 В "ДНР" "зачищают" украинский язык из-за планов РФ забрать оккупированные территории, независимо от дальнейшего статуса, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал экс-министр иностранных дел Павел Климкин на странице в Facebook.
"Так называемый народный совет так называемой "ДНР" принял решение о "зачистке" украинского языка - он уже не будет государственным. Россия готовится забрать эти территории независимо от дальнейшего статуса и для этого строит российскую реальность второго сорта", - считает Климкин.
По его словам, выдача жителям оккупированных территорий российских паспортов, принятие решения о как-бы границе так называемой "ДНР" в пределах Донецкой области, "зачистка" сознания - это все элементы одного плана. А предложенные Путиным новые поправки к конституции РФ это легитимизируют.
"Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария. Первым пунктом плана будет принуждение к прямому диалогу с оккупационными администрациями РФ. Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются", - предостерег Климкин.
В то же время он подчеркнул: "Если ЕС хочет прогресса по Донбассу - пусть туда заходит. Это и будет достойное решение для тех, кто претендует на лидерство на континенте".
Март 8, 2020Без рубрикиКомментарии
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британским
журналистам заявил, что иногда хочется вешать людей, поскольку так
будет быстрее для проведения реформ и достижения целей.
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Так,територія дамбаса нам би пригодилася, но без того населення яке там зараз топче нашу землю
И в конце концов когда уже появится спутник!!!??? Неужели нельзя влесть к кому то на коммерческий носитель. Уже на позавчера он нужен!