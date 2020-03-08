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 Происшествия, За рубежом
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 В самолете с заболевшей коронавирусом гражданкой Молдовы были украинцы

Среди пассажиров рейса Милан-Кишинев, которые находились в салоне самолета в непосредственной близости от зараженной коронавирусом женщины, были граждане Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на министра здравоохранения Молдовы Виорику Думбревяну.

"По ее словам, власти связались с 45 пассажирами того же рейса, которые находятся в зоне высокого риска инфицирования. Их проинформировали о необходимости прохождения карантина в домашних условиях в течение 14 дней. Среди них есть граждане Украины", - отметила Думбревяну.

Чиновница не назвала количество граждан Украины, которые находились на борту.

Думбревяну рассказала, что зараженная женщина в Италии обратилась в больницу еще 29 февраля с высокой температурой. По состоянию на 4 марта у нее появился кашель, её состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками. Министр сообщила также, что женщина находится в стабильно тяжелом состоянии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180134
 
 
 Топ комментарии
 
цьому коронавірусу до іспанки чхати і чхати.
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"Думбревяну рассказала, что зараженная женщина в Италии обратилась в больницу еще 29 февраля с высокой температурой." (с)

Это очередное подтверждение , что главное распространение будет не из-за китайцев , а из-за раздолбаев в Европе... Какого хера её выпустили из Италии , почему её не посадили не карантин , какого хера она вообще поперлась ( она не знает , что происходит в Италии ? )
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Пассажирам просто посоветовали в течении 14-ти дней не кашлять.
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За панику скажу -- в немецком разливе -- на работе так сказали: Чуть чихнул -- бегом к своему доктору! -- ...но, лучше не чихай -- работать же, кому-то надо? *)
На Фирме 3 тыщи человек... ...грузы таскаем со всего Мира.
...пока что, пашем без передыху -- все!
А ночникам вообще, болеть не выгодно -- ночные доплаты пропадают... -- так и живём, в полном угнетении...*)
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-- но есть и от вируса польза! Зряплата на сотку поднялась... -- правда, нифига не добавили к зарплате, просто налогооблагаемые доплаты убрали и заменили на столько же, токо частично, или полностью "штоер фрай"...
-- а лишняя катя -- никогда не помешает простому работяге... *)
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От печали до радости -- ехать и ехать.
От печали до радости -- лететь и лететь...(с)

-- рукой подать, в общем и целом... *)
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"Думбревяну рассказала, что зараженная женщина в Италии обратилась в больницу еще 29 февраля с высокой температурой." (с)

Это очередное подтверждение , что главное распространение будет не из-за китайцев , а из-за раздолбаев в Европе... Какого хера её выпустили из Италии , почему её не посадили не карантин , какого хера она вообще поперлась ( она не знает , что происходит в Италии ? )
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Не все же сидят на диване и строчат тут комментарии постоянно. Нужно же работать, жить и т.д....Не паникуй.
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Италия... -- это нищий колхоз -- токо Лукашенки там не хватает -- шоб на лишние выборы не тратиться.

...там всё есть: свет, асфальт, продукты питания и предметы первой необходимости...
...даже нищие с гармошками в метро и под заборами...
За итальянскую медицину, ничего не скажу -- слава богу -- не сталкивался...*)
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Та, он может входить, куда угодно... ...с видом на Первое Место...*)
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