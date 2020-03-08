 В результате обстрела наемников РФ произошел крупный пожар на позициях возле Марьинки, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
По свидетельству командира одного из подразделений, который защищает Марьинка, российские оккупанты открыли огонь по украинским позициям из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов. В результате загорелась сухая трава. Пожар быстро распространился на значительную территорию.
"Скорее всего стреляли трассирующими патронами. В результате занялся сухостой в поле. Из-за сильного ветра пожар быстро дошел до наших позиций. Огонь немного повредил деревянные конструкции одного из наших опорников, но мы быстро потушили огонь. Пламя также вплотную приблизилось к жилым домам местных жителей поселка. Но благодаря оперативной работе наших военных, пожар удалось локализовать", - грассказал один из военнослужащих.
Украинским военнослужащим удалось уберечь от возгорания также и заброшенные здания Марьинки.
Сейчас, оккупанты практически ежедневно обстреливают позиции украинских военных в окрестностях Марьинки. Чаще всего враг открывает огонь из пулеметов и гранатометов. Закидывает наши позиции ВОГами. По словам военных, обстрелы усиливаются с наступлением сумерек.
теперб наемникам хорошо все видно
А
-Соссияне всегда терпели, терпят и будут терпеть.------
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Зa 5 дiб.