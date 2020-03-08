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 Политика Украины, За рубежом
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 США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN. ФОТО

В рамках нового пакета помощи от США Украина получит патрульные катера типа Mark VI.

Об этом CNN рассказал источник в законодательном органе США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.

США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN 01

Патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и ​​прибрежных участках моря. Их главная задача - обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

Как правило катера типа MK VI комплектуются двумя командами по пять человек, плюс 8 человек с досмотровой группы (всего 18 человек). Команда из десяти человек обычно состоит из командира катера, двух рулевых, двух механиков, двух операторов вооружения и двух стрелков.

США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN 02

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На борту MK VI предусмотрен камбуз для приготовления и хранения пищи. Все это позволяет патрульному катеру длительное время действовать вне базы или десантным кораблем. На катере предусмотрены спальные места для шести человек. Автономность плавания зависит преимущественно от скорости и запасов топлива и воды.

Источник: https://censor.net.ua/n3180150
 
   
 Топ комментарии
 
Цельноалюминиевый катер типа Mk VI имеет полное водоизмещение 72 тонны, длину 25,8 м, ширину 6,2 м и осадку 1,2 м. Он оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V2000M94 суммарной мощностью 5200 л.с. с двумя водометами и способен развивать скорость до 45 уз. Дальность плавания 690 миль на скорости 30 уз. Экипаж катера составляют 10-11 человек, и еще семь-восемь способны размещаться дополнительно (суммарно имеется 18 мест).

Стандартное вооружение катера составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые установки Mk 38 Mod 2 (фактически это установки Typhoon израильской компании Rafael) и шесть 12,7-мм пулеметов М2 на турельных установках (возможна установка 7,62-мм пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов Mk 19). Система управления огнем Mk 50 фактически является корабельным вариантом системы управления огнем сухопутного дистанционно управляемого модуля для бронетехники M153 CROWS. Обсуждается вопрос об оснащении катеров малогабаритными ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire.
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Хорошие катера -- побольше катеров разных приразных США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN - Цензор.НЕТ 6280
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Чтоб опять на "прорыв" пошли? Унитазы есть на посудинах? А то русня не возьмет без унитазов! США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN - Цензор.НЕТ 2857
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Що там в Сирії, кацапи з проглотом відсмоктали, чи тихцем сплюнули?
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Цельноалюминиевый катер типа Mk VI имеет полное водоизмещение 72 тонны, длину 25,8 м, ширину 6,2 м и осадку 1,2 м. Он оснащен двумя дизельными двигателями MTU 16V2000M94 суммарной мощностью 5200 л.с. с двумя водометами и способен развивать скорость до 45 уз. Дальность плавания 690 миль на скорости 30 уз. Экипаж катера составляют 10-11 человек, и еще семь-восемь способны размещаться дополнительно (суммарно имеется 18 мест).

Стандартное вооружение катера составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые установки Mk 38 Mod 2 (фактически это установки Typhoon израильской компании Rafael) и шесть 12,7-мм пулеметов М2 на турельных установках (возможна установка 7,62-мм пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов Mk 19). Система управления огнем Mk 50 фактически является корабельным вариантом системы управления огнем сухопутного дистанционно управляемого модуля для бронетехники M153 CROWS. Обсуждается вопрос об оснащении катеров малогабаритными ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire.
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Ну здорово же! теперь точно спокойно в Азовское море пройдут стреляя ржавые посудины руснявого флота! США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN - Цензор.НЕТ 5649
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Приблизно так радісно верещали, коли російські броненосці йшли на Японію 100 років назад.
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дальность полета морского гриффина до 15 км.

Hellfire дальність 9 км


Нептун надо ставить !
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краще, нехай сша заберуть зєбілів, і пєрєдадут Україні Волкєра -прєзідєнтом.
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Лучше пороха Соросу отдадут, пускай подавится.
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При Порошенко такого не было.
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Точно!
При Петруччо некоторые х..м на рояле игракли.
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Хорошие катера -- побольше катеров разных приразных
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тут такое дело - что РФ что НРК утрет нос надводному флоту США с помошью подлодок.
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Каких именно подлодок?Тех,которые самые шумные в мире или тех,которые не в состоянии выйти из базы? США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN - Цензор.НЕТ 7092
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АПЛ и дизель. Я нулевых работал по оборонке с Алмаз - Антеем и парочкой судоремонтных заводов в РФ и НРК (в частности помогал специалистам с Николаева перебраться во Владивосток - но это в части постройки кораблей надводного базирования). Тогда и посмотрел, что как и к чему. Чтобы не говорили, как бы ни хаяли - у РФ мощный подводный флот. Потом я уже осел в Китае, так вот и они начали так же отстраиваться, опять же с помощью спецов из Украины.
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Было,но прошло.Почитай форумы паРашкинских моряков и т.д - печально там уже все у них и слава Богу США планують передати Україні патрульні катери типу Mark VI, - CNN - Цензор.НЕТ 7163
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Смотрите. Есть такая штука - как "стратегически важное" - и на "показуху". Обычный флот - ну то бишь погранцы, всякая шваль типа корветов не ракетных, там да - там ОПА. Я лично думаю нихрена там не поменялось. В стратегическом флоте - это в первую очерель ракетоносцы - всегда порядок и жесткое дрючево. Я абсолютно уверен, что за 20 лет ни черта не поменялось - все так же жестко.
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А не подскажите, кто тоннаж субмарин просчитывал?
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Если ко мне вопрос, то тоннаж субмарин военные обычно не скрывают. Да и как его скрыть? По крайней мере в википедии есть данные по любой типовой субмарине.
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Доктрина Деница у виконанні москалів може не пройти, ну не моряки мордва.
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Вы так говорите, как будто у США нет подлодок Их (по табличке) 80 штук, все атомные.
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Соглачен абсолютно. Я имею ввиду, что все равно - для балансу в мире есть флот РФ и Китая (НРК)
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Ошибся, 70 штук конечно у Штатов. Но смысла это не меняет
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Смысл меняет, если знать об характеристиказ. Еще раз повторяю - я в нулевых когда влез в это дело у меня шары на лоб полезли. но! РФ не справлялась и конкретно проигрывала штатам. Посему было принято решение помогать всячески НРК (китай) с отстройкой. Просто еще е зщабывайте про задачи флота. США - весь мир. РФ и НРК - свои территориальные.
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жертва мифов о савецких /расейских непобедимых подлодках детектед. да, они таки могут плавать под водой... причём очень шумно. умеют ли они качественно запускать ракеты и торпеды - большой вопрос.
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а ты знаешь ответ, жертва голливудских фильмов? Я по крайней мере, во флоте имел удовольствие работать, чтоб иметь мнение свое
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руцке, сдавайси, кырдык тебе наступает..нефть то по 40 уже за бочку.... США планують передати Україні патрульні катери типу Mark VI, - CNN - Цензор.НЕТ 9842
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Що цікаво то те що дон ***** увікнувши форсаж десь зо два роки тягнув процедуру отримання айслендів , а при бубочці про них можна забути , бо путєн не "разрєшает " . Хоча маємо два десятки адміралів проти десятка бортів . Це щось подібне до прокуратури Криму - 30 прокурорів і 25 оперативників при відсутності об'єкту .
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