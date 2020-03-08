 США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN. ФОТО

Об этом CNN рассказал источник в законодательном органе США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.
Патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и прибрежных участках моря. Их главная задача - обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.
Как правило катера типа MK VI комплектуются двумя командами по пять человек, плюс 8 человек с досмотровой группы (всего 18 человек). Команда из десяти человек обычно состоит из командира катера, двух рулевых, двух механиков, двух операторов вооружения и двух стрелков.
На борту MK VI предусмотрен камбуз для приготовления и хранения пищи. Все это позволяет патрульному катеру длительное время действовать вне базы или десантным кораблем. На катере предусмотрены спальные места для шести человек. Автономность плавания зависит преимущественно от скорости и запасов топлива и воды.
Только не Авакову.
Стандартное вооружение катера составляют две 25-мм автоматические дистанционно управляемые установки Mk 38 Mod 2 (фактически это установки Typhoon израильской компании Rafael) и шесть 12,7-мм пулеметов М2 на турельных установках (возможна установка 7,62-мм пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов Mk 19). Система управления огнем Mk 50 фактически является корабельным вариантом системы управления огнем сухопутного дистанционно управляемого модуля для бронетехники M153 CROWS. Обсуждается вопрос об оснащении катеров малогабаритными ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire.
Hellfire дальність 9 км
Нептун надо ставить !
При Петруччо некоторые х..м на рояле игракли.