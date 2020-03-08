EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  148  0
Материалы по теме:
Все про:похороны (1043) 93 отдельная механизированная бригада (72) операция Объединенных сил (2172)

 Церемония прощания с погибшим на Донбассе лейтенантом 93-й ОМБ Дмитрием Фирсовым состоится 9 марта в Виннице

Командир взвода механизированного батальона лейтенант Дмитрий Борисович Фирсов с позывным "Фирс" отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области. Он погиб от минно-взрывной травмы, не совместимой с жизнью. 5 января ему исполнилось 40 лет.

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальная страница 93-й ОМБр.

Хоронить Героя будут в понедельник, 9 марта, в Виннице, где сейчас живет его семья. Церемония прощания начнется в 11:00 в Доме офицеров. Похоронят его на центральном кладбище, Аллея Славы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского воина 58-й ОМБ Владимира Черненко похоронили 6 марта на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3180129
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх