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Все про:Федоров Михаил (46) диджитализация (62)

 Приложение "Дія" скачали уже более 1,7 млн пользователей, электронные права получили более 750 тыс. водителей, - Федоров

Мобильное приложение "Дія" скачали уже более 1,7 миллиона пользователей, электронные права получили более 750 тысяч водителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

""Дію" уже установили 1 756 160 украинцев: запросов на получение прав — 1 428 812; выданных прав — 757 815 (53%); запросов на получение техпаспорта — 1 428 792; выданных техпаспортов — 624 105 (44%)", - рассказал он.

По словам Федорова, сейчас Минцифры вместе с МВД работают над улучшением данных в реестрах.

"Вы знаете, что мы запустили онлайн-верификацию. Цель - предоставить возможность гражданам дистанционно дополнить информацию о себе в реестре и получить цифровые права. На сегодня конверсия (положительное рассмотрение и отражение в "Действия") по результатам онлайн-услуги по верификации удостоверения в сервисных центров МВД составляет 35%. Мы стремимся увеличить этот показатель", - написал он.

Министр надеется, что в течение нескольких недель конверсия увеличится в 1,5 раза.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180118
 
   
 Топ комментарии
 
Вот объясните зачем мне электронные права? И вобще нахрена мне эта дия?
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что бы менты знали о каждом водителе больше Приложение "Дія" скачали уже более 1,7 млн пользователей, электронные права получили более 750 тыс. водителей, - Федоров - Цензор.НЕТ 5373
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Скачал-посмотрел-удалил... пока что пустое и непонятное приложение.
Старых водительских удостоверений оно не показывает..., а больше там ничего нету.
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Вот объясните зачем мне электронные права? И вобще нахрена мне эта дия?
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что бы менты знали о каждом водителе больше
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Так это и есть та информация что менты сделали о тебе только теперь они поделились с тобой.
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ХЗ.
Я вот тоже об этом долго думал. Телефон может сесть, он может разбиться...а носить в портмоне 2 карточки мне не в напряг, чем давать этому приложению доступ ко всем моим данным включая личные фотографии!
Единственное объяснение, что тупо создают видимость нужности и востребованности данного приложения....В данном случае, следующим шагом его могут сделать обязательным и тогда хочешь ты того или нет сам будешь предоставлять им доступ ко всему
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Портмоне могут украсть, забыть, потерять его могут отобрать или даже за него убить...
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О, вот Федоров объявился. Только где он?
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Скачал-посмотрел-удалил... пока что пустое и непонятное приложение.
Старых водительских удостоверений оно не показывает..., а больше там ничего нету.
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там есть привязка твоего телефона, почты, аккаунта гугл к каждому водителю, плюс привязка к транспортным средствам, которыми ты используешь или можешь пользоваться. Плюс привязка например к ПРИВАТ. Наверняка есть скрытая возможность включения дистанционного чтения контактов, файлов, гео-позиционирования. Это же для мусоров делали программу, а не для людей.
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Все тоже есть в приложенях приват24... я не агент007 пусть следят.
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Приложение не виновато конечно же, коль в сервисных центрах сидят...отправил сканы всех документов, а они пишут вы мол ножками к своим региональным центрам со всеми бумажечками сходите...как будто сами не могут запросы эти сделать...или доступа нет...вопрос...и зачем тогда оно все затевалось...)
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Фейковая реформа (диджитализация) от Зе.
Тут нужно заметить, что большая часть гос услуг (включая массу госреестров) и так была доступна через госпорталы, еще при "барыгах", остальная часть готовилась к переходу в цифру или перешла но находилась в режиме тестирования без доступа пользователей... Клоуны только завершили то, что уже было готово до них (точнее будет сказать перерезали ленточку) и состряпали пару приложений на мобилу с минимальным функционалом
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Угу. Т.е. я на дороге в Польше или в Венгрии ментам вместо прав смартфончик, а они мне такие :" проезжай"!!!
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слово что-то пишется через дефис, чмо птушное!
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после глагола надо было поставить запятую, дебил!
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Зебіли стверджують що світ врятує посадка Порошенко
і престідіжітація.

Ой, діджіталізація, чомусь плутаю...
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Ой, точно! Это же престидижитаторы из сказочки))
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1,7 млн. лохов слили свои персональные данные в руки зеленых мошенников. Сказочные... Буратины Приложение "Дія" скачали уже более 1,7 млн пользователей, электронные права получили более 750 тыс. водителей, - Федоров - Цензор.НЕТ 8093
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а ведь за приложение гроши уплочены неизвестно сколько и неизвестно кому Приложение "Дія" скачали уже более 1,7 млн пользователей, электронные права получили более 750 тыс. водителей, - Федоров - Цензор.НЕТ 7644
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давайте уж писать статьи по факту

Приложение "Водительские права" скачали уже более 1,7 млн пользователей
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