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Все про:беженцы (989) Сирия (2914) Турция (2271)

 Турция закрыла границы для беженцев, пытающихся переправляться в ЕС через Эгейское море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал турецкой береговой охране останавливать беженцев, пытающихся пересечь Эгейское море и попасть в страны Евросоюза.

Контроль за ситуацией поручен турецком министерству внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Принцип невмешательства, когда мигранты незаконно хотят покинуть страну" продолжает применяться, говорится в заявлении турецкой береговой охраны. Однако из-за "опасности для жизни" путешествия морем будут останавливаться.

На турецко-греческой границе в турецкой провинции Эдирне продолжаются столкновения между мигрантами и правоохранителями. Беженцы, которые пытаются попасть на территорию Греции, бросали в полицию камни и кричали "откройте ворота", передает агентство AFP. Правоохранители применили против них слезоточивый газ и водяные пушки. Турецкие силы безопасности также применяли против беженцев слезоточивый газ.

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Греция обвинила Турцию в использовании мигрантов для давления на Евросоюз для получения средств для ведения военной операции в сирийской провинции Идлиб. В свою очередь турецкое правительство обвинило Афины в нарушении международного права. По словам Анкары, греческие власти подвергает опасности беженцев, которые ищут убежища. Накануне, к примеру, турецкая береговая охрана спасла в море около 100 человек, которые едва не утонули.

Напомним, 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Количество людей, которые пытаются пересечь Эгейское море и попасть из Турции на греческие острова, возросло после того, как турецкий президент объявил об открытии границ для мигрантов, которые хотят попасть в страны Евросоюза. Сообщалось, что с тех пор как минимум один ребенок утонул в море, еще нескольким беженцам, по словам турецкой стороны, удалось спастись.

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В 2016 году ЕС и Турция договорились, что Брюссель предоставит Анкаре шесть миллиардов евро на помощь беженцам. Большую часть этой суммы ЕС уже предоставил или запланировал предоставить. За это Турция обещала бороться с нелегальной миграцией через границы со странами ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3180112
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, да. Сегодня, правда- мне шуршать, с утречка, по случаю 8 Марта. Но, это- очень временно.
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Тебе легче -- обнял, поцёмкал -- пару ласковых сказал... Завидую!
...а моя Красуня... -- адрес -- Советский Союз! ...но ничё... -- прорвёмся! 8)
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Шановне панство!
Зєлєбобікі і порохобіти!
Браття і сестри!
Скільки б не чубилися й не сперечалися, але ж ніколи не забуваємо спільних принципів: пуиєтін Хуйло, русскіє свіньі народ-пи4арас.
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Я ж казав -- шо два ***** бысто добазарятся... -- токо буржуев трошки шуганут...

Милые ссоряться -- только тешатся! *)
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А самое интересное, что при наличии 3,6 миллионов беженцев, на территории Турции, нет ни единого случая заболевания этим "жутким" коронавирусом! Ни единого! Это несмотря на то, что условия, в которых пребывают беженцы- вовсе не идеальны. Турция нужна для иных событий, как мне кажется, иначе бы там уже бушевала эпидемия. Все процессы- управляемы...
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Мы тут с моей Муркой из Беларуси -- в Турцию намылилсь... -- она боится! ...люблю таких -- красивых и трепещущих...*)
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Боится??? Зря. Нормально там, в Турции. А люди в масках, в аэропорту Стамбула, были обнаружены только на выходе А1А. Это- вылет на Одессу.
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-- если хочешь, я вас познакомлю -- ты ж успокоишь любую! ... -- но я не рискну. Зачем мне вам обоим портить настроение своим присутствием... ... оно вам надо ? *)
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Не-не-не... Прошли те времена, когда я успокаивал. Щас я тихо-тихо сижу дома... старею, наверное.
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Вот видишь... ...а я старше тебя -- и мне всё самому рахлёбывать! ...лентяй, водплавающий...*)

Шо там по Жизни у тебя? -- флаг на борту уже ж не африканский... -- Жиночка шуршит и шепчет? ...*)
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Ну, да. Сегодня, правда- мне шуршать, с утречка, по случаю 8 Марта. Но, это- очень временно.
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Тебе легче -- обнял, поцёмкал -- пару ласковых сказал... Завидую!
...а моя Красуня... -- адрес -- Советский Союз! ...но ничё... -- прорвёмся! 8)
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Котяры мурчат? ...хочу Кошака! ...но оно ж живое... ...может попозже -- когда женюсь сдуру? *)
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...не загибайся раньше времени и сил! *)
Сёня был в русском магазине -- все, как в совковом гастрономе ходють -- ...и продавщицы такие же...
...а тут я... -- скупился, расчитался и грю девушке: С праздничком Вас, затрашним!
-- И вас так же! -- глазками моргнула -- рукой рот закрыла с перепугу: Ой извините!!!

*)))
Я извинил, натюрлих...
На послухай -- про нас, про всех...

https://youtu.be/04ww9QhT1fQ
Супруге твоей от меня -- шо она скажет -- так и будет! *)
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В цьому випадку "ссорятся" пишеться без м'якого знаку.
Чому срана русня так пагано вміє у своє сране есперанто ака "рускій ізиг"?
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Лэк ми ам орш! -- русским по-белому тебе говорю...*)
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Вибач, кацапе, але для цього є твоя велика і дружня родина. Хехе.
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Эгейское море - 18 км от Турции до греческого Хиоса, Турцию хорошо видно, граница практически не защищена.
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Чюдик Ердоган - до встречи с Молью - открыл границы - после закрыл. Шантаж? Не а - муслимский выпенреж. Воистину- поверить муслу - себя обмануть.
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Не опирайся на воду, не верь русским. Крымскотатарская пословица.
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Шановне панство!
Зєлєбобікі і порохобіти!
Браття і сестри!
Скільки б не чубилися й не сперечалися, але ж ніколи не забуваємо спільних принципів: пуиєтін *****, русскіє свіньі народ-пи4арас.
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