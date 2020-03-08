 Зеленский поздравил женщин с Международным женским днем

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

"В моем детстве 8 марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день.

Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моей семье не нравится, что я работаю президентом, - Зеленский

"Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", - говорится в поздравлении Президента.

Читайте также: "Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах