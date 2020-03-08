EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  5847  109
Материалы по теме:
Все про:кредит (2156) МВФ (2802)

 Переговоры с МВФ о $5,5 млрд кредита откладываются в связи со сменой Кабмина, - Bloomberg

Переговоры Украины и Международного валютного фонда относительно предоставления нового кредита затягиваются в связи с отставкой Кабинета Министров Алексея Гончарука.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает издание Bloomberg.

В материале отмечается, что правительство Гончарука инвесторов устраивало. Кроме того, бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Теперь инвесторов настораживает возможное усиление влияния олигархов на новое украинское правительство.

В связи с этой ситуацией кредит от МВФ для Украины в размере 5,5 млрд долларов задерживается на месяцы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дубинский: "В мае вероятен дефолт. МВФ отказал в кредите Шмыгалю"

Напомним, недавно новый министр финансов Игорь Уманский во время встречи с постоянным представителем МВФ в Украине Йостою Люнгманом подчеркнул, что сотрудничество с Фондом сейчас является для него приоритетной.

Ранее, до смены правительства, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявлял, что Фонд видит заметный прогресс в переговорах с Украиной.

Перед этим экспертная миссия МВФ 20 февраля начала переговоры с властями Украины. Команда специалистов приезжала в Украину для обсуждения технических вопросов.

Источник: https://censor.net.ua/n3180124
 
 
 Топ комментарии
 
Так вроде зекоманда кричала что без денег МВФ они все порешают, а то Порошенко все на Мальдивы потратил....
 показать весь комментарий
 
Выстрел в ногу был когда выбрали припиздентом Беню Коломойского.
 показать весь комментарий
 
Несе Шмигаль воду - коромисло гнеться
А у нього дупа із контексту рветься! (с) Переговоры с МВФ о $5,5 млрд кредита откладываются в связи со сменой Кабмина, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7698
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Саме для цього Зеленський так екстренно і змінив кабмін. Щоб МВФ відмовило в позиці. Це саме те, про що беня домовився з фуйлом. Дефолт. "Денег нет!" Це все продовження виконання Зеленським плану по продажу кацапам українського суверенітету. Тому і грошей на ********** не виділено
 показать весь комментарий
 
 
Шо ш теперь делать??? Вернут курс доллара к 28,00, что очевидно. Дефолт- не верю. Не зря эта гнида о нем вякала, которая Дубинский. А послушать эту гниду и сделать наоборот- Благое Дело.
 показать весь комментарий
 
 
К 28? Вы батенька шутник, однако! Вы хотели сказать к 38, наверное.
 показать весь комментарий
 
Покращення для зелохов уже близко. Переговоры с МВФ о $5,5 млрд кредита откладываются в связи со сменой Кабмина, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 8596
 показать весь комментарий
 
 
зельцман вместе со своими подельниками украли из бюджета 50 млрд, каломойша украл у украинцев через пб более 150 млрд. Т.е если раскулачить зе-команду и их спонсора, то вообще можно не одалживать деньги у мвф.
 показать весь комментарий
 
 
Иногда я прихожу к выводу ,что диктатура Франко в Испании была жизнено необходимой .Чтобы избавиться от большевиков и других левых идиотов😐 Итог войну пережили ,вышли с минимальными потерями ,экономику восстановили😐
 показать весь комментарий
 
 
так же как и в Чили. Перестреляли левых которые обещали халяву бездельникам, и Чили стала самой сильной экономикой Ю.Америки.
 показать весь комментарий
 
 
Свято наближається.
А влаштували це свято ви-Одічала Отара 73%.
 показать весь комментарий
 
 
Энто зелёное чмо уже побирается по европам? Как проститутка, да? Зелечмошники, ау, ответьте Переговори з МВФ про $5,5 млрд кредиту відкладаються у зв'язку зі зміною Кабміну, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3552
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх