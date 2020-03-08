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 Экономика, Общество
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Все про:женщины (578) зарплата (2035) Милованов Тимофей (178)

 В среднем женщины получают на 22-23% меньшую зарплату, чем мужчины, - Милованов

Всего в двух отраслях уровни зарплат приблизительно равные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал экс-глава Минэкономики Тимофей Милованов.

Он отмечает, что согласно данным Госстата в 4 квартале 2019 года, отраслями с наименьшими зарплатами для женщин были:

  1. Почтальоны и курьеры - женщины получают 64,9% (то есть на треть меньше) от зарплаты мужчин
  2. Финансисты и страховщики - 66,7%
  3. Ученые - 78,2%
  4. Работники авиатранспорта - 76,2%
  5. Работники сельского хозяйства - 78,7%

Милованов подчеркивает, что только в одной области средняя зарплата женщин была больше. А именно в административном обслуживании женщины получали 102,9% по сравнению с мужчинами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплаты женщин в Украине ниже мужских на 25%, - замминистра соцполитики Нежинский

Вторая отрасль с высоким уровнем зарплат женщин относительно мужчин - образование. Но даже там зарплата женщин составляет 98,1% от зарплаты мужчин.

По всем отраслям средняя зарплата женщин составила 78,1%. Это в четвертом квартале 2019 года. В предыдущих кварталах уровень зарплаты был примерно такой - 75,7% (3 апреля 2019), 77,8% (2 кВ), 77,2 (1кв), 77,7 (4 апреля 2018), 76,1% (3 кВ), 78,6% (2 кВ), 78,4% (1 кв).

"Нравится нам это или нет - женщины получают в среднем значительно меньше, чем мужчины. Это факт. И это нужно менять. Через образование, профессионализацию, борьбу со стереотипами и дискриминацией, и реформой рынка труда в целом", - написал экс-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более четверти начальников в Украине - женщины, - Госстат

Источник: https://censor.net.ua/n3180133
 
 
 Топ комментарии
 
И шо? Сейчас пол на раз меняют. Один раз вложился и наслаждайся.
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Нравится нам это или нет - женщины получают в среднем значительно меньше, чем мужчины. Это факт. И это нужно менять. Через образование, профессионализацию, борьбу со стереотипами и дискриминацией, и реформой рынка труда в целом", - написал экс-министр.Источник: https://censor.net.ua/n3180133

Що він має наувазі? Примусити жінок бути технарями? Навіть в сьогоднішній Німеччині на технічні професії йдуть навчатися переважно хлопці.
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В середньому жінки в більшості випадків не можуть фізичо робити те,що чоловік.В нас в середньому не йдуть на строкову службу,в середньому виходять раніше на пенсію і тд.Про яку рівність можна казати?Робіть як у Швеції,нехай всі йдуть в армію.Хотів би подивитися на картину,коли дівчат будуть ловити військомати. В среднем женщины получают на 22-23% меньшую зарплату, чем мужчины, - Милованов - Цензор.НЕТ 1671
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И шо? Сейчас пол на раз меняют. Один раз вложился и наслаждайся.
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Зеля же поздравил женщин , разве это не компенсирует им разницу ? Не , зебилы?
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В середньому жінки в більшості випадків не можуть фізичо робити те,що чоловік.В нас в середньому не йдуть на строкову службу,в середньому виходять раніше на пенсію і тд.Про яку рівність можна казати?Робіть як у Швеції,нехай всі йдуть в армію.Хотів би подивитися на картину,коли дівчат будуть ловити військомати.
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У вас все как не у людей. В этой Норвегии или Швеции женщины и мужчины стоял в очередях в военкоматах , вы убегаете от них . У вас даже Рождество после нового года.
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Danis Nielsen Ваші країни давно ні з ким не воювали.Не факт,що був би такий патріотизм,якби було багато реальних трупів.
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Вы коли почали втекать от военкоматов ? Когда началась война ? А до этого стояли в очереди? О чем ты вообще поешь?
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Не факт,що був би такий патріотизм,якби було багато реальних трупів.
-- для чего они тогда идут в армию?
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Danis Nielsen Якраз я не богатію.А роблю логічні виводи.Патріотизм швидко вивітрюється в багатьох.коли йде справжня загроза життю.
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Причём тут патриотизм вообще до профессионализму ? Не шведы и не норвежцы не идут в армию за ради патриотизма . Почему так тупо тупишь? Армия даёт профессионализм военного дела .
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Danis Nielsen То навіщо бути всім професіонналами військової справи?
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Что бы было меньше трупов , разве это не понятно ?
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Danis Nielsen При ракетному обстілі трупів менше не стане.Наприклад ті ж московити спочатку обстрілюють ракетами.
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И что ? И по этому нет смысла идти в армию ? Я правильно понимаю твою логику ?
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Нравится нам это или нет - женщины получают в среднем значительно меньше, чем мужчины. Это факт. И это нужно менять. Через образование, профессионализацию, борьбу со стереотипами и дискриминацией, и реформой рынка труда в целом", - написал экс-министр.Источник: https://censor.net.ua/n3180133

Що він має наувазі? Примусити жінок бути технарями? Навіть в сьогоднішній Німеччині на технічні професії йдуть навчатися переважно хлопці.
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Да , ты шо ? Откуда это знаешь? А знаешь ли ты , что в Дании на строейке женщина вкалывает так как мужчина ?
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Danis Nielsen Це в меншості.Жінка фізично в більшості не зробить,фізично.що чоловік.І це не стереотип.
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Зачем тебе физическая нагрузка ? Ты не понимаешь, что это Германия или Дания уже не в 15 веке живут ? Здесь тачку заменили на моторозированою тачку , а лопату на мини экскаватор? Что уже никто ведрами на 4 этаж бетон никто не носить
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Danis Nielsen Все одно є фізичні професії.Ніде ще такого немає,щоб фізично не використовувались люди.
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Danis Nielsen Наші працівники працюють чомусь дуже важко в цих країнах.
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Потому что, не легально работают и не на большых стройках. Если немцу заказать фирму которая приедет и выкопает ров в 10 метров , то это будет одна сума , потому что приезжают они с мини экскаватор и он копает и немец жостики нажимает , в когда украинец прийдет с лопатой , то другая сума . Вот и все
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Нічого дивного... Більшість жінок мріє сісти чоловіку на шию, а тому не прагне змін і не бажає змінювати роботу чи навчатися.
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За одну і ту ж роботу платять різні суми,на кого ці брехні розраховані? Чи шахтар в забої має отримувати рівні гроші з консьєржкою?
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Мило ти у відставці, згинь зедебіл в Ростов.
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В Україні менше жінок заробляють лише медичні працівники. Бажаю всім здоров'я!
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а чего он еще не в Питсбурге на лекции?
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