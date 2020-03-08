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Все про:оппозиция (5262) Россия (75124) Навальный (390)

 Семье лидера оппозиции РФ Навального суд заблокировал счета, пенсии и проездные карточки детей. ДОКУМЕНТЫ

Членам семьи главного российского оппозиционера Алексея Навального заблокировали счета, пенсии и проездные карточки детей.

Как передает Цензор.НЕТ, ситуацию со всеми подробностям Навальный описал на своем сайте. Приводим текст полностью.

"Это прямо очень хорошо.

Сегодня получили из Басманного суда документы, по которым заблокированы банковские счета всех членов моей семьи и семьи директора ФБК Жданова.

Сделано это в рамках сфабрикованного уголовного дела, суть которого заключается в том, что все пожертвования, отправленные десятками тысяч людей в ФБК за три года общей суммой 75 миллионов рублей, объявлены "легализованными преступными средствами".

В чем суть преступления, деньги от которого отмывались, нам отказываются сообщить вот уже несколько месяцев.

Кто потерпевший — также неизвестно.

Зато теперь организованная преступная группа выглядит очень колоритно.

Смотрю в переписку между СК и МВД. И глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции (умора) сообщает фамилии тех, в отношении кого идут оперативные мероприятия.

Ну ладно, вижу свою дочку Дашу. А кто такие Волков М.Л. и Жданова М.И.?

Пишу Волкову и Жданову: кто эти криминальные родственники?

Оказывается, это Волков Марк и Жданова Маша. Соответственно 2-х и 3-х лет.

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Семье лидера оппозиции РФ Навального суд заблокировал счета, пенсии и проездные карточки детей 01

Дальше смотрю. У Навальной Д.А. арестован какой-то счет в ВТБ. А ни у кого из нас нет счета в ВТБ. Что такое?

Семье лидера оппозиции РФ Навального суд заблокировал счета, пенсии и проездные карточки детей 02

Оказывается, это социальная карточка школьника, которую всем выдают. Дети в Москве по ней в метро ездят.

Семье лидера оппозиции РФ Навального суд заблокировал счета, пенсии и проездные карточки детей 03

Я даже и не представлял, что такое можно заблокировать. Но Басманный суд умеет всё.

Смотрю документы дальше: бравая полиция сообщает, что установила местонахождение отца главы юридического отдела ФБК Славы Гимади. Илья Эдуардович Гимади проживает по такому-то адресу.

Семье лидера оппозиции РФ Навального суд заблокировал счета, пенсии и проездные карточки детей 04

Это по-настоящему замечательная работа полиции. Одна проблема, даже я знаю, что Славин отец был довольно известным ученым в РАН и он умер 14 лет назад.

И если гуглить "Илья Эдуардович Гимади", то буквально первой ссылкой будет его некролог.

Семье лидера оппозиции РФ Навального суд заблокировал счета, пенсии и проездные карточки детей 05

Дальше смотрю. Обнаруживаю часть, непосредственно объясняющую, почему заблокированы счета моих родственников.

Семье лидера оппозиции РФ Навального суд заблокировал счета, пенсии и проездные карточки детей 06

Они, оказывается, "сторонники Штаба Навального", которые "возможно, причастны к легализации".

То есть моей дочери Даше заблокировали карту, потому что она (в то время будучи несовершеннолетней) занималась легализацией преступных средств. Она как раз активно в то время пользовалась школьным проездным, который сейчас тоже заблокировали, как имеющий отношение к преступлениям.

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А у моей матери заблокировали 18 тысяч рублей — только что пришедшую пенсию. Она тоже легализовывала, как "сторонник Штаба Навального".

Это ещё не всё. Вижу какого-то Жданова Ивана Игоревича, у которого Басманный суд по требованию СК заблокировал кучу счетов в банке ВТБ.

Семье лидера оппозиции РФ Навального суд заблокировал счета, пенсии и проездные карточки детей 07

Спрашиваю у Жданова: а кто этот несчастный родственник?

Жданов отвечает: не знаю такого.

То есть эти идиоты взяли какого-то случайного Жданова, не имеющего отношения к нашему Жданову и заблокировали ему счета, арестовав все деньги.

Представляете, как офигел этот человек. А если он за границей и остался без денег? А если ему надо лекарств купить? А если он шел покупать подарок ребенку? Всё, Жданов, нет у тебя больше денег. Бастрыкин так решил.

То есть и беспредел, конечно, полнейший. Вообще никакие законы не действуют, если речь идёт о ФБК. Но и некомпетентность такого же уровня. Толпа олухов, которых набирают, потому что они что угодно подпишут, отнимут, подбросят.

В Прекрасной России Будущего полицейские и следователи будут получать хорошие зарплаты, но и работать там будут умные люди, а не такие, кто не в состоянии загуглить того, в отношении кого они ведут ОРД.

А пока вот.

Семье лидера оппозиции РФ Навального суд заблокировал счета, пенсии и проездные карточки детей 08

Вчера юрист ФБК Евгений Замятин отвез в Страсбург СВЕРХЖАЛОБУ. Пишу капслоком, потому что иначе и нельзя. Огромный труд наших юристов, и не только наших, но и замечательных людей из European Human Rights Advocacy Centre, которые согласились совершенно бесплатно предоставлять наши интересы в суде. Вот их пресс-релиз об этом.

Семье лидера оппозиции РФ Навального суд заблокировал счета, пенсии и проездные карточки детей 09

Кратчайшее содержание этого эпического труда:

27 июля и 3 августа в Москве прошли массовые акции протеста в связи с недопуском оппозиционных кандидатов, включая сторонников Алексея Навального, до участия в выборах представительного органа города Москвы.

3 августа в 15:14, во время проведения митингов, Следственным комитетом был опубликован пресс-релиз о возбуждении "дела ФБК".

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В материалах следствия указано, что "неустановленные лица, в том числе являющиеся сотрудниками ФБК, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от неустановленных третьих лиц наличные денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в сумме не менее 75 585 300,21 рублей, которые заведомо для них были приобретены преступным путем". "Неустановленные лица, в том числе являющиеся сотрудниками ФБК, в целях придания им видимости законности внесли их через банкоматы на счета ФБК".

За 7 месяцев "расследования" было проведено:
- более 300 обысков у сотрудников ФБК, штабов Навального, волонтеров и их родственников;
- заблокировано не менее 284 счетов граждан и организаций, на которых арестовано не менее 55 477 077 рублей.
- даже назначена некая таинственная строительно-техническая экспертиза.

У следствия не было и нет никаких данных о преступном происхождении средств, о которых идет речь.

Нет никаких сведений о преступлении или о преступниках.

По делу нет никакого ущерба, о чем следователь прямо пишет в документах.

Изъятые техника и деньги никому не возвращены и признаны вещественными доказательствами, дальнейшая их судьба неизвестна.

Над делом работает 141 следователь СК как минимум в 45 регионах России. Оперативное сопровождение осуществляет управление "Ф" МВД.

Над подготовкой жалобы работали все юристы ФБК в течение полугода: мы ознакомились с сотнями материалов и тысячами страниц дела. Также нам помогают адвокаты Агоры и международная команда экспертов.

Дело ФБК состоит из более чем 550 обособленных материалов, по многим из них будет отдельная жалоба в ЕСПЧ, а мы сейчас подаем главный кейс.

Считаем нарушенными (довольно уникальное сочетание и набор статей для одного дела):

Статья 6 Право на справедливое судебное разбирательство
Статья 10 Свобода выражения мнения
Статья 11 Свобода собраний и объединений
Статья 13 Право на эффективные меры правовой защиты
Статья 18 Пределы использования

Вот так. Всем привет от участников особо опасной преступной группы. Не забывайте поддерживать наши штабы, раз у них таких хорошие сторонники".

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Источник: https://censor.net.ua/n3180127
 
   
 Топ комментарии
 
В параше шьют дела 1:1 как при Зеле в отношении патриотов Украины. Совпадение? Не думаю !!!
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Повышают популярность. Уж не знают за кого хвататься: Наталку народ воспринимает как дурноватую блондинку, Лизе Песковой за неприезд скорой не сочувствуют, а про Навального вообще все забыли - ему даже батарейки перестали регулярно менять.
Беда-беда. Некого назначить очередной куклой президентом.
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Анальный что и Хуйло..обоих в топку..противен тот Украинец кто заглядывает окупанту и убийце в рот,что бы найти там примирение
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Повышают популярность. Уж не знают за кого хвататься: Наталку народ воспринимает как дурноватую блондинку, Лизе Песковой за неприезд скорой не сочувствуют, а про Навального вообще все забыли - ему даже батарейки перестали регулярно менять.
Беда-беда. Некого назначить очередной куклой президентом.
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Да, плешивого никто уже не переплюнет)
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В параше шьют дела 1:1 как при Зеле в отношении патриотов Украины. Совпадение? Не думаю !!!
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Але від цього він не перестає бути кацапом.
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Новодворская тоже была кацапом. Но стоила больше чем вся все наши диванные патриоты.
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Анальный что и *****..обоих в топку..противен тот Украинец кто заглядывает окупанту и убийце в рот,что бы найти там примирение
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Как подробно и длинно. О каком-то Навальном. Зачем???
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Навальный - это российский клон Зеленского: такой же ставленник кукловодов. Просто в Украине его достали из студии и поставили президентствовать (надо было любым путём отстранить Пороха и вообще националистов), а в РФ популярность Царя хоть и падает, но ещё есть некий запас прочности, пока рупель не поехал вниз фундаментально.
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Из русскоязычного молдавского еврея пороха такой националист, как из промокашки скрипач.
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Странно почему Путин его не убрал ещё как Немцова.
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Немцов казав, що Крим - це Україна, а Навальний каже - кримнаш!
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Якось байдуже! Навальний, чий Крим?
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У мокшів не просто пістец, там веселий пістец..
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А Борису Немцову, настоящему лидеру оппозиции, заблокировали жить..
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с его такой опозиционер как у насс Мертвечука настоящих опозиционеров в Мордоре либо убили либо отравили а он жив так как надо чувака держать чтоб либеральная антипутинская вата выпустила пар на митингах в стойлах и общению в сетях и галочка что у них тож есть оппозиция
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Льоша Нахальний: Ета мой бутєр!!! Нікаму нє атдам!!!
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Напечатав эту новость каковы мнения украинцев ?Ето что стресс тест ?Ну если эта новость засветится не только Дождем ее в Польше или Португалии напечатают ?Зачем нам голову забивать когда у нас и так каша в стране
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не интересно - не читай, тебя кто-то заставляет?
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Стоп, стоп, стоп!!!
Только не надо переться в Украину!
Здесь русни уже хватает, при чем куда ни плюнь.
Думаем, как избавиться теперь...
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а шо? Нахальний в Україну намилився??? Ше мо' в обмєн захоче??? То нє!!! Проходітє мімо!!!
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а шо там у поляків та чехів??? Дайте позітівних прімєров в жизні!!! Нашо отой мордор тут піарити???
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Я думаю куда все с ветки про найденый Harris подевались ...Я конечно в шоке новостей как блох ..но кто этих блох разводит ?Мне лично новости оттуда интнресны когда речь идет о происшествиях с ихними гражданами и ихтамнетами когда число жертв 10 и больше
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Для меня вот тоже загадка, зачем на России делать вид что там есть хоть какая-то демократия, если ее в принципе там и не было, ну было при Ельцине немного анархии и все.
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А в Украине теперь становится по-другому, начиная с разгона Рады, под прикрытием КС, да, да, того самого, который в момент предвыборной гонки выдал своё решение о незаконно нажитом капитале, с помощью Лахты и зрады, за решение Порошенко?

А еще спикеру Разумкову и вице-спикеру Стефанчуку пытались предъявить положения статей Регламента Верховной Рады. В частности, о том, что, "кандидат на посаду прем'єр-міністра України за пропозицією депутатських фракцій (депутатських груп) до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради зустрічається з депутатськими фракціями (депутатськими групами) та відповідає на їхні запитання" (ст.3 главы 33 Регламента ВР).
В ответ на эту и другие претензии звучала циничная и залихватская формулировка: "А мы эту статью читаем по-другому!"
Источник: https://censor.net.ua/r3179530
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На пид0pоssии лгут все и на всех уровнях!!! Россия - страна победившей лжи, где цена правды ничтожна, где ценятся не факты, а мифы разной степени фантастичности и вера в них!!! Лгут все: Кремль, министры, депутаты и чиновники всех рангов, СМИ, государственная статистика, лгут заказчики подрядчикам, а подрядчики заказчикам!!! Реальность исчезла!!! В понимании реальности и знании фактов общество не видит никакой ценности!!! Обмануть другого доблесть, троллить - геройство!!! Обманываться всем вместе - наивысшая стадия общественного единения!!! «Можем повторить» - лжёт российское общество про Великую Отечественную Войну поскольку не осталось в живых ветеранов, которые участвовали в той войне и знали истинную, а не лживо-киношную сказку про ВОВ, доведённую ныне до гротескного уровня!!!

Советская ложь о «не ошибающейся» партии и «гениальном» Сталине нашла своё продолжение в культе Путина, и, что куда более трагично, в формирующемся сейчас культе Навального!!! Культ личности - это конструкция из лжи, когда замалчиваются и вымарываются из памяти ошибки, а чужие или общественные успехи приписываются вождю!!! Ложь о возможности победы над Гитлером «в одиночку» (якобы без помощи союзников всем необходимым для продолжения ведения войны, после Катастрофы лета-осени 1941 года), ложь о проведенной собственными силами «сталинской» индустриализации (якобы без помощи немецких и американских компаний и специалистов) проецируется в настоящее мифами о способности провести импортозамещение и новую индустриализацию (которую, создав к тому же 25 млн новых высокотехнологичных рабочих мест, уже обещал провести в 2011 году Путин, но строители нового культа вымарали это из памяти общества)!!! Объявленные ранее, но не выполненные планы считаются реализованными, и следующее планирование ведётся не от реальных параметров, а от когда-то назначенных к исполнению цифр!!!

Взрослые люди считают, что если объявлено импортозамещение, то производители должны перейти с импортной элементной базы на отечественную, которой в реальности нет, но при этом пишутся бравурные отчёты, где отечественная элементная база заменяется «произведенной не в странах НАТО» и это засчитывается за «отечественную», процент которой в отчетах постоянно растет, убеждая общество в «успехах» несуществующего импортозамещения!!! Пытающихся говорить правду и искать реальные факты не слышат и презирают, как разрушителей «зоны комфорта» о якобы сильной армии (которая не может победить повстанцев в Сирии уже дольше, чем продолжалась ВОВ), «зоны комфорта» о существующих только в мультиках ракетах!!! Признать правду россиянину психологически невозможно!!! Лучше включить телевизор и насладиться новой порцией лжи о мнимом величии, а пытающихся искать и говорить правду считать блаженными и дураками, как в пророческом фильме Юрия Быкова!!
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Модер Вам уже не я один пишу что новости отуда нам и на.. й не нада чего вы про ЕС не пишете или какие новости в Африке ...Нам загружают мозги спецом про Рашку Плешивую моль зелю Шмыгаля и триждынового авакова а полезные и интересные новости не пишете вы ж не Дискавери ..Вы интернет издание #1в Украине .
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ЭТО ПОСЛАНИЕ ПРОШЛОГО к нашему СОВРЕМЕННОМУ -
это ФАНТАССТИКА !- --
-
https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0

.
.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
.
.


https://uaua.top/19808/
.
https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
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-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
.

..
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это и наше будущее... и мы к нему приближаемся семимильными просто шагами..., игры в либералов центристов закончились с роспуском правительства, пришли просто пешки, которые не будут мешать, без мозгов или собственных идей и все - далее со свистом с горы...
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