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Все про:обстрел (8776) пожар (3946) Марьинка (553)

 В результате обстрела наемников РФ произошел крупный пожар на позициях возле Марьинки, - пресс-центр ОС

В результате обстрела российскими оккупационными войсками позиций ВСУ возле Марьинки произошел крупный пожар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

По свидетельству командира одного из подразделений, который защищает Марьинка, российские оккупанты открыли огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате загорелась сухая трава. Пожар быстро распространился на значительную территорию.

"Скорее всего стреляли трассирующими патронами. В результате занялся сухостой в поле. Из-за сильного ветра пожар быстро дошел до наших позиций. Огонь немного повредил деревянные конструкции одного из наших опорников, но мы быстро потушили огонь. Пламя также вплотную приблизилось к жилым домам местных жителей поселка. Но благодаря оперативной работе наших военных, пожар удалось локализовать", - грассказал один из военнослужащих.

Украинским военнослужащим удалось уберечь от возгорания также и заброшенные здания Марьинки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпер террористов РФ ранил мирного жителя в Марьинке, - пресс-центр ОС

Сейчас, оккупанты практически ежедневно обстреливают позиции украинских военных в окрестностях Марьинки. Чаще всего враг открывает огонь из пулеметов и гранатометов. Закидывает наши позиции ВОГами. По словам военных, обстрелы усиливаются с наступлением сумерек.

Источник: https://censor.net.ua/n3180148
 
 
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Ну в этом есть и хорошая сторона,теперь разведгруппам и снайперам противника негде будет прятаться.
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так они сожгли всю траву возле позиций всу
теперб наемникам хорошо все видно
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А кто мешает нашим ВСУ устроить маленький пожарчик у позиций врага,или и это ЗЕ запрещает?
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина..
А
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Мокшанские "ихтамнетши" перепились, и развлекаются.
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Карлик требует воду для понаехавших в крыму, а взамен дает
огонь.
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А призвать бубочку на военную службу можно или у презерватива иммунитет?
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Контролируй направление ветра , все будет а обе стороны .
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Ждите ветра в их сторону и делайте то же самое...
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нененене, любимого дядю володю можно разозлить,тогда в нормандии сильно попа болеть будет. он еще от прошлой встречи не отошел.
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хочу спросить тем кто больше следит за "подвигами" президента Зеленского, вам известно хоть одно видео где он не выглядит обкуренным или просто дебилом, мне не удалось найти. Будьте добры, дайте сылочку где можно его увыдеть как нормального человека.
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нужно срочно отводить войска до Умани,пусть сепары тогда попробуют до наших хасидов дотянуться. Тогда точно израиль в войну вступит. гыгыгыгыгы!!! привет мутантам проголосовавшим за зебилов.
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Зa 5 днiв бepeзня бiльшe 20 ти пopaнeних i вжe 4 зaгиблих.
Зa 5 дiб.
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