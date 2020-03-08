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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4823) Зоряна Скалецкая (111) Новые Санжары (134)

 "Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах

Идея отправить на то время министра здравоохранения Зоряну Скалецкую на обсервацию в Новые Санжары на Полтавщине вместе с эвакуированными из Ухани принадлежала Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Глава государства заявил в интервью британскому изданию The Guardian и американскому Bloomberg.

"Это был ее выбор, но предложил это я", - рассказал Президент о том, как экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая провела две недели в санатории Новые Санжары вместе с эвакуированными из Китая людьми.

Правда, как отмечает издание, после этой фразы Владимир Зеленский улыбнулся так, что стало понятно, что большого выбора у министра не было.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я уверен, что Скалецкую не потеряем, - Зеленский встретился с находившимися на обсервации в Новых Санжарах. ВИДЕО

Напомним, 5 марта, истек 14-дневный срок пребывания в обсервации для эвакуированных из китайского Уханя. Под наблюдением врачей в "Новых Санжарах" находились 45 украинцев и 27 иностранных граждан из Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Сальвадора, Казахстана, Израиля, Черногории, Панамы, а также экипаж самолета, который доставил их в Украину, сопровождающий персонал и журналисты. Кроме того, под лозунгом "Не бойся" в карантин присоединилась тогдашний министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3180120
 
 
 Топ комментарии
 
просто подлец. Свою жену с детьми посадил бы
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Детский сад. Оно еще с горшка не слезло.
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Використав як прокладку, і викинув не здригнувшись. Мєссія ,афулє.
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не прикольная она теперь - вдруг заразная?! )))))
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Трус позорный 🤡🤢🐒,хуже ***** ,тот предлагал женщин и детей отправлять в перед,захватчиками с автоматами
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Да,тут вова дал маху.Спрятался за спиной женщины.Это реальный позор.А мендель наоборот,опозорила преза,став за его спиной,как жена или любовница.Ленку прямо ниже пояса ударила,или опустила.
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Это он дурень или по-джентельменски взял на себя ответственость за ее дурость?! "Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 2437
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Еще одну "скалецкую" или "супруншу" украинская медецина не переживет! "Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 6596
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Сміливість і дурість ходять поруч. Їх відрізняє тільки результат.
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просто подлец. Свою жену с детьми посадил бы
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Ти знаєш - дурень не бере:
У нас хоть трохи хто тямущий,
Уміє жить по правді сущій,
То той хоть з батька, то здере.
"Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 3519 Іван КОТЛЯРЕВСЬКИЙ "Енеїда"
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Ради рейтингов осел и маму Риму не то что в обсервацию....в крематорий отправит...
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Папу зеленого говна, любителя ***** и срускаво мира, отправит в резервацию до конца его коллаборантной жизни. И Ленку пусть прихватит с собой 😁
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А смысл его отменять? Совок уже почти 30 лет как здох Правда у половины населения, а особенно у кацапни он еще в головах, да что там в головах, на генном уровне уже и передается по наследству
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просто гений...и ничего больше, а если бы он посоветовал шалашовкн заразиться коронавирусом? "Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 4057
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предложение от которого нельзя отказаться.
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Друга Світова була лише черговим приводом для вбивства росіянами мільйонів українців. Такі величезні бойові втрати могли бути лише результатом свідомих дій. На початку минулого століття 73% заглянули в очі Лєніна, Сталіна і т.д. і т.п. і побачили там теж саме, що й Зєлєнскій у Путіна.
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У моменти гострих нападів самокритики, я раптом собі кажу, ніби виправдовуючись, а ніби й остаточно переводячи стрілки на невидимі сили генетики та релятивізму:
- Ти подивися на себе! Подивися на історію свого народу, своїх предків! Невже щось краще могло з тебе виродитись, ти мудило? Скажи спасибі, що взагалі на цьому світі живеш... І якось погідно так стає. Ніби й не мудило ти зовсім. А просто мудак.
"Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 1914 Андрій БОНДАР
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если она с играет в ящик , статья 120 ч 1 тебе обеспечена , до 3 лет
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Таку хню тільки ти міг придумати, ніхто й не сумнівається...
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Зеленский глубоко советский человек и мыслит по-советски
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Ну и чем ты по хвастался ,Вова ? Тем , что точно как пуйло , прячется за спинами женщин , скоро и детей перед собой выставлять начнёш? Идея то твоя , но этим высказыванием ты ещё больше углубил свою яму, а наверное думал о росте рейтинга.
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И правильное решение. Предотвратил панику среди украинцев, успокоил, вдохновил.
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Шоу продолжается.Дальше будут новые "посадки" новых министров. Весна ж пришла.
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Посмотрел в глаза Путлера и сразу увидел Эрдогана с Ятаганом "Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 8791Посмотрел ва глаза Патрушева в Омане и сразу увидел Мир на Донбассе и возврат Крыма "Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 8791
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Заметьте что скрыто в этих словах!? А скрыто совсем видимое клоун уже открыто говорит "Я ЦАРЬ" . Её выбор НО ПРЕДЛОЖИЛ ЭТО Я. Занесло чувака не по детски пора уже гнать обо далее будет открытая диктатура. Лично готов к Майдану!
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Своеобразное поздравление пианиста с женским праздником.Какой президент- такое поздравление.
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По-перше, це ідіотизм - міністру два тижні сидіти на карантині, ніби іншої роботи в неї нема, а по-друге, це підло - піддавати жінку невиправданому ризику, а потім відразу ж звільняти її. Одна річ, якби вона сама виявилася такою ду́ркою, і зовсім інша, коли в нас негідник - президент. А він цим іще й хвастається!
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Україна Зеленського - аматорсько-президентська республіка на чолі з невігласом "Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 2909
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Это чмо в сюртуке президента способно на каое-нибудь государственное решение? Не смешное, не глупое, не локальное для картинки, а на государственно-мудрое? Понятно, его кукловодам невыгодно укреплять имидж врвки-еврейчика как государственника, но у самого-то должна быть хоть капля масла в голове...
Ну и пора бы научиться принимать ответственность, а не отнекиваться, как было с отставкой и переназначением кабинета. Назначать - я назначил молодую команду реформаторов. Обосрались - а я шо? Это ж они...
Зебилы (тут наверняка найдется 1), ответьте, вы оправдываете свой выбор ссыкуна?
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А что,? Император всея Украины Зеленский с Булавойцой Это вам не какой то плешивый КГБист,или Макрон из той же когорты Ведмедевых денег нет "Это был ее выбор, но предложил это я", - Зеленский о пребывании Скалецкой на обсервации в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 7062
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