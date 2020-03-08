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 Политика Украины
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 В "ДНР" "зачищают" украинский язык из-за планов РФ забрать оккупированные территории, независимо от дальнейшего статуса, - Климкин

Решение так называемого народного совета при группировке "ДНР" о лишении украинского языка "статуса государственного" свидетельствует о неизменности намерений России забрать оккупированные территории, независимо от дальнейшего статуса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал экс-министр иностранных дел Павел Климкин на странице в Facebook.

"Так называемый народный совет так называемой "ДНР" принял решение о "зачистке" украинского языка - он ​​уже не будет государственным. Россия готовится забрать эти территории независимо от дальнейшего статуса и для этого строит российскую реальность второго сорта", - считает Климкин.

По его словам, выдача жителям оккупированных территорий российских паспортов, принятие решения о как-бы границе так называемой "ДНР" в пределах Донецкой области, "зачистка" сознания - это все элементы одного плана. А предложенные Путиным новые поправки к конституции РФ это легитимизируют.

"Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария. Первым пунктом плана будет принуждение к прямому диалогу с оккупационными администрациями РФ. Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются", - предостерег Климкин.

В то же время он подчеркнул: "Если ЕС хочет прогресса по Донбассу - пусть туда заходит. Это и будет достойное решение для тех, кто претендует на лидерство на континенте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о разрешении выступать в зале Рады на русском языке зарегистрирован в ВР

Источник: https://censor.net.ua/n3180126
 
   
 Топ комментарии
 
Зебил уже получил гешефт в Омане за эти земли !!!!
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Зебил уже получил гешефт в Омане за эти земли !!!!
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и за землю, и за воду, и за воздух в том смысле, что воздух и дух имеют 1 корень... так вот, дух тоже продан... але ж він залишиться ... у краївках...
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Ну а вопрос а нафигаче 6 лет война если Россия могла сразу забрать тот непотриб ОРЛДО.. да хавальник открыли на Донецку область и Луганску а ведь я как юрист говорил и говорю прими Рада в Конституцию изменения и признай утратившими как область Луганская и Донецк.... а остаток земель отдай иным областям- прилегающим и контролируемым Украиной и все танцы с бубном закончились бы сразу.. ЛНР и ДНР стали бы ничем в буквальном смысле они квази республики- банды и та далее до тех пор- пока они в составе областей Украины- Донецкой и Луганской... когда же власть поумнеет и не поймет что нет областей нет и республик и ОРЛДО.. а есть просто территория Украины (часть) в границах государства...и не надо путь государство территория и области.... области/ районы это внутреннее дело самой Украины- а границы - государства- это международно правовое определение...
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А потом и Львов как остаток отдать рабсии...
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Не віддати а створити окрему область - лугандон
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Відправте в днр дупутатів слуг і заЖидя шоп їм не заважала в зРаді мова
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бАЖАЇШ ЇМ ТАК ЛЕГКО ВІДБУТИСЯ ЗА ЗРАДУ УКРАЇНИ?
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Отсель Кацапстан дебилами прирастать будет...
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Нафіг впав Унітазії той розтрощений Думбас.
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Правду кажеш. Хотіли б - давно б вже "дамбаснаш" був. А так було і буде клоака ДиНиРи та ДиНиРи.
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Все почалось не сьогодні та навіть не вчора. Пропозиції які, пане Клімкін...
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Виявляється, що чия мова, того й земля...73%, мабуть й досі не можуть у це повірити.
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Всех с праздником.
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The Guardian: Зеленский хочет вешать людей, но пока не может
Март 8, 2020Без рубрикиКомментарии


В "ДНР" "зачищают" украинский язык из-за планов РФ забрать оккупированные территории, независимо от дальнейшего статуса, - Климкин - Цензор.НЕТ 7781

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью британским
журналистам заявил, что иногда хочется вешать людей, поскольку так
будет быстрее для проведения реформ и достижения целей.

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Понятное дело. Имбицилы всегда считают, что повесят кого то а не их.
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Получается половина Донбасса Украине,ворованная часть Плешивому КГБисту?Мышиодиннарот В "ДНР" "зачищают" украинский язык из-за планов РФ забрать оккупированные территории, независимо от дальнейшего статуса, - Климкин - Цензор.НЕТ 3621
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РАБссия собирает советское дерьмо по крохам,это было понятно еще после Приднестровья,а Абхазия с Ю.Осетией подтвердили эту туфту мантру кремлевских фашистов...Гитлер тоже собирал...
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про цей ковбасний регіон ще сказав свого Гончар, що його треба відкинути, бо він буде тягнути Україну весь у прірву. Почитайте той вислів Гончара вн актуальний і зараз...
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то не регіон, а піпиль. Донбас - то Україна!
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почитайте Гончара. Там невеличка цитата. І до слова вона стосується і Донбасу і Криму.
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то не регіон, а піпиль ковбасний. Донбас - то Україна!
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А зачем останавливаться на достигнутом, надо отказаться от большего!!!
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Как там было у рюсскага быдла времен кутузова? ах да спомнил...с потерей Макцвы не потеряна РАБссия В "ДНР" "зачищают" украинский язык из-за планов РФ забрать оккупированные территории, независимо от дальнейшего статуса, - Климкин - Цензор.НЕТ 655
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Та забирайте уже нафик этот гнойник.
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Нами правят проворовавшиеся дыбилы и придурки - в лугандоне защищают украинский язык в отместку за то, что проворовавшиеся свинарчуки для пиара пытаются зачистить в Украине русский. ***** лугандон не нужен. Лугандон это новые санкции, а цель ***** снять старые. Нами правят дыбилы и придурки.
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Вопрос территориальной целостности может решить только Украина и её вооружённые силы. Всё остальное от лукавого. Агрессор никогда сам не уходит - его выгоняют.
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Добре П.Клімкін каже, нехай туди галичанський рагуль перешиванець (запроданець) шмаргель поїде, бо там громадяни України. Сцикотно, га зебіли ? Звиздіти не мішки ворочати з цементом на 9 поверх, не в окопі мерзнути роками і бути вбитим чи покаліченим від "наших людей по ту сторону барикад", котрим зебіли підгонять натовські медаптечки
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На РАБссии ужасная демография,одни таджики киргизы узбеки туркмены не говоря о калмыках В "ДНР" "зачищают" украинский язык из-за планов РФ забрать оккупированные территории, независимо от дальнейшего статуса, - Климкин - Цензор.НЕТ 4281пройдет всего 20 лет и РАБссия станет мусульманской по поллному тарифу
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Одне нерозумію, навіщо нам цей прокацапський дамбас, з нього толку ніколи небуло і небуде, і нетреба верещати, там теж українці.
Так,територія дамбаса нам би пригодилася, но без того населення яке там зараз топче нашу землю
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Это Паше нашептали его мАсковские одноклассники
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Не заберет, иначе зачем бы Зеленский смотел бы прямо в крысиные глаза плешивого педофила, и видел там мир и не разу не сморгнувши
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Да не будут они забирать эту клоаку. Это было бы даже для Украины подарком. Они будут до последнего впихивать этот гадюшник, эту раковую опухоль, в Украину.
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От Лугандона надо отгородиться стеной, без пунктов пропусков ,пусть едут через Растов перекрыть воду ,электричество 😡 Наших людей там нет😐
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Судячи по кількості мацкваротих на цензорі - українські журнашлюхи парашникам в цьому допомагають не менше
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Надо и нам периодически, монотонно зачищать серую зону ДНЫРы и места к ней прилегающие. Для чего мы у турков покупали беспилотники????
И в конце концов когда уже появится спутник!!!??? Неужели нельзя влесть к кому то на коммерческий носитель. Уже на позавчера он нужен!
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