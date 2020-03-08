 Путин поручил упростить получение гражданства для лиц из стран, "близких в социокультурном отношении" и "с позитивными социальными связями в РФ"

Перечень поручений главы государства по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы опубликован на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
В предложениях говорится, что постоянное проживание (вид на жительство) станет основным миграционным статусом, позволяющим иностранному гражданину в перспективе претендовать на получение гражданства России в общем и упрощенном порядке.
В то же время, будет исключено разрешение на временное проживание как отдельный миграционный статус, являющийся ступенью перед получением вида на жительство и предоставляемый в рамках выделяемых квот. Отмечается, что "это связано с тем, что институт разрешения на временное проживание в существующем виде фактически себя изжил".
Предлагается установить три вида порядка приема в гражданство России: общий, упрощенный и особый.
Первый подразумевает прием в гражданство на общих условиях и применяется "по умолчанию" ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, не имеющим оснований быть принятыми в рамках упрощенного или особого порядка.
Общий порядок "предусматривает выполнение претендентом набора определенных традиционных и доказавших свою важность условий: знание русского языка, срок постоянного проживания на территории РФ, обязательство соблюдать российское законодательство и др.".
Упрощенный порядок "применяется к лицам, в отношении которых снимаются некоторые требования, предусмотренные для общего порядка, в силу происхождения этих лиц из стран, близких нам в социокультурном отношении, наличия позитивных социальных связей в РФ, уязвимого положения и др.".
Особый порядок "будет охватывать отдельные категории лиц, решение по которым требует оценки неочевидных фактов и в связи с этим - комиссионного рассмотрения, особых процедур и высокого уровня принятия решения".
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ото повезло китайцям!
Вас особисто х**ло припрошує.
Украинец всегда остается украинцем. Временное пребывание в Ухани или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/n3176840
https://censor.net.ua/news/3176840/perekrytie_trass_i_blokirovka_gospitaleyi_ne_luchshaya_storona_nashego_haraktera_zelenskiyi_o_protestah
А тепер -
Кнут.
Прінуждєніє к дружбє.
и лапти сплести.
Чоміндан, вокзал, кацапщина
І жодних перешкод.
І так, населення велетенської Канади приблизно таке, як українське. 37 мільйонів. Але ж якість...