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 Политика Украины
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 Украинскую команду в Совместной группе по расследованию крушения самолета МН17 возглавил замгенпрокурора Мамедов, - посол Ченцов

Делегацию Украины, которая будет наблюдать за ходом судебных слушаний по делу МН17 в Нидерландах, возглавит замгенпрокурора Гюндуз Мамедов. Он же будет новым руководителем украинской команды в Совместной группе по расследованию.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сообщил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю, что нет оснований для беспокойства. Главное, что сохраняется преемственность в деятельности группы и политическая поддержка наших действий на самом высоком уровне", - сказал он, комментируя отставку генпрокурора.

Дипломат отметил, что делегацию Украины, которая будет наблюдать за ходом судебных слушаний, возглавит заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, и он же будет новым руководителем украинской команды в Совместной группе по расследованию.

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"Во время пребывания в Нидерландах делегация, кроме присутствия на процессе, примет участие в соответствующих мероприятиях в рамках работы Совместной группы", - сказал посол.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

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19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Суд, связанный с катастрофой самолета Боинг 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3180109
 
 
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...ого, даже так?!..и чем знаменит сей зам?.. Украинскую команду в Совместной группе по расследованию крушения самолета МН17 возглавил замгенпрокурора Мамедов, - посол Ченцов - Цензор.НЕТ 1708
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Гюндуз Мамедов, которого знающие люди квалифицируют как профессионально непригодного и в то же время предельно коррумпированного работника правоохранительной системы.
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Россию вообще никто не представляет.
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Украинскую команду -- на похоронах... ...идите нах!
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Нет уже Украины -- как Нации и Граждан.
Стремитесь в Европу -- малыми группами, короткими перебежками...
...филль шпасс дабай... -- у нас не Украина, но жить можнА *)
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Мамедови ..Ченцови ... Українці взагалі є при цій владі ???
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Тільки брати інформацію з сайту ордловської "Аналслужби домбасу якось не комільфо" . На тому сайті ще є матеріал про "українських бойовиків які ведуть вогонь по еленер " .
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