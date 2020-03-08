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 В Китае за сутки зарегистрировано 27 случаев смерти из-за коронавируса, в мире число инфицированных приблизилось к 105 тыс. человек

По состоянию на вечер субботы, 7 марта, число заразившихся коронавирусом Coivd-19 в мире достигло 104 тыс. 858 человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о больных, скончавшихся и выздоровевших.

Из общего числа больных 80 тыс. 651 приходилось на материковый Китай. В других странах мира число инфицированных выросло в течение субботы до 24 тыс. 207, увеличившись за сутки на 4 тыс. случаев заражения.

Общее число смертельных исходов вызываемого коронавирусом заболевания с декабря прошлого года достигло 3 тыс. 560, на материковой части Китая скончались 3 тыс. 70 человек.

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В Южной Корее зарегистрировано 7 тыс. 41 больной, скончались 42, в Италии - 5 тыс. 883, скончались 233, в Иране - 5 тыс. 823, скончались 145, в Японии - 1 тыс. 100, включая 696 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в Йокогаме, скончались 13, Франции - 949, скончались 16, Германии - 639, Испании - 374, скончались восемь, США - 213, скончались 19, Великобритания - 209, скончались двое, Нидерландах - 188 сскончался один, Швейцарии - 182, скончался один, Сингапуре - 138, Бельгии - 109, Гонконге - 108, скончались двое, Швеции - 101.

Менее 100 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы также в 78 странах и районах мира.

Всего в мире почти 57 тыс. человек выздоровели.

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Как сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, в Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 44 новых заболевших, 

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,097 тыс. человек, зарегистрировано 80,695 тыс. случаев заболевания.

Все смертельные случаи зарегистрированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй. В административном центре провинции городе Ухане скончался 21 человек.

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С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стал 2,986 тыс. человек, заболели 67,707 тыс., из них в Ухане - 49,912 тыс. По состоянию на утро воскресенья, более 45 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране три приходится на прибывших из-за рубежа: два заболевших выявлены в Пекине и один - в провинции Ганьсу. Всего насчитывается 63 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 20,5 тыс. человек, состояние 5,3 тыс. больных оценивается как тяжелое.

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В то же время, более 57 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 164 случая заболевания: в Гонконге - 109 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 45 (один случай смерти).

Источник: https://censor.net.ua/n3180119
 
 
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Во! Ждал я. Так и спрогнозировал: если какая-нибудь хрень выползет, о коронавирусе- пора сваливать. Пацан сказал? Пацан сделал. Сваливаю. Надо посетить какое-то особо опасное коронавирусное место. Например: пляж Белосарайской косы. Поехал...
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Где те зелебобиковские дебилы, которые рассказывали, что все пиар для продажи масок?
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Это тот случай, когда отсталые страны выигрывают перед развитыми. Во-первых, нет учета зараженных, а во-вторых, продолжительность жизни низкая и пожилых крайне мало. Молодые, если и заражены, даже не узнают об этом. И у индийского нищеброда меньше шансов умереть, чем у европейского миллиардера.
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