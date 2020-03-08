EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  248  5
Все про:Киев (18658) марш (555) добровольцы (682)

 14 марта в Киеве пройдет Марш патриотов ко Дню добровольца

14 марта отмечается День украинских добровольцев. В Киеве в этот день пройдет марш ветеранов российско-украинской войны, и они приглашают неравнодушных украинцев присоединиться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в анонсе события на странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что добровольцы ушли на фронт по своей воле, чтобы дать сопротивление России, которая развязала войну. Сегодня они подчеркивают недопустимостьлюбых попыток власти договариваться с врагом и агрессором.

"Мы не колеблясь стали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших побратимов. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украину к капитуляции", - говорится в сообщении.

Ветераны российско-украинской войны призывают присоединиться к акции всех неравнодушных украинцев, чтобы дать понять власти, что капитуляция не пройдет.

Марш начнется в 18:00 от стадиона ЦСКА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 добровольцев получили статус участника боевых действий, - Коляда. ФОТОрепортаж+СПИСОК

14 марта в Киеве пройдет Марш патриотов ко Дню добровольца 01

Источник: https://censor.net.ua/n3180131
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
приоделсся агафон,
грицько красит глазки,
к нам идут войска оон,
голубые каски
 показать весь комментарий
 
Кацапы так боятся голубых,что бредят ими ))
 показать весь комментарий
 
Хочуть їх заражати вірусом? Кожен сам вирішує.
 показать весь комментарий
 
Настоящие добровольцы сгинули в котлах..-По сговору парашенки и путина. За фабрику расчет. Лолита должна отработать была доверие. И отработала...Ну,а добровольцы - горячие головы. Но не умные.Было у них время олигархам,регионалам и комунякам шею по тихому свернуть.Как этого хотел Сашко Билый.Чтобы тыл враги не занимали.А без тыла и тем более командования во главе с врагом - какие победы могли быть ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх