах, - Зеленский рассказал, почему сменил правительство и чего ждет от НБУ

Газета напоминает об успехах Украины в укреплении финансовой стабильности за последние полгода: инвесторы охотно вкладывали средства в украинские долговые облигации, "убежденные обещаниями Зеленского модернизировать страну, бороться с коррупцией, и обнадеженные квалификацией членов правительственной команды". А гривна в прошлом году укрепилась на 19% по отношению к доллару США.

Автор статьи озвучивает вопросы и относительно непростого для Украины периода, когда Зеленский решил провести "перезагрузку" Кабмина. В свете переговоров с МВФ и важности новой кредитной программы для Украины FT называет "тем более озадачивающим" время, выбранное для кадровых перемен. "Я не понимаю цели смены правительства в данный момент", — вторит этой мысли Александр Данилюк, бывший министр финансов и секретарь СНБО при Зеленском. В комментарии газете Данилюк предположил, что Зеленский решил сменить команду Кабмина, чтобы обратить вспять резкое падение своей популярности.

Говоря о новом премьере Денисе Шмыгале, FT напоминает, что он руководил одной из энергокомпаний, принадлежащей "богатейшему олигарху Украины Ринату Ахметову". Таким образом, констатирует издание, это назначение породило предположение, что Зеленский "пытается дистанцироваться от конкурента Ахметова — миллиардера Игоря Коломойского, чей телевизионный канал превратил Зеленского в звезду и уделил ему огромное количество эфирного время во время прошлогодней предвыборной кампании".

Автор публикации напоминает о резких заявления Коломойского против сотрудничества Украины с МВФ, о национализации ПриватБанка и незаконно выведенных из него средствах. FT приводит цитату Рябошапки, которые за день до своего увольнения напомнил, то "добился хорошего прогресса в деле ПриватБанка, и это побуждает некоторых людей действовать более быстро и цинично".

Также смотрите: Нет результата - не должен занимать место, - Зеленский об увольнении Рябошапки. ВИДЕО (обновлено)

Теперь же, несмотря на заверения Шмыгаля о готовности сотрудничать с МВФ, финансовое положение Украины под угрозой. "Я считаю, что есть серьезное недопонимание ситуации со стороны президентской команды, предлагающей решения, которые лишь ухудшают ситуацию", — цитирует Данилюка FT. По его мнению, вполне очевидно, что с приходом нового правительства МВФ "возьмет паузу" в отношениях.

Напомним, руководитель фракции Слуга народа Давид Арахамия признал, что последней каплей для увольнения генпрокурора для президентской политсилы стало нежелание подписывать "подозрение Порошенко". "Последней каплей, наверное, стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", - сказал Арахамия в комментарии журналистам.

И.о. генпрокурора Чумак назвал подозрения "высосанными из пальца"

Источник: https://censor.net.ua/n3180152
 
 
 Топ комментарии
 
Financial Times - лохи,которые ничего не слышали о величайшем мировом лидере? Происходящее в Украине ставит под сомнение будущее реформ, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4202
 показать весь комментарий
 
как не стараются зебилы отмазать вислюка оманського, но по факту: ЗЕЛЕНСКИЙ ввёл в украинскую политическую культуру традицию много и безудержно врать. Нет, и до него это регулярно делали украинские политики - он он довёл это до невиданного уровня. Наглого, бесстыдного и циничного...
Происходящее в Украине ставит под сомнение будущее реформ, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3149
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
нормального и близко не допустят к выборам.Внешнее управление.
 показать весь комментарий
 
А можна цифру - у яку суму вийняли з бюджету України на святкування цього чи російського, чи то єврейського (хоча какаяразніца) васьмова марта? а попереду ще майскіє празнікі...у скільки обійдуться державі ці неробочі дні? чи те ж - какаяразніца?
 показать весь комментарий
 
Те, що відбувається в Україні, ставить під сумнів майбутнє реформ, - Financial Times

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ви, шо?!!! Не дивитеся Г+Г?!!! Тоді гляньте "слугу народу"!!! Там 51 серія реформ, і ніяких сумнівів!
Якшо в "слузі народу" та на Г+Г не переконливо, тоді треба втикати "Сватів", де вам все розчешуть з ************. І тіки не кажіть, шо "квартал 95" не дивитеся! Там всі профі, клоуни.

***, Ви там в "Financial Times" ніби з паралельної реальності звалилися!
 показать весь комментарий
 
 
Лучший кризис-менеджер во время дефолта может быть только банкир-профессионал или экономист,остальные просто команда Шариковых...
 показать весь комментарий
 
 
"Решение о поставке воды в Крым уже принято", - Бабин.
 показать весь комментарий
 
 
Реформами у нас называют любые изменения законов, которые при этом еще и, как правило, ухудшают положение основной массы людей.
Медицинская, пенсионная, налоговая, ЖКХ, судебная, образования и т.д. «реформы» довели положение большинства людей до черты бедности и заставили миллионы выехать за рубеж в поисках спасения.
А между тем, реформами называют только такие изменения, которые ведут к улучшению жизни людей, обычно за счет расширения рамок их политической или экономической свободы, или того и другого вместе.
В этом смысле в Украине реформы еще и не начинались.
А что же было? Были антиреформы.
А если серьезно, то произошел банальный дефолт государства по основным своим социальным обязательствам, отказ от которых власти наблюдается в Украине практически весь период независимости.
НА ЖАЛЬ...
 показать весь комментарий
 
 
Це передбачувалось рік тому, але бидлу треба відчути на собі
 показать весь комментарий
 
 
РАБссия любит только предателей Украины,а потом их ликвидирует,так было с времен Богдана Хмельницкого...
 показать весь комментарий
 
 
поднятие цен на телефон Киевстар - на 45 грн, воля - интернет -- на 40 грн, платежка на тепло -ни с фига на 300 грн при том, что теплеет, итого подъем на 385 грн в месяц зненацька при относительно постоянном долларе ( вернее доллар ниже, чем в 2014-2016). Еще обещают подъем воды, газа, электро. Неприкрытый бандитизм в масштабе государства.
 показать весь комментарий
 
 
мабуть, вони побачили портрет главного реформатора:
Те, що відбувається в Україні, ставить під сумнів майбутнє реформ, - Financial Times - Цензор.НЕТ 4199
 показать весь комментарий
 
 
Моника-разведёнка - разрушительница мифов для зебилов
 показать весь комментарий
 
 
Відновлення економіки в 1945-1947 рр. Франція почала на основі націоналізації цілих галузей, електроенергетика, видобуток вугілля, газова і авіаційна промисловість, судноплавство і повітряний транспорт, а також ряду банків, ощадних кас та страхових компаній.
До 1958 р. в руках держави перебувало 57% промисловості.
---
Поки Україна не денонсує грабіжницьку прихватизацію - всі, навіть не великі успіхи вилітатимуть як через діряве сито у нові маєтки на Лазурних берегах.
 показать весь комментарий
 
 
так Франція не боялася ні інфляції ні дефолту
 показать весь комментарий
 
Соросят подвинули - пошла цепная реакция нытья.
 показать весь комментарий
 
Хахаха.
Заглавие сменили!)))
Зрада не разгоняется)))
 показать весь комментарий
 
Наоборот,это разворот пророссийского зе в сторону россии, это такой зебильный план
 показать весь комментарий
 
 
А теперь по СУЩЕСТВУ !.
Порошенко - БЕЗУСЛОВНО проукраинсский . НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ !
.
Безусловно , многие из его окружэния такими качествами - не обладали , а многие и НАОБОРОТ , - тайно и явно дискредетировали его , ..
.
С нашими через-чур либеральными законами , особенно сабатажными " судами " - БОРОТЬСЯ с таким явлением было ОООЧЕНЬ ТРУДНО . !.
.
НО !!.
.
Это не давало людям причины вибирать ЯВНОГО ..........., ............, .........,
.
!!!!!!!!!!!.
.
Многие могут возразить , что мол и окружэние 3енелейсского тожэ ...
. и 3е не виноват..
.
Я - не окружэние ровняю , .
А исключительно ДЕЯНИЯ ПОРОХА и 3енелейсского
( а по сути - ОЛИГАРХАТ- КРЕМЛЕВССКО-КОЛОМОЙССКИХ )!!
.
.
 показать весь комментарий
 
давайте привітаєм Моніку з святом 8 березня в фейсбуці їй буде приємно
 показать весь комментарий
 
 
с ним, как и до него, этих попыток пока никто и не предпринимал. да и вряд ли кто после него начнёт.
 показать весь комментарий
 
Дефолт починає стукати в двері України. Це обрали 73 відсотка.
 показать весь комментарий
 
Человек зеро марионетка о чем они пишут это просто шторка и говорящая голова и разговор о Зе как самостоятельном игроке это просто обман страной правит олигархат и рос криминал а Вова никто статистст
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх