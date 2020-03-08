 Церемония прощания с погибшим на Донбассе лейтенантом 93-й ОМБ Дмитрием Фирсовым состоится 9 марта в Виннице

Командир взвода механизированного батальона лейтенант Дмитрий Борисович Фирсов с позывным "Фирс" отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области. Он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. 5 января ему исполнилось 40 лет.
Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальная страница 93-й ОМБр.
Хоронить Героя будут в понедельник, 9 марта, в Виннице, где сейчас живет его семья. Церемония прощания начнется в 11:00 в Доме офицеров. Похоронят его на центральном кладбище, Аллея Славы.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского воина 58-й ОМБ Владимира Черненко похоронили 6 марта на Черниговщине. ФОТОрепортажИсточник: https://censor.net.ua/n3180129