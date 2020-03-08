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 За сутки в Иране зафиксировано 49 случаев летального исхода от коронавируса, общее число жертв - 194 человека

За последние 24 часа в Иране зафиксированы еще 49 случаев летального исхода от коронавируса. Число погибших от заболевания достигло 194 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

Всего зафиксированы 6566 случаев заболевания.

В наибольшей степени коронавирусом оказался затронут Тегеран - 1539 случаев. Между тем, более 300 случаев отмечены в провинции Мазендаран - популярном районе для туристов на берегу Каспийского моря.

"Мазендаран - наверху списка (опасных районов. – Ред.), поскольку (в данном случае. – Ред.) не были введены необходимые ограничения на передвижения внутри страны", - сказал Джаханпур.

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Он отметил, что хотя иранские власти, чтобы сдержать распространение коронавируса, приостановили до начала апреля работу школ и университетов, из-за скорых праздников будет наблюдаться рост желающих путешествовать, особенно в популярные районы на севере Ирана.

Тем не менее, в ряде иранских провинций в северном и центральном Иране уже заявили, что не будут сдавать жилье туристам.

Всего, указывает издание, на Ближнем Востоке отмечены свыше 6,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180138
 
 
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В списке "источнмков достоверной информации" аятоллы у меня идут сразу после Мордора За сутки в Иране зафиксировано 49 случаев летального исхода от коронавируса, общее число жертв - 194 человека - Цензор.НЕТ 2695
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а скільки в нас померло, наприклад від серцево-судинних захворювань за минулу добу? Мабуть не менше, а може і більше і нічого так і треба. А коронавірусу до іспанки ой як далеко.
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Население Ирана: 83,992,953
https://www.populationpyramid.net/ru/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD/2020/

...померло 49, страдает 194.
...та я не знаю? -- статистику триппера, сифилиса и спида -- страшно смотреть! *)
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Когда зам-министра здравоохранения Ирана едет проведать заболевших земляков, заражается от них и потом 2 дня разносит вирус по городу и по зданиям правительства, становится понятно, что без помощи ВОЗ там не обойдутся.
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