 "Голос" требует от главы МВД объяснений по поводу хамства и персональных оскорблений со стороны следователя Шевцова в адрес нардепа Устиновой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.
В нем отмечается, что народный депутат "Голоса" Александра Устинова направила запрос к руководителю МВД с требованием проверить обвинения в коррупционных действиях заместителя руководителя Главного следственного управления Национальной полиции Евгения Шевцова.
"Зафиксированные в журналистских расследованиях злоупотребления требуют детального расследования и неотложных мер реагирования со стороны руководства МВД.
В то же время Евгений Шевцов ответил на депутатский запрос нашей коллеги Александры Устиновой публично, хамски, с использованием персональных оскорблений. Таким образом подрывая также доверие к полиции и власти.
Это был агрессивный ответ с использованием уличной лексики, абсолютно недопустимой для офицера, который носит погоны милиционера.
Поэтому к требованиям расследования возможных коррупционных действий господина Шевцова "Голос" приобщает требование немедленного публичного извинения с его стороны", - сказано в заявлении.
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Как сообщалось, 2 марта студия журналистских расследований BIHUS.info опубликовала расследование, которое было посвящено недвижимости жены Евгения Шевцова – Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей было подарено нежилое помещение площадью 587 кв. м по адресу: ул. Шота Руставели, 16, г. Киев. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев". Но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко. Затем хакеры, взломав компьютеры частных нотариусов, сняли с него арест, после чего оно сменило нескольких владельцев и оказалось в собственности семьи Шевцовых.
- БЕ-БЕ-БЕ-БЕ..
Так у нас же вроде полиция?Или это был эцилоп?
"«Голос» долучає вимогу негайного публічного вибачення з його боку..."
Та за таке потрібно вимагати звільнення з органів!
Авакова подписан на страницьі Портнова и 112 канала.
Все, подписанньіе на Портнова и Дубинского, такие же дегенератьі, как и они.
Нормальньій человек не может читать и слушать потоки матов и ненависти от этих
извращенцев.
Он уже ДВАЖДЬІ переназначил реформатора Авакова на пост министра МВД.
Заниматься реформированием экономики, медициньі, полиции, судебной системьі и в то же время организовьівать оборону страньі, имея разрушенную армию, мотаться по всему миру, в поискать поддержки извне?
Такого нет и не бьіло нигде.
Каждьій должен заниматься своими, предписанньіми законами, Конституцией обязанностями.
Зеленьіе хитропопьіе шлемазльі и те, кто тащил их во власть, только перед вьіборами рвали глотки на стадионах и студиях ТВ про тарифьі как обязанность президента.
А не успели ухватиться за булаву, сразу заявили, что это не компетенция преЗидента.
Аваков шел на должность главьі МВД в феврале 2014 года зачем, крьішевать нелегальную добьічу янтаря, незаконньій игорньій бизнес и другие очень прибьільньіе сферьі?