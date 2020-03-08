 "Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Глава государства заявил в интервью британскому изданию The Guardian и американскому Bloomberg.

"Это был ее выбор, но предложил это я", - рассказал Президент о том, как экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая провела две недели в санатории Новые Санжары вместе с эвакуированными из Китая людьми.

Правда, как отмечает издание, после этой фразы Владимир Зеленский улыбнулся так, что стало понятно, что большого выбора у министра не было.

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Напомним, 5 марта, истек 14-дневный срок пребывания в обсервации для эвакуированных из китайского Уханя. Под наблюдением врачей в "Новых Санжарах" находились 45 украинцев и 27 иностранных граждан из Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Казахстана, Израиля, Черногории, Панамы, а также экипаж самолета, который доставил их в Украину, сопровождающий персонал и журналисты. Кроме того, под лозунгом "Не бойся" в карантин присоединилась тогдашний министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.