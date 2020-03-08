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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:гражданство (1039) Путин (25465) Россия (75124)

 Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ"

Президент РФ Владимир Путин поручил изменить миграционное законодательство и институт гражданства в России.

Перечень поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы опубликован на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

В предложениях говорится, что постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства России в общем и упрощенном порядке.

В то же время, будет исключено разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус, являющийся ступенью перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых квот. Отмечается, что "это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил".

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Предлагается установить три вида порядка приема в гражданство России: общий, упрощенный и особый.

Первый подразумевает прием в гражданство на общих условиях и применяется "по умолчанию" ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощенного или особого порядка.

Общий порядок "предусматривает выполнение претендентом набора определенных традиционных и доказавших свою важность условий: знание русского языка, срок постоянного проживания на территории РФ, обязательство соблюдать российское законодательство и др.".

Упрощенный порядок "применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких нам в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в РФ, уязвимого положения и др.".

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Особый порядок "будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим - комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения".

Источник: https://censor.net.ua/n3180107
 
 
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Зебіли, збирайтеся.

Вас особисто х**ло припрошує.
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поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ"

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ото повезло китайцям! Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 6056
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поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ"

======================================================
ото повезло китайцям! Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 6056
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Новый раша-аусвайс-пуля в затылок. Вопросы?
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Зебіли, збирайтеся.

Вас особисто х**ло припрошує.
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Тебе то чего переживать, ты ж уже кагбэ давненько собралась...
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Спеціально для еталонного зебіла і решти зе-кодла наводжу цитатку вашої тлі, щоб ви заткнулися:

Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухани или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3176840

https://censor.net.ua/news/3176840/perekrytie_trass_i_blokirovka_gospitaleyi_ne_luchshaya_storona_nashego_haraktera_zelenskiyi_o_protestah

А тепер - Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 1664
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Vedana, хочется поздравить тебя с 8 марта и ответить тебе взаимностью.. Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 7238
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Отлично, многие с 73% малоросов уедут на рассею Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 3311
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"Девушки пониженной социальной ответственностью" не проходят
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Да тут у каждого первого родня в РФ, каждый имеет эти социокультуры. Радуйтесь, православные, все мы можем стать гражданами Роисси! С 8 марта вас, придурки зелёные!
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...его достаю из широких штанин дубликатом священного груза
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И слава тебе Господи! Чем больше русского мира уедет с Украины, тем лучшее
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ведь всё равно же все умрут - без разницы там или тут. главное - дерево, на которое лазил в детстве
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Щас, побежал, волосы назад. Меня и тут неплохо кормят.
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Всегда удивляет - правоприемница трупа СССР - Рашка. Это по Фрейду или проклятие?
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Прянік. Балалайка.
Кнут.
Прінуждєніє к дружбє.
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Хоч якась користь буде від *******, якщо малороси та бавовна почнуть емігрувати.
Чоміндан, вокзал, кацапщина Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 4503
І жодних перешкод.
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и останетесь вы наедине с очищенными территориями с полными карманами контрибуций. эх, запануете Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 355
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хотя, никакую вайнуху нетвыиграть без поддержки мирного населения. разветка генштаба великой нации это точно знает Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ" - Цензор.НЕТ 8048
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Та зараз. "Наедине". Мінус кілька мільйонів бавовни - кількість населення трохи зменшиться, зате підвищиться якість.
І так, населення велетенської Канади приблизно таке, як українське. 37 мільйонів. Але ж якість...
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Рассейа - при Дрезденском завклуба - только для порожняков не гонящих. Аминь.
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Ну и че? Я родился в Амурской обл РСФСР. В украинской семье-батя-военный-направили служить,еще при Хрущеве. Я еще пацаном там знал,что вернусь обратно в Украину. Так и "сталось". Мог бы получить гражданства рашки.. Легенько. Тока захоти..НЕ ВЫЙДЕТ. Я бы лучше вешал своих земляков по фанарным столбам.
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Ну щчас прям черга кілометрова встала біля мокшанських консульств за отриманням цієї червоної онучі з якою в Абхазію і в Зімбабве можна їздити по безвізу -)
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