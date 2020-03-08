 Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.
"В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день.
Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", - написал Зеленский.
"Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", - говорится в поздравлении Президента.
Красный - официально нерабочий день
Оранжевый - нерабочий только для женщин
Жёлтый - неофициальный праздник.
Кто тебя научил так брехать?
я спросил, как ты узнал,что они патриоты
Что в тибе болить.
а я тибе спрашиваю,
Что ты будешь пить?
Пильзеньское пиво?
Самогон? Вино?
«Душистую фиалку»?
Али ничего?»
А на 23-е февраля ты уже мужчин Цензора поздравлял с праздником??
В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
О рейтингах? На женщин судя по всему ты ложил то чем на рояле играл...
а почему только в детстве???
или так и не вырос из коротких штанишек