 Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ"

Перечень поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы опубликован на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

В предложениях говорится, что постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства России в общем и упрощенном порядке.

В то же время, будет исключено разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус, являющийся ступенью перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых квот. Отмечается, что "это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил".

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Предлагается установить три вида порядка приема в гражданство России: общий, упрощенный и особый.

Первый подразумевает прием в гражданство на общих условиях и применяется "по умолчанию" ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощенного или особого порядка.

Общий порядок "предусматривает выполнение претендентом набора определенных традиционных и доказавших свою важность условий: знание русского языка, срок постоянного проживания на территории РФ, обязательство соблюдать российское законодательство и др.".

Упрощенный порядок "применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких нам в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в РФ, уязвимого положения и др.".

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Особый порядок "будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим - комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения".