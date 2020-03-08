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 Общество
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Все про:женщины (578) опрос (1835) рейтинг (1288) социология (451)

 83% украинцев считают главной задачей женщины - заботиться о семье, а мужчины - зарабатывать деньги, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство украинцев, а именно 83%, придерживаются того мнения, что самая важная задача женщины - заботиться о доме и семье, в то время, как основная задача мужчины - зарабатывать деньги (75%).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса "Роль женщины в украинском обществе", проведенного социологической группой "Рейтинг" в феврале 2020 года.

"Абсолютное большинство опрошенных соглашаются с утверждениями, что самая важная задача женщины - заботиться о доме и семье (83%) и тем, что самая важная задача мужчины - это зарабатывание денег (75%)", - говорится в сообщении.

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При этом 78% опрошенных согласны с тем, что женщины чаще, чем мужчины, принимают решения, исходя из своих эмоций. 67% согласны с тем, что не допустимо, когда мужчины плачут (25% - не согласны), 68% согласны, что женщины имеют меньше свободы из-за семейных обязательств (27% - не согласны). С тезисом, что женщины меньше заинтересованы, чем мужчины, в занятии ответственных политических должностей, согласны 51% (не согласны 34%). Зато с утверждением, что женщины не имеют соответствующих знаний и навыков для того, чтобы занимать ответственные должности в политике, не согласны почти две трети опрошенных, согласны - четверть.

"Интересно, что с тезисами о том, что женщины чаще принимают свои решения под влиянием эмоций, допустимости плача мужчин, меньшем количестве свободы женщин в связи с семейными обязанностями и меньшей заинтересованность женщин в занятии ответственных должностей соглашались чаще именно женщины, а не мужчины", - отметили в "Рейтинге".

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Сообщается также, что вопрос о распределении гендерных ролей дал следующие результаты: по мнению опрошенных, чаще в их семье (паре) женщина готовит еду (64%). Лишь около четверти отметили, что эта роль в их союзе поделена поровну. Обязанности по воспитанию детей и занятия хозяйственными делами также, по мнению опрошенных, возложены на женщин (52% и 43% соответственно). В то же время относительно воспитания детей, в отличие от хозяйственных дел, опрошенные несколько чаще отмечали, что эта роль поделена в их паре поровну. О наличии свободного времени ответы разделились следующим образом: в отношении женщин такое мнение 33%, мужчин - 30%, обоих полов - 28%.

Однако главенство в семье (паре) несколько чаще возлагается на мужчин - такого мнения придерживаются 39%, по отношению к женщинам так считают 29%, и поровну разделяют эту роль также 29%. Более половины опрошенных считают, что в их семье (паре) больше зарабатывает именно мужчина, 23% - такого мнения о женщинах, 17% - считают, что оба зарабатывают примерно одинаково.

"В динамике с 2015 годом наблюдается постепенное уменьшение количества тех, кто считает, что готовкой, хозяйством и воспитанием детей чаще занимается женщина. Несмотря на это увеличивается число тех, кто считает, что женщины имеют больше свободного времени, руководят в семье и зарабатывают больше денег. Интересно, что в распределении таких ролей, как приготовление, занятие хозяйственными делами и воспитанием детей, мнения мужчин не сильно отличаются от мнений женщин. Зато относительно главенства в семье и заработка денег наблюдается совершенно противоположное видение этих ролей у обоих полов", - говорится в пресс-релизе.

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Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" в течение 21-25 февраля 2020 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Источник: https://censor.net.ua/n3180143
 
 
 Топ комментарии
 
А насправді бачимо як дружини заробляють більше ніж чоловіки.
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хотят еще один конфликт с феминистками..
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А насправді бачимо як дружини заробляють більше ніж чоловіки.
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бо опитування показує 50%50% - одна частина повторює мантру, вкладену совковою школою, інша - підсвідомом те, що їм не вистачає.
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А зарабатывание денег это разве не забота о семье? А забота о семье это разве не зарабатывание денег?
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перше - так, друге - ні. забота грошей не дає. на заботу треба гроші.
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Уверен, украинские мужчины достойно зарабатывают и женщины на них не в обиде.
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сколько процентов не захотело отвечать интерестно? дибильные опросы.....время более с пользой провести можно было
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хотят еще один конфликт с феминистками..
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«С восьмим марта. 8 марта 2020
Власти Москвы пригрозили тюрьмой за отказ от самоизоляции из-за коронавируса.
Россияне, вернувшиеся из стран-очагов заражения коронавирусом, обязаны в течение 14 дней находиться в изоляции, даже если у них не обнаружены симптомы ОРВИ. В случае несоблюдения соответствующих правил нарушителям может грозить ответственность, в том числе уголовная, сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.»
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Та зачем?!? Побольше бы повыздыхало ихтамнетов
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якісь дивні ці українці...деушка в ватном платьє,з кайлом напєрєвєс їх уже не збуджує...тобто деушкє до бубочкі далеченько...
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планове!
у трьох сотень єврейців є план...
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К сожалению украинцы отсылались в средневековом веке
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Ну наші жінки хочуть рівні права.Але щоб чоловік заробляв гроші закордоном.І коли приїде,щоб довго не затримувався,а всі гроші віддавав жінці.І не кажіть,що це стеріотип.В мене повно знайомих,в яких саме це,що я написав.Я не кажу,що це у всіх,але дуже багато саме так мислять.
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83% украинцев считают главной задачей женщины - заботиться о семье, а мужчины - зарабатывать деньги
...ну и дуры с дураками...
Главная задача Женщины -- поддерживать Любовь мужчины к ней самой -- единственной и неповторимой!

...а бабло? -- оно счёт любит -- и это не Любовь -- а токо лишние траты, расходы и потери...*)
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Ви зайдіть в нічний клуб і подивіться чого хочуть молоді дівчата.В мене друг працює діджеєм.Кожен раз з цим стикається. Можете мене критикувати,але це ніяк не вплине на дійсність.Так можна сказати,що не всі,але дуже великий відсоток.
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Якщо вважати, що людина це апгрейд мавпи, от і маємо просте повернення до витоків.
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Всё чаще и чаще встречаю мужчин кассиров и продавцов колбасы и женщин с лопатами от Автодора и Зеленстроя...
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