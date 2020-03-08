 Семье лидера оппозиции РФ Навального суд заблокировал счета, пенсии и проездные карточки детей. ДОКУМЕНТЫ

Как передает Цензор.НЕТ, ситуацию со всеми подробностям Навальный описал на своем сайте. Приводим текст полностью.

"Это прямо очень хорошо.

Сегодня получили из Басманного суда документы, по которым заблокированы банковские счета всех членов моей семьи и семьи директора ФБК Жданова.

Сделано это в рамках сфабрикованного уголовного дела, суть которого заключается в том, что все пожертвования, отправленные десятками тысяч людей в ФБК за три года общей суммой 75 миллионов рублей, объявлены "легализованными преступными средствами".

В чем суть преступления, деньги от которого отмывались, нам отказываются сообщить вот уже несколько месяцев.

Кто потерпевший — также неизвестно.

Зато теперь организованная преступная группа выглядит очень колоритно.

Смотрю в переписку между СК и МВД. И глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции (умора) сообщает фамилии тех, в отношении кого идут оперативные мероприятия.

Ну ладно, вижу свою дочку Дашу. А кто такие Волков М.Л. и Жданова М.И.?

Пишу Волкову и Жданову: кто эти криминальные родственники?

Оказывается, это Волков Марк и Жданова Маша. Соответственно 2-х и 3-х лет.

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Дальше смотрю. У Навальной Д.А. арестован какой-то счет в ВТБ. А ни у кого из нас нет счета в ВТБ. Что такое?

Оказывается, это социальная карточка школьника, которую всем выдают. Дети в Москве по ней в метро ездят.

Я даже и не представлял, что такое можно заблокировать. Но Басманный суд умеет всё.

Смотрю документы дальше: бравая полиция сообщает, что установила местонахождение отца главы юридического отдела ФБК Славы Гимади. Илья Эдуардович Гимади проживает по такому-то адресу.

Это по-настоящему замечательная работа полиции. Одна проблема, даже я знаю, что Славин отец был довольно известным ученым в РАН и он умер 14 лет назад.

И если гуглить "Илья Эдуардович Гимади", то буквально первой ссылкой будет его некролог.

Дальше смотрю. Обнаруживаю часть, непосредственно объясняющую, почему заблокированы счета моих родственников.

Они, оказывается, "сторонники Штаба Навального", которые "возможно, причастны к легализации".

То есть моей дочери Даше заблокировали карту, потому что она (в то время будучи несовершеннолетней) занималась легализацией преступных средств. Она как раз активно в то время пользовалась школьным проездным, который сейчас тоже заблокировали, как имеющий отношение к преступлениям.

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А у моей матери заблокировали 18 тысяч рублей — только что пришедшую пенсию. Она тоже легализовывала, как "сторонник Штаба Навального".

Это ещё не всё. Вижу какого-то Жданова Ивана Игоревича, у которого Басманный суд по требованию СК заблокировал кучу счетов в банке ВТБ.

Спрашиваю у Жданова: а кто этот несчастный родственник?

Жданов отвечает: не знаю такого.

То есть эти идиоты взяли какого-то случайного Жданова, не имеющего отношения к нашему Жданову и заблокировали ему счета, арестовав все деньги.

Представляете, как офигел этот человек. А если он за границей и остался без денег? А если ему надо лекарств купить? А если он шел покупать подарок ребенку? Всё, Жданов, нет у тебя больше денег. Бастрыкин так решил.

То есть и беспредел, конечно, полнейший. Вообще никакие законы не действуют, если речь идёт о ФБК. Но и некомпетентность такого же уровня. Толпа олухов, которых набирают, потому что они что угодно подпишут, отнимут, подбросят.

В Прекрасной России Будущего полицейские и следователи будут получать хорошие зарплаты, но и работать там будут умные люди, а не такие, кто не в состоянии загуглить того, в отношении кого они ведут ОРД.

А пока вот.

Вчера юрист ФБК Евгений Замятин отвез в Страсбург СВЕРХЖАЛОБУ. Пишу капслоком, потому что иначе и нельзя. Огромный труд наших юристов, и не только наших, но и замечательных людей из European Human Rights Advocacy Centre, которые согласились совершенно бесплатно предоставлять наши интересы в суде. Вот их пресс-релиз об этом.

Кратчайшее содержание этого эпического труда:

27 июля и 3 августа в Москве прошли массовые акции протеста в связи с недопуском оппозиционных кандидатов, включая сторонников Алексея Навального, до участия в выборах представительного органа города Москвы.

3 августа в 15:14, во время проведения митингов, Следственным комитетом был опубликован пресс-релиз о возбуждении "дела ФБК".

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В материалах следствия указано, что "неустановленные лица, в том числе являющиеся сотрудниками ФБК, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от неустановленных третьих лиц наличные денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в сумме не менее 75 585 300,21 рублей, которые заведомо для них были приобретены преступным путем". "Неустановленные лица, в том числе являющиеся сотрудниками ФБК, в целях придания им видимости законности внесли их через банкоматы на счета ФБК".

За 7 месяцев "расследования" было проведено:

- более 300 обысков у сотрудников ФБК, штабов Навального, волонтеров и их родственников;

- заблокировано не менее 284 счетов граждан и организаций, на которых арестовано не менее 55 477 077 рублей.

- даже назначена некая таинственная строительно-техническая экспертиза.

У следствия не было и нет никаких данных о преступном происхождении средств, о которых идет речь.

Нет никаких сведений о преступлении или о преступниках.

По делу нет никакого ущерба, о чем следователь прямо пишет в документах.

Изъятые техника и деньги никому не возвращены и признаны вещественными доказательствами, дальнейшая их судьба неизвестна.

Над делом работает 141 следователь СК как минимум в 45 регионах России. Оперативное сопровождение осуществляет управление "Ф" МВД.

Над подготовкой жалобы работали все юристы ФБК в течение полугода: мы ознакомились с сотнями материалов и тысячами страниц дела. Также нам помогают адвокаты Агоры и международная команда экспертов.

Дело ФБК состоит из более чем 550 обособленных материалов, по многим из них будет отдельная жалоба в ЕСПЧ, а мы сейчас подаем главный кейс.

Считаем нарушенными (довольно уникальное сочетание и набор статей для одного дела):

Статья 6 Право на справедливое судебное разбирательство

Статья 10 Свобода выражения мнения

Статья 11 Свобода собраний и объединений

Статья 13 Право на эффективные меры правовой защиты

Статья 18 Пределы использования

Вот так. Всем привет от участников особо опасной преступной группы. Не забывайте поддерживать наши штабы, раз у них таких хорошие сторонники".

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