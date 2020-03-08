 Церемония прощания с погибшим на Донбассе лейтенантом 93-й ОМБ Дмитрием Фирсовым состоится 9 марта в Виннице

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальная страница 93-й ОМБр.

Хоронить Героя будут в понедельник, 9 марта, в Виннице, где сейчас живет его семья. Церемония прощания начнется в 11:00 в Доме офицеров. Похоронят его на центральном кладбище, Аллея Славы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского воина 58-й ОМБ Владимира Черненко похоронили 6 марта на Черниговщине. ФОТОрепортаж