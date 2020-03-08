 В самолете с заболевшей коронавирусом гражданкой Молдовы были украинцы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на министра здравоохранения Молдовы Виорику Думбревяну.

"По ее словам, власти связались с 45 пассажирами того же рейса, которые находятся в зоне высокого риска инфицирования. Их проинформировали о необходимости прохождения карантина в домашних условиях в течение 14 дней. Среди них есть граждане Украины", - отметила Думбревяну.

Чиновница не назвала количество граждан Украины, которые находились на борту.

Думбревяну рассказала, что зараженная женщина в Италии обратилась в больницу еще 29 февраля с высокой температурой. По состоянию на 4 марта у нее появился кашель, её состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками. Министр сообщила также, что женщина находится в стабильно тяжелом состоянии.

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