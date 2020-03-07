EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  244  1
Материалы по теме:
Все про:арест (9946) Бровары (143) Киев (18658) нападение (1818) Нацполиция (11057) правоохранительные органы (1073) суд (22924)

 Суд арестовал мужчину на два месяца за нападение на полицейскую в маршрутке на Бровары, - полиция Киевщины

Деснянский райсуд Киева арестовал на 60 суток без права залога мужчину за разбойное нападение на девушку-полицейскую.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации полиции Киевской области.

Напомним, девушка возвращалась домой из управления полиции в Киевской области. К ней подсел мужчина и начал приставать. Девушка попросила, чтобы тот не цеплялся, и сообщила, что работает в полиции. Мужчина изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать. Однако неравнодушные пассажиры его задержали и вызвали полицию.

Задержанным оказался 43-летний житель Броваров. Ему инкриминируют разбой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трех одесских полицейских подозревают в похищении женщины с целью получить деньги

Источник: https://censor.net.ua/n3180106
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх