EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  8155  35
Все про:Шевцов (39) Голос партия (146) Устинова (29)

 "Голос" требует от главы МВД объяснений по поводу хамства и персональных оскорблений со стороны следователя Шевцова в адрес нардепа Устиновой

Партия "Голос" требует от министра внутренних дел Арсена Авакова объяснений по поводу хамства и персональных оскорблений со стороны заместителя руководителя Главного следственного управления Национальной полиции Евгения Шевцова в адрес депутата Александры Устиновой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.

В нем отмечается, что народный депутат "Голоса" Александра Устинова направила запрос к руководителю МВД с требованием проверить обвинения в коррупционных действиях заместителя руководителя Главного следственного управления Национальной полиции Евгения Шевцова.

"Зафиксированные в журналистских расследованиях злоупотребления требуют детального расследования и неотложных мер реагирования со стороны руководства МВД.

В то же время Евгений Шевцов ответил на депутатский запрос нашей коллеги Александры Устиновой публично, хамски, с использованием персональных оскорблений. Таким образом подрывая также доверие к полиции и власти.

Это был агрессивный ответ с использованием уличной лексики, абсолютно недопустимой для офицера, который носит погоны милиционера.

Поэтому к требованиям расследования возможных коррупционных действий господина Шевцова "Голос" приобщает требование немедленного публичного извинения с его стороны", - сказано в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 50 депутатов просят Авакова провести расследование по следователю НПУ Шевцову

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шевцовым заинтересовались в ГБР, - ICTV

Как сообщалось, 2 марта студия журналистских расследований BIHUS.info опубликовала расследование, которое было посвящено недвижимости жены Евгения Шевцова – Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей было подарено нежилое помещение площадью 587 кв. м по адресу: ул. Шота Руставели, 16, г. Киев. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев". Но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко. Затем хакеры, взломав компьютеры частных нотариусов, сняли с него арест, после чего оно сменило нескольких владельцев и оказалось в собственности семьи Шевцовых.

Источник: https://censor.net.ua/n3180121
 
 
 Топ комментарии
 
Не буде жодних пояснень від МВС (Авакови-дейдеї). МВС наразі у фаворі - вони сторожові пси клоунського режиму...
 показать весь комментарий
 
ключевое слово "вроде"..., у нас - мусорня, как была, так и осталась..., и слова этого мусора еще одно тому свидетельство....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не буде жодних пояснень від МВС (Авакови-дейдеї). МВС наразі у фаворі - вони сторожові пси клоунського режиму...
 показать весь комментарий
 
 
Там вони там всі такі. За всіх вибачатися - в Авякана голос сяде.
 показать весь комментарий
 
 
тягніть його до суду по всій програмі, зробіть з нього козлика в погонах, на якого хто хоче той і навішує зелені стрічки та рукзачки
 показать весь комментарий
 
 
Это был агрессивный ответ с использованием уличной лексики, абсолютно недопустимой для офицера, который носит погоны милиционера. Источник: https://censor.net.ua/n3180121

Так у нас же вроде полиция?Или это был эцилоп?
 показать весь комментарий
 
 
ключевое слово "вроде"..., у нас - мусорня, как была, так и осталась..., и слова этого мусора еще одно тому свидетельство....
 показать весь комментарий
 
 
Полиция не реформирована, а деградирована до уровня Врадиевки.
 показать весь комментарий
 
 
жандармы никогда офицерами не были и чести у них небыло
 показать весь комментарий
 
 
Какой то *голос* чего то требует у одного из сегодняшнего непотопляемого властного *бати*?)))
 показать весь комментарий
 
 
Я возмущен этим "голосом"....."козлы которые мешают жить...бл"
 показать весь комментарий
 
 
"«Голос» вимагає від міністра внутрішніх справ пояснень щодо хамства та персональних образ..."
"«Голос» долучає вимогу негайного публічного вибачення з його боку..."

Та за таке потрібно вимагати звільнення з органів!
 показать весь комментарий
 
 
У нього шеф кривляка і хам, так що ж ви хочете від Авакяна.
 показать весь комментарий
 
 
Ну а че, обычная манера общения рэхформованной полиции. Там видно конкурс надо пройти на должность - кто больше матюков знает, того и берут.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
голос давно сел
 показать весь комментарий
 
 
Лучше уж голос , чем мозги , как у большинства в нашей стране (
 показать весь комментарий
 
 
наступили коррупционному упырю на хвост... он визжит, слюна летит и хамит... - это наша клоунская власть... что будет дальше????
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
создается впечатление,шо шепот состоит тока из впечатлительных, слабонервных особей, восприимчивых к изысканному общению с органами
 показать весь комментарий
 
перегнул чуток....она ещё к москалю запрос не делала
 показать весь комментарий
 
Ценньій кадр
Авакова подписан на страницьі Портнова и 112 канала.

Все, подписанньіе на Портнова и Дубинского, такие же дегенератьі, как и они.
Нормальньій человек не может читать и слушать потоки матов и ненависти от этих
извращенцев.
"Голос" требует от главы МВД объяснений по поводу хамства и персональных оскорблений со стороны следователя Шевцова в адрес нардепа Устиновой - Цензор.НЕТ 6419
 показать весь комментарий
 
 
Давайте честно - реформа полиции была одобрена потрохом - так, шо вы хотите?
 показать весь комментарий
 
Зелей она одобрена вдвойне.
Он уже ДВАЖДЬІ переназначил реформатора Авакова на пост министра МВД.
 показать весь комментарий
 
 
Но отец полицейской реформы потрох. Я сразу тогда писал, что реформы милиции-полиции будут как минимум три, ибо за раз ничего не будет, потому, что руководство МВД полностью сгнило.
 показать весь комментарий
 
Почему отец он, а не Аваков, которьій НЕПОСРЕДСТВЕННО должен бьіл заниматься реформами в полиции в соответствии со своим постом, служебньіми обязанностями и получаемьім очень неслабьім денежньім вознаграждением?
 показать весь комментарий
 
 
Аваков исполнитель реформ - инициатор потрох. И провал всех этих реформ сейчас подтверждает то, что я писал в самом начале реформ - любые реформы от казнокрадов, коррупционеров и олигархов которые выросли и разбогатели на коррупции и казнокрадстве это профанация, имитация, симуляция и пародия на реформы. Алла чи ты не видешь этого?
 показать весь комментарий
 
Вьі считаете, что один человек, независимо от его фамилии, должен делать в стране все?
Заниматься реформированием экономики, медициньі, полиции, судебной системьі и в то же время организовьівать оборону страньі, имея разрушенную армию, мотаться по всему миру, в поискать поддержки извне?
Такого нет и не бьіло нигде.
Каждьій должен заниматься своими, предписанньіми законами, Конституцией обязанностями.
Зеленьіе хитропопьіе шлемазльі и те, кто тащил их во власть, только перед вьіборами рвали глотки на стадионах и студиях ТВ про тарифьі как обязанность президента.
А не успели ухватиться за булаву, сразу заявили, что это не компетенция преЗидента.

Аваков шел на должность главьі МВД в феврале 2014 года зачем, крьішевать нелегальную добьічу янтаря, незаконньій игорньій бизнес и другие очень прибьільньіе сферьі?
 показать весь комментарий
 
 
От кого они требуют объяснений? Пусть лучше вспомнят как он с Саакашвили разговаривал.
 показать весь комментарий
 
.. по -т -русски скажу -- ДА Арсен ... а дальше Ти ВСЕ понимаеш .. и что ГЛАВНОЕ .. Ти САМ єто СДЕЛАЛ .. слиш СДЕЛал .. а говориш прилично . а вот ДЕЛа .. хм хм .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх