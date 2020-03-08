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 Политика Украины
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Все про:женщины (578) Зеленский (4823) 8 марта (93)

 Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день.

Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моей семье не нравится, что я работаю президентом, - Зеленский

"Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", - говорится в поздравлении Президента.

Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3180130
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем - Цензор.НЕТ 9464
Красный - официально нерабочий день
Оранжевый - нерабочий только для женщин
Жёлтый - неофициальный праздник.

Кто тебя научил так брехать?
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Он президент, а вы дэбилы принимайте поздравления.
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Моя жена тоже поздравляет преза с 8-м марта и нажелала ему всего много, ( стремаюсь повторить, чтобы не забанили )))
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Маруська - пулеметчица обделалась с Танькой - автоматчицей.
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Я же не виноват, что тебе не с кем, а у нас с бабами праздник и продолжаем его второй день, даст бог здоровья и третий потянем.
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Порноактрисы зелёные с борделя сбежали и в загул ушли ?Смотрите.а то эбонитовыми палочками мама Зеля горбы поправит.
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Ждём от Зели новых подвигов в отношении женщин: год назад была Меркель, теперь- Мендель. Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем - Цензор.НЕТ 2910
Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем - Цензор.НЕТ 1146
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А кому не повезёт с подвигом, тот просто получит от Зели шаурму:
Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем - Цензор.НЕТ 8191
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Україну зливають. Це спеціально робиться, щоб спровокувати людей на Майдан-3 У пейсатих домовленність з путлером - довести народ до вуличних протестів та зміни влади на баррикадах. Путлєру тільки це і треба. Завдання цієї влади - дуже просте. Вже котрий місяць падає виробництво, в цьому місяці ВПЕРШЕ з 2016 року став від,ємним ВВП, почав повзти нагору доллар, усілякі бужанські та інші сепари дразнять українців. Тему води, як червону ганчірку, постійно вкидають в медіа. Зараз будуть садити патріотів, добровольців, Порошенка, щоб вивести людей на вулиці, на Майдан3. Путлеру треба привід для загарбання ще декількох областей. Коломойша та інші пейсаті вже отримали від рашки гроші, щоб було на що жити на землі обетованній, а в нас наша земля - Україна!
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Солнца, отличной весны, хорошего настроения. С 8 марта!
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Один из дебильных совковых праздников. Я в 8-е марта принципиально ни кого не поздравляю. Своих любимых женщин надо любить каждый день и хотя бы раз в месяц дарить им подарки.
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Это вообще то международный праздник, его праздуют во всех странах.
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Спасибо конечно, на счет детей ты ошибся.
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Брехня, ніде в нормальних країнах це не свято. Так, записано в деяких.
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Это выходной день, т.е. его празднуют в совковых странах. Так и запиши, чтобы не забыл. В развитых странах нет поголовного празднования 8-го марта. Там женщинам и так хорошо живется.
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Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем - Цензор.НЕТ 9464
Красный - официально нерабочий день
Оранжевый - нерабочий только для женщин
Жёлтый - неофициальный праздник.

Кто тебя научил так брехать?
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Спасибо за карту, а то совки живут в каком-то вакууме.
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Ты что, тупой? Тебе же пояснили, где празднуют этот праздник. В основном в недоразвитых странах. И спасибо за ссылку. Картинка просто супер! Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем - Цензор.НЕТ 7949
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Страны, в которых официально отмечается праздник 8 марта: Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Израиль, Камбоджа, Киргизия, Кирибати, Китай (официально обыкновенный для всех рабочий день), Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдавия, Монголия, Непал, Казахстан, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркмения, Уганда, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея. Также в Конго, Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, Северной Корее и Уганде.
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Так он же ведь международный праздник, что то не так.
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Шо не перепутать, зебил? Твои фантазии и реальность?
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У Зеленского дети патриоты Украины, у пороха дети кацапы, не перепутай.
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кацапа,а как ты определил,шо зеледети -патриоты?ты шо,личо их опрашивал? Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем - Цензор.НЕТ 3583
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Дети Зеленского не носят футболки с надписью "расея", и не выкрикивают, что они рюзькие.
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я не спрашивал,чего они носят(тем более,шо ты об этом знать не можешь,по определению)
я спросил, как ты узнал,что они патриоты Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем - Цензор.НЕТ 5455
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С тупорылым кацапом как ты, не о чем больше продолжать беседу, тема закрыта.
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«я тибе не спрашиваю,
Что в тибе болить.
а я тибе спрашиваю,
Что ты будешь пить?
Пильзеньское пиво?
Самогон? Вино?
«Душистую фиалку»?
Али ничего?»
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для того, щоб вчитися в Лондоні, потрібні не тільки гроші, а й трішки мізків в голові.....спадковість, з дітьми зєльонского, як кажуть у вас на бімбасі "сиграла злую шутку" Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем - Цензор.НЕТ 2676
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Присоединяюсь к поздравлению. Всех женщин Цензора с праздником!
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Не забудь сюда заскочить и на 9-е мая и 7-е ноября!
А на 23-е февраля ты уже мужчин Цензора поздравлял с праздником??
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Я свободный человек, поздравляю когда хочу и кого хочу. И перед вами отчитываться не обязан(может вы агент ФСБ).
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Не понял? А что ты против агентов ФСБ имеешь? Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем - Цензор.НЕТ 4596
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Ничего я против вас не имею. Но на вопросы буду отвечать только со своим адвокатом.
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Хе-хе)) Да, с пакетом на голове, ногами в тазике с водой подключенным к 220 вольт, что у тебя, что у твоего "адвоката" Ваше КГБ разве не так работает?
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Всех украинских женщин!!!
В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
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А когда ты женщину отправлял на обсервацию... в компанию с потенциально зараженными людьми...ты осел о чем думал?
О рейтингах? На женщин судя по всему ты ложил то чем на рояле играл...
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а про відставку це чмо не хоче поговорити та і зрештою піти?
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Бред. Праздник по половому признаку. Совок не умрет никогда.
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случайное моника....)))
а почему только в детстве???
или так и не вырос из коротких штанишек
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Існує версія, по якій між американськими соціалістка, Кларою Цеткін і Розою Люксембург в 1910 році відбулася зустріч. Це була Друга міжнародна конференція в Копенгагені. Там і було прийнято рішення про святкування подібної дати.Ось ці дві кошерні мадами і замутили це святоЗеленский поздравил женщин с Международным женским днем - Цензор.НЕТ 29
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Поздравляю Ksenia VB с женским днём! Желаю счастья... ну и всего прочего, денег там.
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Монику Зеленски поздравили, ироды?
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