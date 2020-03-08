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 Политика Украины, Происшествия
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 За вечер субботы наемники РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За вечер субботы, 7 марта, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, всего за минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов, потерь нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"7 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", – сказано в утренней сводке.

Украинские военные зафиксировали три обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов; вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Широкино - из миномета калибра 82-мм - 4 мины.

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Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили три обстрела украинскихих позиций, а именно: вблизи Зайцево - из миномета калибра 82-мм было выпущено 6 мин, 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем; рядом с Новотошковским - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов, а также велся обстрел из вооружения БМП.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", – добавили в штабе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3180117
 
 
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Говорят самогонщики несут крупные убытки после такой потери.
Но скоро отыграют - с первого марта водка и энергетики подорожали на 50%
За вечер субботы наемники РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3987
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Вобщем, одна нога в Украине, другая на Дагестане...
За вечір суботи найманці РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1087
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Вернут документы вместе с помощью на похороны.
Маму самовывозом.
За вечір суботи найманці РФ двічі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3716
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Давайте, сьогодні в день 8 Березня, поздоровимо від імені ветеранів, військових, добровольців, волонтерів, Головну леді країни: "Клоуне, з св'ятом тебе, нарешті і ти, Євнух Оманський, дочекався в якості піЗЕдента своєї св'яткової дати"
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