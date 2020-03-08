 В среднем женщины получают на 22-23% меньшую зарплату, чем мужчины, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал экс-глава Минэкономики Тимофей Милованов.

Он отмечает, что согласно данным Госстата в 4 квартале 2019 года, отраслями с наименьшими зарплатами для женщин были:

Почтальоны и курьеры - женщины получают 64,9% (то есть на треть меньше) от зарплаты мужчин Финансисты и страховщики - 66,7% Ученые - 78,2% Работники авиатранспорта - 76,2% Работники сельского хозяйства - 78,7%

Милованов подчеркивает, что только в одной области средняя зарплата женщин была больше. А именно в административном обслуживании женщины получали 102,9% по сравнению с мужчинами.

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Вторая отрасль с высоким уровнем зарплат женщин относительно мужчин - образование. Но даже там зарплата женщин составляет 98,1% от зарплаты мужчин.

По всем отраслям средняя зарплата женщин составила 78,1%. Это в четвертом квартале 2019 года. В предыдущих кварталах уровень зарплаты был примерно такой - 75,7% (3 апреля 2019), 77,8% (2 кВ), 77,2 (1кв), 77,7 (4 апреля 2018), 76,1% (3 кВ), 78,6% (2 кВ), 78,4% (1 кв).

"Нравится нам это или нет - женщины получают в среднем значительно меньше, чем мужчины. Это факт. И это нужно менять. Через образование, профессионализацию, борьбу со стереотипами и дискриминацией, и реформой рынка труда в целом", - написал экс-министр.

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