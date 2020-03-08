 В самолете с заболевшей коронавирусом гражданкой Молдовы были украинцы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на министра здравоохранения Молдовы Виорику Думбревяну.
"По ее словам, власти связались с 45 пассажирами того же рейса, которые находятся в зоне высокого риска инфицирования. Их проинформировали о необходимости прохождения карантина в домашних условиях в течение 14 дней. Среди них есть граждане Украины", - отметила Думбревяну.
Чиновница не назвала количество граждан Украины, которые находились на борту.
Думбревяну рассказала, что зараженная женщина в Италии обратилась в больницу еще 29 февраля с высокой температурой. По состоянию на 4 марта у нее появился кашель, её состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками. Министр сообщила также, что женщина находится в стабильно тяжелом состоянии.
На Фирме 3 тыщи человек... ...грузы таскаем со всего Мира.
...пока что, пашем без передыху -- все!
А ночникам вообще, болеть не выгодно -- ночные доплаты пропадают... -- так и живём, в полном угнетении...*)
https://www.youtube.com/watch?v=dB0Yqcb-OJk&t=916s
https://www.youtube.com/watch?v=NnXUlWTcbzM
-- а лишняя катя -- никогда не помешает простому работяге... *)
От печали до радости -- лететь и лететь...(с)
-- рукой подать, в общем и целом... *)
Это очередное подтверждение , что главное распространение будет не из-за китайцев , а из-за раздолбаев в Европе... Какого хера её выпустили из Италии , почему её не посадили не карантин , какого хера она вообще поперлась ( она не знает , что происходит в Италии ? )
...там всё есть: свет, асфальт, продукты питания и предметы первой необходимости...
...даже нищие с гармошками в метро и под заборами...
За итальянскую медицину, ничего не скажу -- слава богу -- не сталкивался...*)