 В течение 3 лет Канада предоставит 2 млн долл. на поддержку Нацполиции Украины

Об этом сообщает сайт министерства иностранных дел Канады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр также объявил о предоставлении более 2 миллионов долларов США в течение трех лет с целью содействия укреплению потенциала Национальной полиции Украины в планировании, осуществлении операций, мониторинге процесса реформирования", - говорится в сообщении.

Глава внешнеполитического ведомства Канады Франсуа-Филипп Шампань отметил, что эти средства будут предоставлены в рамках процесса реформ, которые осуществляются в Украине, в реализации которых Киеву активно помогает Канада.

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