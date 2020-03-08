 Приложение "Дія" скачали уже более 1,7 млн пользователей, электронные права получили более 750 тыс. водителей, - Федоров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
""Дію" уже установили 1 756 160 украинцев: запросов на получение прав — 1 428 812; выданных прав — 757 815 (53%); запросов на получение техпаспорта — 1 428 792; выданных техпаспортов — 624 105 (44%)", - рассказал он.
По словам Федорова, сейчас Минцифры вместе с МВД работают над улучшением данных в реестрах.
"Вы знаете, что мы запустили онлайн-верификацию. Цель - предоставить возможность гражданам дистанционно дополнить информацию о себе в реестре и получить цифровые права. На сегодня конверсия (положительное рассмотрение и отражение в "Действия") по результатам онлайн-услуги по верификации удостоверения в сервисных центров МВД составляет 35%. Мы стремимся увеличить этот показатель", - написал он.
Министр надеется, что в течение нескольких недель конверсия увеличится в 1,5 раза.
Я вот тоже об этом долго думал. Телефон может сесть, он может разбиться...а носить в портмоне 2 карточки мне не в напряг, чем давать этому приложению доступ ко всем моим данным включая личные фотографии!
Единственное объяснение, что тупо создают видимость нужности и востребованности данного приложения....В данном случае, следующим шагом его могут сделать обязательным и тогда хочешь ты того или нет сам будешь предоставлять им доступ ко всему
Старых водительских удостоверений оно не показывает..., а больше там ничего нету.
Тут нужно заметить, что большая часть гос услуг (включая массу госреестров) и так была доступна через госпорталы, еще при "барыгах", остальная часть готовилась к переходу в цифру или перешла но находилась в режиме тестирования без доступа пользователей... Клоуны только завершили то, что уже было готово до них (точнее будет сказать перерезали ленточку) и состряпали пару приложений на мобилу с минимальным функционалом
і престідіжітація.
Ой, діджіталізація, чомусь плутаю...
Приложение "Водительские права" скачали уже более 1,7 млн пользователей